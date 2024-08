La política de identidad dentro de una tienda pro-Trump

"Cuando se la das a un agente de la patrulla de carreteras, te dejará ir. No te escribirá una multa", dijo Sebriam Vannoy sobre las tarjetas, riendo. Vannoy, un señor negro mayor, llevaba un conjunto de camuflaje de pies a cabeza con "Trump tenía razón" y tres cruces cristianas impresas en el pecho. Dijo que la tarjeta había funcionado para él. "Se rió y no me escribió una multa", dijo de un oficial de aplicación de la ley que lo detuvo. (Ha habido al menos un incidente similar: en Alaska en 2022, una mujer enseñó a un oficial de policía una "tarjeta de privilegio blanco" en lugar de su licencia de conductor, y dijo que la dejaron ir.)

Vannoy y Price están completamente a favor del expresidente Donald Trump y su candidatura a la reelección. Saben que es poco común ser negro y supporter del movimiento Make America Great Again de Trump, aunque tanto la campaña republicana como la democrática están tratando de fortalecer o ganar apoyo en las comunidades de color.

"Oigo a algunas damas negras que dirán, 'Bien, nunca hizo nada por la gente negra'", dijo Vannoy. Él dice que responde: "No, no es un presidente para la gente negra. Es un presidente para todos los estadounidenses".

Price, antigua presidenta del GOP del condado de Montgomery, dijo que no le importaba la afirmación de la campaña de Trump de que la gente negra se relacionaría con él porque era un convicto. "Hice ministerios de prisión durante cinco años. Si eres un convicto y luego alguien más es un convicto, hay una camaradería allí", dijo. Culpa la masiva encarcelación de hombres negros en los 90 a "leyes de Biden", del controvertido proyecto de ley de crimen de 1994 del que el presidente Joe Biden fue un fuerte defensor.

A pesar de los artículos que eran un claro rechazo a la forma en que los liberales hablan de raza, género y justicia social, debajo de la superficie, la identidad aún importaba a aquellos dentro de la tienda de Trump en una tarde de agosto lluviosa.

El apoyo de Vannoy a Trump no vaciló una vez que Biden dijo que no buscaría la reelección. No era por raza, sino por sexo. "Porque de lo que happened en el Jardín del Edén, nunca habrá una mujer elegida -ya sea negra o blanca- que ocupará la Casa Blanca que Dios alguna vez respaldaría", dijo.

La reverenda Merrie Turner escuchó esos comentarios. "No estoy segura de que Estados Unidos esté listo para el liderazgo femenino", dijo Turner, quien es blanca, explicando que había visto esa resistencia de cerca. "No es fácil ser una mujer que está ordenada en el ministerio, tampoco. Hay una mentalidad de liderazgo masculino en la iglesia, y así he experimentado algo de rechazo en los últimos 20 años". Dijo que creía en los derechos iguales de las mujeres para postularse para cargos públicos, aunque otros no lo hicieran. "Sería maravilloso tener una presidenta femenina, si y cuando surge una que tiene valores conservadores", dijo. Pero Harris no era esa persona.

Dawson Ladd, un tipo blanco más joven que usaba una camiseta Carhartt mientras hacía compras, dijo que Harris no era para él. "Es más para el trabajo de oficina, en la ciudad, ya sabes, 'vamos a matar de hambre a todos'. Y yo soy más de tipo obrero... No apoya a nuestra clase de personas", dijo Ladd, explicando que trabajaba en construcción. "Trump es para la clase trabajadora y para ayudar a la gente necesitada, y la gente que tenemos ahora no lo es".

Otro cliente, Joe Shannon, dijo que había votado por Barack Obama dos veces y luego por Trump dos veces, pero no estaba impresionado con Harris. "Simplemente no creo que tenga la experiencia. Creo que solo fue elegida porque era una mujer", dijo Shannon, un señor blanco mayor con una barba bien recortada. Estaba esperando una camisa que había ordenado, una de botones con estrellas de un lado y rayas rojas del otro, y "TRUMP" en el medio.

En cuanto a la elección de Trump de JD Vance como su vicepresidente, Shannon dijo: "Es sangre joven, sangre fresca para el Partido Republicano. Creo que necesitamos eso. Y creo que el Partido Demócrata también necesita sangre joven. Creo que muchas personas se están cansando de algunos de nosotros, los más viejos".

Una de las cosas más llamativas sobre entrevistar a fuertes supporters de Trump es cómo muchos defienden sus declaraciones más controvertidas. Price dijo que no tenía problema con que Trump cuestionara si Harris era realmente negra. "El punto que está haciendo simplemente es que no es una persona negra-negra", argumentó Price, porque el papá de Harris era jamaicano y su mamá era india, lo que hace su trasfondo diferente de la gentewhose padres nacieron aquí. Price dijo que había familias de razas mixtas en su propia familia, pero "no estoy tan perturbada por" los comentarios de Trump. Finalmente, dijo: "Tiene todo el derecho a la libertad de expresión para hacer un punto, si quiere hacer ese punto".

Price también defendió algunos de los comentarios raciales inflamatorios de Trump, como que los inmigrantes "están envenenando la sangre" de Estados Unidos. Dijo que no veía animosidad racial en el comentario, sino que se refería a los inmigrantes indocumentados que violan la ley. "Ese es el envenenamiento de nuestras comunidades para nuestros hijos, porque es menos seguro. Y lo interpreto como cada vez que envenenas algo, lo haces inútil. O lo haces peligroso".

Price dijo que en el pasado había sido demócrata porque sus padres lo habían sido. Pero comenzó a cuestionar su lealtad partidaria en la década de 1980 debido al aborto. "No voy a estar en una plantación demócrata. No voy a estar en una plantación republicana. Y esto es lo que me encanta de Donald Trump, ¿de acuerdo? Él nos está sacando de ambas plantaciones y nos está llevando a esta gran área que es el americanismo", dijo Price. Trump estaba unificando, dijo.

Price dice que es una persona visionaria y que "hay cosas tan positivas que vamos a experimentar una vez que superemos este pequeño período difícil". Por eso, dice, la mayoría de su mercancía es pro-Trump en lugar de anti-Harris. Pero aún hay artículos anti-Harris entre las imágenes del mugshot de Trump y su desafiante llamado a "Luchar!" mientras se levantaba ensangrentado después del intento de asesinato.

"Es para esas personas que les gusta un poco de ron en su Coca-Cola", dijo Price.

