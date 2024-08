- La policía se abstiene de los estafadores en Schleswig-Holstein

Policía y fiscales en Kiel han lanzado redadas contra una banda de fraude y lavado de dinero. Los oficiales registraron 15 lugares en Kiel y otras partes de Schleswig-Holstein, incautando pruebas y efectivo en la gama de cinco cifras.

Estafa conocida

Según los investigadores, los sospechosos utilizaron una estafa conocida. Se pedía a las posibles víctimas que guardaran un nuevo número de móvil porque, por ejemplo, el antiguo teléfono estaba roto. Luego, los delincuentes exigían que se transfiriera dinero a una cuenta extranjera, alegando que el banco en línea no funcionaba debido al nuevo teléfono - con la promesa de un rápido reembolso.

La policía aconseja: "No te dejes engañar y bloquea al remitente de ese mensaje". Se debe contactar al supuesto remitente a través de los conocidos datos de contacto antiguos y preguntar si realmente existe un nuevo número. "Siempre presenta una denuncia penal. Solo entonces la policía se entera del delito y puede perseguir a los delincuentes. Además, proporciona información sobre la envergadura del campo delictivo y puede establecer conexiones y potencialmente identificar series delictivas".

Las redadas involucrando a la Policía y a los fiscales se llevaron a cabo en various locations, including Kiel and other parts of Schleswig-Holstein. Si recibe un mensaje sospechoso en el futuro, es crucial que contacte al supuesto remitente utilizando sus datos de contacto antiguos antes de transferir cualquier dinero.

