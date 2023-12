La popularidad de las setas está en auge, pero también las intoxicaciones, advierten los expertos

"Mientras segaba la cuneta, pasé junto a ellas tres o cuatro veces y me dije: 'Vaya, qué buena pinta tienen'", cuenta este hombre de 55 años, cerrando los ojos mientras recuerda aquel día.

Durante generaciones, la familia Hickman ha buscado setas. A diferencia de sus bisabuelos, que tenían que estudiar cuáles eran seguras para comer, Hickman pensó que tenía una ventaja: sacó su smartphone, fotografió los hongos y subió la imagen a un identificador de plantas.

Su aplicación le dijo que eran globos gigantes, una variedad comestible. Así que Hickman le llevó las pequeñas setas beige a su mujer, Tammy, que no se atrevía a comer algo del jardín, así que las salteó en mantequilla y ajo y las colocó con cuidado sobre sus tortellini.

A Hickman le parecieron deliciosos, hasta que ocho horas más tarde sintió que se iba a morir.

Casi se muere.

Las setas tienen su momento

La gente lleva buscando setas desde la Edad de Piedra, pero los micólogos de todo el país dicen que han observado un mayor interés por esta afición y también un aumento significativo de las intoxicaciones.

"Los hongos están de moda ahora mismo", afirma el Dr. Matthew Nelsen, investigador científico del Negaunee Integrative Research Center del Field Museum de Chicago y presidente de la Asociación Micológica de Illinois, un grupo que se describe a sí mismo como "entusiastas de los hongos".

Los motivos de setas decoran ahora todo tipo de cosas: paños de cocina, jerséis de niños pequeños, lámparas de mesa. Pero cuando el interés va más allá de los peluches de setas y llega a las de verdad, hay que tener mucho cuidado.

"Muchas de las llamadas que recibimos son de niños que se llevan las manos a la cabeza, pero también de adultos que creen saber lo que hacen", explica el Dr. Gregory M. Mueller, vicepresidente científico del Jardín Botánico de Chicago y experto en conservación de hongos que asesora al centro de intoxicaciones de su estado. "Vemos que no lo hacen, la verdad".

De enero a octubre, los Centros de Toxicología de Estados Unidos recibieron más de 7.250 llamadas sobre posibles intoxicaciones por setas, un 11% más que en todo 2022, cuando hubo unas 6.500 llamadas en todo el año.

Solo este año, los centros de envenenamiento de Ohio han recibido más de 260 llamadas relacionadas con setas hasta octubre, de las cuales el 45% fueron a urgencias y 33 personas fueron hospitalizadas. En los dos últimos años, las llamadas a los Centros de Intoxicaciones de Ohio sobre posibles intoxicaciones por setas aumentaron un 25% respecto a los niveles anteriores a la pandemia, dijoJonathanColvin, director gerente del Drug & Poison Information Center de Ohio.

Colvin dijo que no siempre está claro si las llamadas por setas están relacionadas con la búsqueda de alimentos, pero los que han necesitado el tratamiento más grave por una lesión hepática o renal informaron de que habían comido setas buscadas erróneamente como variedades comestibles.

El año pasado, los Hickman hicieron una de esas llamadas.

Sé que es el final

Los Hickman salieron a dar su largo paseo habitual después de la cena de setas. Ocho horas después, Bill empezó a vomitar sin parar.

Tenía la sensación de que no era un caso típico de intoxicación alimentaria.

"¿Sabes cuando estás enfermo y luego te sientes mejor y puedes dormir un poco? Bueno, pues continuó", dijo. No había alivio. El dolor era insoportable. Se sentía muy débil.

"Fue horrible", dice.

Como no mejoraba, Tammy corrió a coger las setas que quedaban en el jardín. Hizo una foto y la envió a toxicología. Los trabajadores le dijeron que creían que su marido había comido una seta tóxica y que tenía que llevarlo al hospital de inmediato.

Al parecer, había comido una seta llamada ángel destructor. Una seta tiene toxina suficiente para matar a una persona; Bill se comió cuatro.

Cuando no se resistió a ir al hospital, Tammy supo que algo debía de ir realmente mal. "Suele ser muy testarudo", dice.

En urgencias, dijo, los médicos le dijeron que empezara a "hacer preparativos".

"Cuando oí eso", dijo Bill, "y supe cómo me sentía, pensé: 'Sé que esto es el final'".

Incluso los expertos tienen dificultades para identificar lo que es seguro

Incluso los expertos pueden tener dificultades para distinguir lo tóxico de lo comestible sólo con la vista, dijo el instructor de micología Rick Van de Poll. Tiene que examinar algunas al microscopio para asegurarse de que son seguras.

Este mes, mientras caminaba entre las crujientes hojas de Sandwich, New Hampshire, sus ojos color avellana escrutaban constantemente las grietas de hayas y abedules. Lleva casi 50 años buscando gemas fúngicas en los rincones oscuros del bosque. Algunas pueden venderse por cientos de dólares en el mercado internacional.

Un fresco día de otoño, Van de Poll encontró al menos 35 variedades a menos de 30 metros de una carretera arbolada. Extendidas sobre una mesa alta, algunas parecen sombrillas con el centro oscuro vuelto hacia el sol. Otras son diminutas, con la parte inferior de color naranja brillante. Otras son de color amarillo mostaza con un abanico de agallas oscuras.

Algunas son comestibles y otras venenosas.

Para vender setas recolectadas en New Hampshire, la gente tiene que estar certificada, pero Van de Poll dice que ha hecho descubrimientos preocupantes.

"He retirado setas tóxicas de las estanterías", afirma Van de Poll. "Estamos intentando corregirlo".

Ofrece clases para ayudar a la gente a identificar cuáles son comestibles, pero a menos que se trate de un tema general, sólo da clases en persona. Es demasiado complicado identificar setas en Internet y, aunque las aplicaciones son útiles, no deben utilizarse para determinar si algo es comestible, afirma. El color y la estructura pueden ayudar, pero la gente tiene que usar todos sus sentidos, incluido el olfato, para determinar qué setas son seguras para comer, dijo.

La Dra. Kathy LeSaint, médico del servicio de urgencias de San Francisco, afirma que, incluso con la tecnología moderna, es difícil identificar una seta comestible. Ella recuerda muy bien un período de semanas en 2016 cuando el Área de la Bahía tuvo 14 pacientes envenenados por hongos.

No todos los casos estaban conectados, según el documento que LeSaint escribió para los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, pero lo que tenían en común eran los hongos death cap. Los hongos de la muerte y los ángeles destructores, como los que comió Hickman, pertenecen al mismo género, Amanita.

Entre las más de 5.000 especies de setas, unas 50 son venenosas para el ser humano, según las investigaciones. La mayoría de las muertes por envenenamiento por setas se deben a la Amanita y otras especies afines que tienen la misma toxina.

En los casos del Área de la Bahía, todos los pacientes sobrevivieron a la ingesta de estos hongos, según LeSaint, pero tres necesitaron un trasplante de hígado. Un niño que tuvo un trasplante de hígado también desarrolló problemas neurológicos permanentes.

"El coste de una intoxicación grave y una posible muerte es muy real", afirma LeSaint.

"Lo que ocurre con las especies de Amanita es que no todas tienen el mismo aspecto, lo cual es un problema", añadió. Una foto enviada a una aplicación sería desde una sola perspectiva, cuando hay que tener en cuenta todos los ángulos. "Incluso los libros pueden describir un gorro mortuorio de una manera, pero puede tener un espectro de colores, y no todos se ven exactamente igual". Van de Poll, el instructor de New Hampshire, dice que incluso a pesar de los peligros, recomienda encarecidamente buscar setas.

"Las setas tienen una gran cantidad de fantásticos beneficios para la salud", afirma. Las investigaciones demues tran que las setas son una buena fuente de vitamina D y tienen bajo contenido en sodio. Pueden estimular la salud intestinal, favorecer un sistema inmunitario sano, reducir el riesgo de cáncer, reducir el colesterol y proteger la salud cerebral.

Para no correr riesgos, Van de Poll ofrece este consejo a los principiantes: "Aprenda sólo un puñado que pueda identificar muy fácilmente", y siga consultando a los expertos.

"Pregunta siempre a alguien en quien confíes, que sepa más que tú y que creas que puede darte una respuesta fiable y segura", afirma.

LeSaint, médico de urgencias, dijo que insta a los forrajeadores a extremar siempre la precaución.

"No queremos decirles que no lo hagan, pero siempre animamos a la gente a que vaya con alguien que tenga cierta experiencia en la identificación de setas", dijo. "Puede haber errores, y las consecuencias pueden ser la muerte".

Un antídoto experimental

Bill Hickman podría haber recurrido a un experto cuando recogió su seta tóxica en septiembre de 2022. Como su hígado y sus riñones corrían el riesgo de fallar, su hospital local lo trasladó al Hospital Universitario de Cleveland.

El Dr. Pierre Gholam, un hepatólogo del Hospital Universitario que ha tratado a docenas de personas envenenadas por hongos, ayudó a asegurar un antídoto experimental.

"No está aprobado por la FDA, pero parece ser muy eficaz", dijo.

El antídoto, un extracto de cardo mariano llamado silibinina, debe administrarse rápidamente para contrarrestar los efectos de las toxinas en el hígado.

"Cuanto antes mejor, y lo ideal es que no pasen más de 72 horas desde que se ingiere el veneno", afirma Gholam.

Gholam ha comprobado que la silibinina ayuda a entre el 30% y el 50% de los pacientes, y espera que se generalice su disponibilidad en los hospitales. A medida que el clima se calienta y la temporada de setas se amplía, y con más gente buscando comida, los hospitales pueden necesitarla.

Este año, Gholam ha tratado a 11 personas intoxicadas por setas. Los casos llegaron antes de lo habitual, pero no hubo víctimas mortales.

Hickman consiguió el antídoto justo a tiempo. Aunque no funciona con todo el mundo, a él le salvó.

En un vídeo del hospital se ve a Hickman, normalmente en forma, caminando lentamente por el pasillo con su bata de hospital. Arrastra el suero con él y Tammy le anima a su lado.

Dice que tardó al menos seis meses en volver a sentirse bien física y mentalmente.

Todavía se emociona cuando habla de ello.

"Hubo mucha gente implicada para salvarme", dice, con la voz entrecortada.

La pareja estaba tan agradecida que Tammy compró al personal del Hospital Universitario cestas llenas de galletas de colores con forma de seta.

"Para mí, fue un milagro. Para mí, fue un milagro", dijo.

En el año transcurrido desde que enfermó, Hickman se ha interesado aún más por las setas. Pero prefiere fotografiarlas a recogerlas.

"Veo setas por todas partes y me fascinan", dice Hickman.

Un tatuaje serpentea por su brazo, empezando en el punto donde los médicos le infundieron el antídoto. Termina con un dibujo de cuatro pequeñas setas y el cardo mariano que le ayudó a salvarse.

"Ahora tengo más libros que nunca en mi vida sobre ellos", dijo Hickman. "Pero nunca volveré a comer uno. El otro día encontré unas, mi aplicación me dijo que eran comestibles, y le dije: 'No te creo'. "

Si le preocupa haber comido una seta tóxica, llame a la línea de ayuda en caso de intoxicación de la Administración de Recursos y Servicios Sanitarios al 1-800-222-1222 o visite poisonhelp.org para obtener más recursos.

Fuente: edition.cnn.com