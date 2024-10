La posible quiebra se cierne sobre nosotros, planteando preguntas sobre la creciente contribución suplementaria para la asistencia legal.

El sistema de seguro de cuidados a largo plazo enfrenta actualmente una crisis financiera crítica. Según fuentes de los círculos de la coalición, el gobierno estima que el seguro podría no poder cubrir sus gastos tan temprano como febrero de 2023 si no se toman medidas. Se están llevando a cabo negociaciones dentro de la coalición para discutir medidas de emergencia para evitar la quiebra.

El aumento de la tasa de contribución de 0,2 puntos porcentuales que habían previsto las empresas de seguros médicos no es suficiente, según lo informado. Por otro lado, el gobierno estima que se necesitan 0,25 a 0,3 puntos porcentuales. Esta expectativa se debe a un período de formación del gobierno más largo esperado después de las elecciones federales en otoño de 2025. Por lo tanto, el aumento debería ser suficiente para durar hasta la primavera de 2025.

En este momento, la tasa de contribución general en el seguro de cuidados a largo plazo es del 3,4%, mientras que las personas sin hijos pagan el 4%. Las familias con más de un hijo menor de 25 años tienen derecho a reducciones. Un aumento adicional de 0,3 puntos porcentuales en la tasa de contribución del seguro de cuidados a largo plazo seguiría al aumento esperado de 0,7 puntos porcentuales en las contribuciones de seguro médico. Esto podría resultar en un aumento significativo de las contribuciones de seguridad social al comienzo de 2025, lo que no se ha visto en más de 20 años.

Recientemente, una opinión jurídica ha obligado al gobierno federal a compensar completamente al seguro de cuidados a largo plazo por los costos adicionales incurridos durante la pandemia de Corona. Esta cantidad se estima en miles de millones. Según DAK-Gesundheit, una de las empresas de seguros médicos, tareas como financiar pruebas de Corona o pagar bonos de cuidado a los empleados son responsabilidades sociales que deberían cubrirse con fondos fiscales. Según DAK, las mencionadas medidas habían generado costos adicionales de alrededor de 13.000 millones de euros para el seguro de cuidados a largo plazo. Sin embargo, remains unclear in what extent a reimbursement would alleviate the financial situation of the statutory long-term care insurance.

La presión financiera en el sistema de seguro de cuidados a largo plazo podría afectar la economía en general. Si el seguro no puede cubrir sus gastos, podría llevar a un aumento de la deuda pública, lo que podría afectar el crecimiento y la estabilidad económica.

Dado el actual crisis financiera en el sistema de seguro de cuidados a largo plazo y la necesidad anticipada de un aumento significativo en las tasas de contribución, el impacto económico general no debe pasarse por alto.

