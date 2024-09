La postura ideológica del centro ha cambiado significativamente hacia el lado conservador.

Las personas que navegan por la vida con claridad ven el miedo a los peligros genuinos, exagerados y fabricados, la ansiedad arraigada y la desconfianza en las instituciones democráticas, incluyendo la noción de tener un impacto personal en la evolución de la sociedad. La ansiedad, el agotamiento mental y físico, y la disminución del optimismo sobre un buen futuro son prevalentes en todas partes, incluso afectando a los jóvenes, que ya no discuten sobre vidas despreocupadas. Esto es comprensible dada la situación actual en Alemania y en todo el mundo.

¿Qué joven puede confiar en saber cómo será su vida y la Tierra en 20 años, si el trabajo que tiene hoy será obsolescente por la inteligencia artificial mañana? Tales incertidumbres pueden llevar al miedo y a la pérdida de confianza. Una tendencia hacia el pesimismo entre los jóvenes de 14 a 29 años fue confirmada en abril por el último estudio de la serie "Jóvenes en Alemania". Las principales preocupaciones fueron la inflación, la vivienda cara, la pobreza en la vejez, la polarización y el flujo de refugiados. Klaus Hurrelmann y Simon Schnetzer predijeron un "desplazamiento a la derecha", anticipando más pérdidas para los partidos del semáforo y "ganancias significativas" para la AfD.

La encuesta suscitó críticasRegarding its methodology, despite the reputación significativa de Hurrelmann y Schnetzer como investigadores de la juventud. Después de la publicación, tuvo lugar la elección europea. Los Verdes – todavía el partido más popular entre los 18-24 años con el 23 por ciento en 2019 – cayeron al 11 por ciento. La AfD ganó 11 puntos, llegando al 16 por ciento. Unas pocas semanas después, la SPD, especialmente los Verdes y el FDP, sufrieron derrotas en Turingia, Sajonia y Brandeburgo. La AfD mejoró significativamente en todas partes, incluyendo entre los votantes jóvenes.

El "milagro económico verde" es más bien una pesadilla

El extremismo de derecha es prevalente en el este, y muchos jóvenes tienden hacia él. Sin embargo, esto no explica completamente el desplazamiento hacia la Alternativa para Alemania. Los cálculos de Infratest Dimap muestran que la AfD ganó alrededor de 24,000 votos de antiguos votantes de la SPD, la Izquierda y los Verdes de todas las edades en Brandeburgo. No se puede clasificar a todos estos votantes como nazis. No se trata principalmente de votos de protesta. La mayoría de los jóvenes vota en función de los problemas urgentes. La vivienda asequible, la seguridad interior y la lucha contra el crimen y el terrorismo están en la parte superior de su lista de prioridades.

El gobierno de Scholz reconoció tarde estas preocupaciones y actuó con precaución. La coalición del semáforo estaba contenta con el veredicto de estar alejada del ciudadano y la persona promedio. Ricarda Lang, aún la presidenta de los Verdes, respondió inmediatamente después de las elecciones en Turingia y Sajonia a la pregunta de cuán significativo fue la migración en el resultado general, especialmente para los Verdes, con: "No creo que ésa sea la cuestión principal aquí". ¿Por qué entonces se llevó a cabo la deportación de afganos altamente criminalizados justo antes del domingo electoral?

Es cierto que el cambio climático debe abordarse urgentemente, ya que contribuye a los flujos de refugiados. Pero centrarse exclusivamente en este tema y cerrar las centrales nucleares, legalizar la posesión de cannabis y abogar por los derechos de las personas trans es visto por muchos ciudadanos como activismo elitista y alejado de los problemas del mundo real. Esto no ayuda a pagar el alquiler ni a asegurar la posición de Alemania. El "milagro económico verde" que Scholz y Habeck imaginaron actualmente es más bien una pesadilla. Solo hay que mirar a VW y la negación de Habeck de la desindustrialización hace solo unos pocos meses.

Carta abierta de jóvenes Verdes expone el radicalismo

La falta de conciencia de Lang sobre las condiciones de la vida real quedó clara cuando respondió a una pregunta sobre la pensión media en Alemania en "Lanz". Estimó "alrededor de 2000 euros" - una cantidad por la que la mayoría de los jubilados estarían agradecidos. No es que todos los jubilados estén reducidos a recoger botellas o visitar bancos de alimentos, pero tampoco es algo infrecuente. Los días de que Alemania resuelva todos los problemas y las disparidades sociales con miles de millones están llegando a su fin. Esto también se ve influenciado por el aumento del número de refugiados. "Nuestro corazón es ancho, pero nuestras capacidades son limitadas", dijo el antiguo presidente federal Joachim Gauck ya en septiembre de 2015, cuando Merkel aún afirmaba: "Podemos hacerlo".

Gauck fue inmediatamente etiquetado como "populista de derecha" - una comprensión errónea que cada individuo que habló de la tensión de un país y la crisis de toda la sociedad tuvo que soportar. Especialmente los socialdemócratas y los Verdes negaron cualquier discusión sobre los aspectos negativos de la inmigración, a menudo con el argumento: "Eso ayuda a la AfD". La coalición roja-verde tolerada por el FDP falló en reconocer que cada negativa a regular la inmigración, actuar firmemente contra los extranjeros criminales y cumplir con las promesas anteriores solo puede evitar que el país se deslice aún más en una crisis política, similar a la de Alemania en la época de Weimar - una crisis que podría amenazar potencialmente al estado y la democracia en su núcleo.

La carta escrita por los miembros de izquierda y principalmente más jóvenes de los Verdes muestra su postura intransigente, a menudo percibida como poco práctica.

Soluciones? Aquí están. Los eslóganes solos no bastan. Es desconcertante cómo de ciego y despegado hay que ser para ignorar las reiteradas llamadas de auxilio de ciudades y comunidades, para ignorar la presión en las escuelas y guarderías. ¿Cómo de ciego hay que ser para suponer que, al enfrentar el islamismo mientras se tolera la inmigración sin control, se suspenden las deportaciones y no se reduce la ayuda a los refugiados, se puede reducir el apoyo a la AfD? Tal pensamiento está muy lejos de la realidad. No es de extrañar que la dirección del grupo juvenil de Los Verdes haya renunciado por completo, creando una nueva organización donde la realidad no es esencial.

La AfD solo necesita persistir en sembrar miedo, hacer promesas inalcanzables y ver cómo los gobiernos luchan por mantener la nación. Están surgiendo alianzas temporales en los estados del este, que encontrarán difícil encontrar puntos en común. A medida que aumenta la presión, la línea de defensa se debilita y la sociedad se desmorona. La AfD solo necesita paciencia.

Por lo tanto, la estrategia de atribuir el robo de votos del presidente del CDU y candidato a canciller Friedrich Merz a seguir a la AfD y desplazar al CDU hacia la derecha está obsoleta. De hecho, Merz ha desplazado ligeramente su partido hacia la derecha. Sin embargo, ahora representa a una parte significativa de la población. El SPD, que una vez fue la voz del pueblo, no logró entender esto. Por lo tanto, Scholz y su partido no invertirán la tendencia esta vez, independientemente de los errores que Merz cometa. Las elecciones al Bundestag se ganarán en el centro. Y el centro está mucho más a la derecha que durante la era de Merkel. Merz ha reconocido este hecho.

La Comisión Europea, reconociendo las preocupaciones de los jóvenes, ha estado promoviendo políticas que abordan sus principales prioridades, como la vivienda asequible y la seguridad interna. A pesar de los esfuerzos de la Comisión, algunos critican su enfoque por estar desconectado de los problemas reales, centrado en la activismo ambiental en lugar de abordar las preocupaciones económicas.

El ala juvenil del Partido Verde, en una carta abierta, criticó a sus líderes por su aparente desprecio por las soluciones prácticas y su enfoque en el activismo elitista en lugar de abordar los problemas apremiantes que preocupan a los jóvenes.

