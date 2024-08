La postura de Macron sobre la detención del jefe de Telegram: El arresto no está motivado por motivos políticos

Dos días después del arresto del fundador de Telegram, Pavel Durov, Francia confirma oficialmente el asunto. "El arresto formó parte de una investigación judicial en curso", escribió el presidente francés Emmanuel Macron en X. "No se trató de un movimiento político". Las cortes tienen la última palabra.

17:42 Informe: Adolescente de 15 años encarcelado en Rusia por "terrorismo"Un estudiante de 15 años en Rusia ha sido enviado a prisión por expresar simpatías hacia Ucrania, según un informe del medio de oposición ruso Mediazona. Un tribunal en la ciudad oriental rusa de Khabarovsk sentenció al teenager a cuatro años y medio en un centro de detención juvenil por pertenecer a un grupo terrorista y planear un acto terrorista. El veredicto se anunció el 16 de agosto pero se hizo público ahora. La abuela del chico le dijo a Mediazona que podría haber sido influenciado por los servicios de seguridad rusos. El chico había expresado repetidamente su apoyo a Ucrania a sus compañeros de clase y en las redes sociales. El caso gira en torno a un video de Telegram que muestra al chico y otros dos adolescentes lanzando cócteles molotov contra la pared de un edificio abandonado.

17:13 Gobernador: Ataque a la presa no causa daños significativosEl ataque ruso a una presa cerca de Kyiv no causó daños significativos, según el gobernador de la región, Ruslan Kravchenko. La carretera en la presa se reabrirá más tarde en la tarde, siempre y cuando no haya más ataques o alertas de raids aéreos, dijo a la servicio ucraniano de Radio Libertad.

16:46 Ministro de Defensa de Ucrania comparte planes de respuesta a los ataquesEl ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Ummerov, anunció planes de respuesta a los ataques masivos de Rusia en su país. "Ucrania se está preparando para su retaliación. Armas de nuestra producción", dijo, según el Ministerio de Defensa en X. También instó a los aliados occidentales a mejorar las capacidades de largo alcance de Ucrania y levantar las restricciones para atacar instalaciones militares en Rusia.

16:12 Grupo Wagner niega participación en UcraniaEl Grupo Wagner niega tener mercenarios luchando junto al ejército ruso en Ucrania. Actualmente, solo están operando en Bielorrusia y África, según un comunicado publicado en Telegram, según informó "Kyiv Independent". Los mercenarios de Wagner no están sirviendo actualmente en la Guardia Nacional Rusa o en las filas del Ministerio de Defensa ruso, afirma el grupo. "En este momento", Wagner no está participando en la invasión rusa de Ucrania, afirma el grupo. Cualquier cambio se anunciará.

15:15 Rusia Informa de Contrataques en KurskSegún el Ministerio de Defensa ruso, las tropas rusas atacaron a soldados ucranianos en más de una docena de lugares en la línea del frente en la región rusa de Kursk. Además, se repelieron ataques ucranianos en siete otros lugares en Kursk. Además, las fuerzas ucranianas en la región de Sumy fueron atacadas en 16 lugares. Sumy está en el lado ucraniano y limita con Kursk ruso.

14:55 IAEA Prioriza Inspección de la Central Nuclear en KurskEl director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA), Rafael Grossi, liderará la inspección de la central nuclear de Kursk en la óblast rusa del mismo nombre, donde entraron tropas ucranianas. Grossi declaró en X que esto se debe a la situación seria que se vive. "Insisto una vez más: La seguridad de las instalaciones nucleares no debe comprometerse bajo ninguna circunstancia". La visita está programada para el martes. Miles de soldados ucranianos entraron en Kursk en un ataque sorpresa el 6 de agosto.

14:47 Incendio en la mayor refinería de petróleo de RusiaSe ha desatado un incendio en la mayor refinería de petróleo de Rusia en la ciudad de Omsk, según el operador Gazprom. La compañía informó en un mensaje que el incendio está bajo control y que el sistema de seguridad automático de la instalación detectó un incendio en el equipo técnico. La producción continúa como de costumbre. Según la agencia de noticias rusa TASS, siete trabajadores resultaron heridos en el incendio. La agencia Interfax informes que uno de ellos ha fallecido. Inicialmente, solo se informaron dos heridos.

14:32 Rusia Afirma haber atacado Armamento Occidental y MunicionesSegún el Ministerio de Defensa ruso, las tropas rusas atacaron estaciones de compresión de gas y transformadores de energía en Ucrania. El ministerio informó que las instalaciones energéticas, que suministraban electricidad al complejo militar-industrial ucraniano, fueron atacadas por drones y misiles. También se atacaron supuestamente armas y municiones occidentales almacenadas en dos aeropuertos ucranianos.

Durante el asalto ruso a Ucrania, un objeto no identificado pareció entrar en el espacio aéreo polaco y podría haber caído en suelo polaco. El comando de operaciones del ejército, según informó PAP, está

Rusia supuestamente desplegó más de 100 misiles y cerca de 100 drones en el último gran ataque, según datos ucranianos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, en un mensaje de video publicado en Telegram, comentó que se trató de uno de los ataques más graves, con el Ministerio de Defensa ruso posteriormente afirmando en Telegram que habían objetivo todas las instalaciones de infraestructura energética en sus ataques masivos en Ucrania. Zelenskyy explicó que el ataque fue combinado, involucrando más de 100 tipos diferentes de misiles y alrededor de 100 drones de origen iraní. El Ministerio de Defensa ruso describió el evento como un "golpe masivo utilizando armas de largo alcance de alta precisión" en "instalaciones de infraestructura energética esenciales".

Ucrania ha pedido a Occidente que autorice el uso de sus armas proporcionadas para ataques profundos en territorio ruso, creyendo que eso aceleraría el fin de la agresión rusa. Según el jefe de gabinete del presidente Volodymyr Zelenskyy, Andriy Yermak, en Telegram, esta decisión aceleraría el fin del terror ruso.

Rusia ve las negociaciones con Ucrania sobre un alto el fuego como casi infructuosas. La incursión de las fuerzas ucranianas en la región fronteriza rusa de Kursk no es tolerable, según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. No se han llevado a cabo discusiones sobre un alto el fuego y el tema ya no es relevante.

El dictador Lukashenko ha reunido a unos decenas de miles de soldados en la frontera con Ucrania, un movimiento que preocupa a los países vecinos. Sin embargo, el corresponsal de ntv Rainer Munz especula que esto es más una demostración de poder que una amenaza real.

Informes de inteligencia que sugieren una posible amenaza de sabotaje ruso utilizando un drone provocaron un aumento temporal del nivel de seguridad en la base de la OTAN en Geilenkirchen cerca de Aquisgrán. Según fuentes de seguridad alemanas, hubo una indicación creíble de una agencia de inteligencia extranjera sobre los preparativos para un posible acto de sabotaje ruso contra la base de la OTAN.

Desde su encendido inicial por un ataque con drone ucraniano el 17 de agosto, un incendio en el depósito de combustible Proletarsk en el sur de Rusia continúa ardiendo, según imágenes de satélite recientes del sistema de monitoreo de incendios y bosques de NASA FIRMS. Se informaron reportes no oficiales de otro ataque el viernes por la mañana, lo que llevó a las autoridades locales de Rostov a declarar un estado de emergencia para el distrito de Proletarsk. Para el miércoles, se informaron 47 bomberos heridos en el incendio, según la agencia de noticias estatal TASS.

La fuerza militar polaca respondió a la proximidad de los ataques rusos a su frontera al enviar interceptores, según informó PAP. También participaron aviones aliados, mientras que la fuerza aérea ucraniana confirmó el despliegue temporal de 11 bombarderos de largo alcance Tu-95, capaces de llevar misiles de crucero. Se informaron misiles hipersónicos Kinzhal que apuntaron a Ucrania, mientras que también se realizaron ataques desde el Mar Negro.

Soldados ucranianos, según un video compartido en las redes sociales por el gobernador Viktor Mykyta, supuestamente intentaron derribar un misil ruso de crucero utilizando una ametralladora montada en un camión en la región occidental de Transcarpacia. Según Mykyta, el misil fue dirigido a la región desde la vecina región de Lviv y finalmente derribado por el 650º batallón separado de ametralladoras antiaéreas. El equipo de verificación de RTL/ntv confirmó la autenticidad del video, aunque el tipo exacto de misil sigue sin estar claro. Sin embargo, según el "Independiente de Kiev", no fue la ametralladora la que derribó el misil, sino un misil de defensa aérea de las fuerzas armadas ucranianas, según confirmó el antiguo portavoz de la fuerza aérea, Yuriy Ihnat.

Al menos 15 regiones ucranianas han sido objetivo de Rusia, con la infraestructura energética en peligro.

Casi la mitad de las regiones de Ucrania han sufrido ataques de Rusia, según el informe matutino del primer ministro Denys Shmyhal. Hoy, un ataque ruso significativo golpeó 15 regiones. El adversario utilizó various armas: drones, misiles y misiles hipersónicos. Lamentablemente, hay muertos y heridos. En informes ucranianos, se atacó la infraestructura energética en cuatro regiones. Los funcionarios de Zaporizhzhia, Sumy, Rivne y Lviv informaron esto en Telegram. Informaron que se atacó la infraestructura energética en sus respectivas regiones. En ciertas áreas de Kiev, se han interrumpido el suministro de electricidad y agua, informó el alcalde Vitali Klitschko.

09:40 ISW: Rusia reasigna fuerzas de frentes menores en Ucrania a Kursk

Los expertos analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) especulan que el ejército ruso continúa desplegando tropas de zonas de menor importancia en el frente ucraniano a Kursk. Según briefings al presidente ruso Vladimir Putin por comandantes de la 810ª Brigada de Infantería de Marina, 155ª Brigada de Infantería de Marina, 11ª Brigada de Infantería de Marina (VDV), 56º Regimiento de VDV (7ª División de VDV) y 51º Regimiento de VDV (106ª División de VDV), esto puede referirse a la región de Kursk. El ISW ha observado tropas de la 810ª Brigada de Infantería de Marina, 155ª Brigada de Infantería de Marina y 11ª Brigada de VDV operando en la región de Kursk, y ha recibido indicaciones de que el mando militar ruso recently desplegó elementos del 56º Regimiento de VDV desde el área de Robotyne en la parte occidental de la región de Saporizhzhia a la región fronteriza. El mando militar ruso resiste la presión operativa para retirar sus fuerzas de los esfuerzos ofensivos prioritarios para capturar Pokrovsk en la región de Donetsk, dijeron los expertos.

09:14 Se informan las primeras muertes por los ataques rusos a gran escala

08:50 Ucrania Observa Concentración de Tropas Belarúsas en la Frontera: "La Entrada de Belarús en la Guerra Ampliaría el Campo de Batalla"

Ucrania está vigilando de cerca la concentración de tropas belarúsas cerca de su frontera compartida. La concentración actual es mayor que en ocasiones anteriores y la participación de Belarús en el conflicto podría resultar devastadora, coincidió la reportera de ntv, Nadja Kriewald.

08:22 Explosiones en Ciudades Ucranianas - Fallo de Energía en Kyiv

Se escuchan explosiones en varias ciudades ucranianas como resultado de la masiva operación de ataque aéreo ruso (ver mención a las 07:24). Las sirenas de ataque aéreo sonaron en todo el país justo antes de las 6:00 a.m. hora local. A las 8:30 a.m., se escucharon explosiones en Kyiv, seguidas de más. El alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, confirmó que hay cortes de energía en varios distritos de la capital y también hay problemas de suministro de agua en el lado derecho de la ciudad. Se informaron explosiones en Kharkiv, Odessa, Vinnytsia, Zaporizhzhia, Kremenchuk, Dnipro, Khmelnytskyi, Kropyvnytskyi y Kryvyi Rih.

07:53 Moscú: Anuncia la Destrucción de 20 Drones Ucranianos

El Ministerio de Defensa de Rusia afirma haber interceptado 20 drones que atacaban territorio ruso desde Ucrania, según el Ministerio de Defensa ruso. Nueve fueron interceptados sobre Saratov, tres sobre Kursk, dos cada uno sobre Belgorod, Bryansk y Tula, y uno sobre las regiones de Oryol y Ryazan.

07:07 Comandante Checheno Se Vanagloría de la Destrucción de Vehículos Ucranianos en Kursk

Las fuerzas especiales chechenas Achmat, junto con la 2.ª Brigada de fuerzas especiales, afirman haber destruido dos tanques de batalla blindados, cinco vehículos de combate blindados y un tanque ligero francés (AMR) en la región de Kursk en el último día. La agencia de noticias estatal rusa TASS, citando al general comandante mayor general Apti Alaudinov, informa sobre la destrucción adicional de una unidad de lanzagranadas, un mortero y un cañón de artillería. Alaudinov se vanagloría: "Nuestros muchachos han infligido graves pérdidas a las fuerzas ucranianas". También admite que el avance de las fuerzas ucranianas se ha detenido. "El enemigo está intentando avanzar, pero sin éxito. Ya hemos comenzado a aniquilar al enemigo en diversas regiones y liberar algunos asentamientos. Creo que esta tendencia persistirá a diario".

06:41 Corea del Norte: Kim Jong Un Pide la Producción Masiva de Drones Kamikaze

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha ordenado el desarrollo y la fabricación de más drones kamikaze como "aspecto esencial de la preparación para la guerra", según un informe de la agencia de noticias estatal KCNA. Lo dijo durante una prueba de drones producidos localmente. Los drones kamikaze son aviones no tripulados equipados con explosivos que se dirigen hacia objetivos enemigos. Rusia utiliza con frecuencia drones iraníes del tipo Shahed en Ucrania. Corea del Norte y Rusia han fortalecido su cooperación militar. Se informa que la prueba de drones tuvo lugar el sábado en medio de la tensión creciente con el vecino del Sur, Corea del Sur. Las fotos muestran objetos voladores blancos con alas en forma de X que vuelan hacia objetivos de tanques y detonan. Los informes afirman que los objetivos son modelos de tanques K-2 surcoreanos.

06:34 Ucrania: 1140 Soldados Rusos "Muertos o Hieridos" en 24 Horas

Según los informes militares ucranianos, 1140 soldados rusos han resultado muertos o heridos en las últimas 24 horas. Desde el inicio de la guerra, el número total de militares rusos "muertos o heridos" asciende a 608.820. Estas cifras no pueden ser verificadas de forma independiente. En las últimas 24 horas se han destruido cuatro tanques rusos, 17 vehículos blindados, 47 sistemas de artillería, un lanzacohetes múltiple, un sistema de defensa aérea y 39 drones.

06:12 Kyiv Pide a Minsk que Evite "Decisiones Desastrosas"

Ucrania insta a Belarús a retirar contingentes significativos de tropas y equipo militar de la frontera compartida. En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, se aconseja al gobierno de Minsk que evite acciones hostiles y retire sus fuerzas de la región fronteriza. Kyiv advierte a Belarús que no tome "decisiones desastrosas" bajo la presión de Moscú. Belarús aún no ha respondido a este comunicado. Los informes de los medios sugieren que entre las tropas en la frontera hay unidades especiales belarúsas y exsoldados de Wagner. El equipo incluye tanques, artillería, sistemas de defensa aérea y equipo de ingeniería estacionados en la región de Gomel a lo largo de la frontera norte de Ucrania. El comunicado también señala que Ucrania "nunca ha iniciado acciones hostiles contra el pueblo belaruso y no tiene intención de hacerlo en el futuro".

03:52 Alerta de Defensa Aérea sobre Ataque con Drones en KyivSegún informes ucranianos, los sistemas de defensa aérea están activos en la región de Kyiv para repeler los ataques con drones rusos. "Se ha identificado una maniobra de drones enemigos! Los sistemas de defensa aérea de la región están operativos", informó la administración militar regional a través de Telegram. Hasta el momento, no se han reportado daños ni víctimas.

00:19 Zelensky Condena "Ataque Precisamente Dirigido" contra el Equipo de ReutersEl presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, abordó el ataque con cohetes que cobró la vida de un periodista de Reuters en su discurso de la noche. El ataque a un hotel en la ciudad oriental ucraniana de Kramatorsk dejó un muerto, Ryan Evans, y dos heridos, informó Reuters. Evans había trabajado para Reuters desde 2022, asesorando a periodistas sobre seguridad en Ucrania, Israel y en los Juegos Olímpicos de París. Zelensky afirmó que un "hotel urbano típico" fue destruido por un cohete ruso Iskander. El ataque fue "precisamente dirigido, calculado". "Mis condolencias a la familia y amigos". La Fiscalía General de Ucrania anunció una investigación preliminar en Telegram. El incidente ocurrió el sábado a las 22:35 hora local. Reuters no pudo confirmar si el cohete fue disparado por Rusia ni si el hotel fue objetivo deliberado. No hay declaración rusa disponible.

