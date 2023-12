La policía investiga un incidente de insultos racistas contra familiares de futbolistas de la Premier League

Los jugadores del Brentford Ivan Toney y Rico Henry tuitearon las acusaciones contra los hinchas no identificados después del partido en Goodison Park.

"Nunca suelo hablar de cosas que no me dañan físicamente a mí o a mi familia, pero ver a mi madre enfadada después de haber sido víctima de abusos racistas por parte de unos aficionados del Everton me ha revuelto el estómago", escribió Henry.

"Haré lo que sea por ellos y lo que haga falta para que esa pequeña minoría sea castigada. Esto no es aceptable y debe ser investigado inmediatamente".

Del mismo modo, Toney escribió: "Y para el hombre que abusó racialmente de mi familia Il [sic] haré todo lo que pueda para que recibas el castigo que mereces".

Tanto el Everton como el Brentford emitieron declaraciones en Twitter condenando el incidente.

"No hay lugar en el fútbol -ni en la sociedad- para el racismo", escribió el Everton.

"Estamos ayudando a la Policía de Merseyside para asegurar que el individuo sea identificado y tratado apropiadamente".

No hay lugar para el odio

Mientras tanto, el Brentford dijo que estaba al tanto del incidente y que había hecho informes tanto al Everton como a la policía.

"El Brentford FC condena todas las formas de discriminación y abuso racista en los términos más enérgicos posibles", escribió.

"Ofreceremos nuestro apoyo a las familias de Rico e Iván y cooperaremos plenamente con la investigación y cualquier procedimiento legal posterior".

La policía de Merseyside dijo que estaba investigando los informes y que trabajaría con el Everton para encontrar a los "responsables y llevarlos ante la justicia."

"No importa a qué equipo de fútbol apoyes, no hay absolutamente ningún lugar para el odio en ningún lugar de Merseyside bajo ninguna circunstancia", dijo la detective inspectora Catherine Cox en un comunicado.

El Brentford ganó el partido por 3-2 en un dramático encuentro, en el que el cabezazo de Henry en la segunda parte selló la victoria, ya que el Everton terminó el partido con nueve hombres.

Fuente: edition.cnn.com