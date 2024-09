La preciada villa toscana de la reina Victoria está a la venta por más de 55 millones de dólares.

Situada en las colinas, más allá de los límites de la ciudad de Florencia, esta villa se extiende perezosa sobre unos 4,000 metros cuadrados (43,000 pies cuadrados), según Dreamer Real Estate, que se encarga de su venta. Según su declaración a CNN, el jardín de la villa cubre casi nueve hectáreas (22 acres), lo que la convierte en el segundo parque más grande dentro de la ciudad.

Los invitados pueden acceder a la villa a través del helipuerto antes de disfrutar de la cancha de tenis, los jardines verdes y una piscina antigua. El interior presume de 23 habitaciones y 19 baños, cada uno un testimonio de la exquisita artesanía, dispuestos alrededor de un patio central.

La villa puede rastrear sus raíces hasta el siglo XIV, con la familia Fini como sus primeros propietarios. Matteo di Marco Palmieri la adquirió en 1454, otorgándole su nombre al inmueble. En 1760, la villa fue agregada a la lista de la aristocracia inglesa cuando el tercer Earl Cowper la compró. Luego, la propiedad pasó al Earl de Crawford y Balcarres.

Durante esta época, la reina Victoria dejó su huella, pasando un mes en la villa en 1888, antes de visitarla de nuevo en 1893 y 1894. Still can be found commemorative plaques marking her stay on certain trees within the gardens.

While at the villa, Victoria ensured her comforts were never compromised, arranging for a bed, armchairs, sofas, a writing desk, a bath, and furniture to be delivered ahead of her arrival. The New York Times reported in 1888 that Victoria appreciated the villa's complete seclusion and the tranquility it offered.

Before Victoria, the villa had already gained notoriety as Giovanni Boccaccio's muse. The famous Italian writer reportedly described the villa's gardens in his "Decameron," which now holds a significant place in the Italian literary pantheon.

The villa also carries echoes of its rich history in its frescoes, paintings, and sculptures. Recently, it has played host to a Givenchy fashion collection and has functioned as a venue for events and weddings.

The architecture of the villa, with its grand facade and intricate details, showcases various styles from different eras of its ownership. The bedrooms and bathrooms, each a work of art, are a testament to the exquisite style of their respective periods.

Lea también: