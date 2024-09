La preferencia de Ferrell por publicar un documental detallando su relación con una mujer transgénero antes de las próximas elecciones.

El proyecto, centrado en una amistad prolongada entre Ferrell y la ex-jefa de redacción de "Saturday Night Live" Harper Steele, quien le revela su identidad trans a él, los lleva a un viaje por todo el país juntos, ahora disponible en Netflix. Su decisión de lanzar la película antes de las elecciones fue significativa para ellos.

Ferrell compartió con Variety en el estreno de la película en LA: "Durante nuestra reunión con Netflix, enfatizamos nuestra voluntad de que esta se lanzara antes de las elecciones".

Él continuó: "Queríamos un tiempo suficiente para que el público la viera y pudiera iniciar discusiones significativas en sus hogares".

La película, titulada "Will & Harper", explora la transición tardía de Steele y las preguntas que Ferrell enfrenta para comprender sus experiencias. No se deja ningún tema de lado durante su odisea por el país, mientras enfrentan tanto momentos emocionantes como desafiantes en su aventura documental.

Ferrell comentó: "Me sorprendió cómo pudimos mantener una conversación constante durante seis horas al día en un vehículo y adentrarnos en temas tan profundos".

Dado el carácter politizado de los derechos trans en numerosas regiones, la relevancia del proyecto se hizo evidente. Un reciente estudio indicó que cuando se aprueban leyes anti-trans a nivel estatal, los intentos de suicidio entre adolescentes transgénero y no binarios aumentan, con picos de hasta el 72% en estados donde se aprueban dichas leyes.

Ferrell comentó: "Hemos tenido personas que expresan su interés en ver esta película con amigos y familiares que no comparten la misma opinión, y están emocionados de verla juntos". Él espera que " perhaps it could gradually erode some of that".

La película "Will & Harper" ofrece muchas oportunidades para discusiones profundas sobre diversos aspectos de la entreten

