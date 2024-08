La policía pide moderación tras el incidente de apuñalamiento en un autobús en Siegen

La individua aparentemente atacó a numerosos pasajeros en un autobús en Siegen-Eiserfeld durante una noche del viernes, dejando a seis personas heridas, tres de ellas con lesiones graves. Las autoridades y la fiscalía no han encontrado indicios de motivación política o religiosa en el incidente, aunque han señalado posibles señales de inestabilidad psicológica previa en la sospechosa femenina, según informó AFP.

Los víctimas tienen entre 16 y 30 años y son del distrito de Siegen-Wittgenstein. El autobús se dirigía a una fiesta de la ciudad y llevaba aproximadamente a otros 30 pasajeros.

El ministro del Interior de Renania del Norte-Westfalia, Herbert Reul (CDU), abogó por la unidad después del ataque. Habló con WDR, destacando la importancia de mantener la armonía evitando el miedo y la venganza, y optando por ser resilientes y apoyarse mutuamente. Ya tenía previsto visitar la fiesta de la ciudad en la zona.

Las autoridades investigaron el incidente, incluyendo la Oficina del Fiscal, para determinar las circunstancias del ataque. Después del asalto, el ministro del Interior de Renania del Norte-Westfalia reiteró la importancia de la unidad y llamó al apoyo en la comunidad, mencionando su visita planeada a la fiesta de la ciudad.

