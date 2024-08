La policía investiga en un hospital de Baviera tras un inexplicable nacimiento muerto.

En el departamento de ginecología de un hospital bávara, se han reportado supuestos errores durante el parto. Estas acusaciones, realizadas de forma anónima, han llevado a las autoridades a intervenir. En la actualidad, la policía está examinando a un antiguo jefe de medicina por posibles irregularidades.

El fiscal del distrito en Traunstein está investigando a un antiguo jefe de medicina del departamento de ginecología del hospital de Wasserburg am Inn debido a irregularidades en los partos. "En este momento, hay una sospecha preliminar de homicidio por negligencia y lesiones corporales negligentes en once casos", mencionó un representante de la oficina del fiscal.

Los incidentes, según se informa, involucran acusaciones de que no se realizaron cesáreas necesarias. "El objetivo es determinar si se tomaron decisiones de acuerdo con las regulaciones y se consideraron todos los factores relevantes", aclaró el representante. Él enfatizó que la presunción de inocencia sigue siendo válida, y las investigaciones están en curso en todas las direcciones para establecer la situación.

Acusación: Infracciones en la atención médica relacionadas con el parto

La investigación se inició a partir de un informe anónimo. "El informe anónimo se refería a acusaciones de infracciones en la atención médica relacionadas con los partos en la Clínica RoMed Wasserburg", reveló la oficina del fiscal del distrito. Dos personas han sido identificadas como testigos y cuestionadas, mientras que un antiguo miembro del personal también ha contactado con la oficina del fiscal del distrito.

Los testimonios de estos testigos han corroborado en gran medida las acusaciones del informe anónimo. "Esto, en conjunto con la sustancial sustancia de los hechos y la presentación coherente de los hechos en el informe anónimo, llevó al inicio de una investigación criminal", declaró el representante.

A principios de agosto, las oficinas de las clínicas RoMed en Rosenheim y Wasserburg fueron registradas como parte de la investigación. Se informes de aproximadamente 200 pacientes fueron incautados. Los administradores de la clínica han sido "extremadamente cooperativos".

La clínica es consciente del problema desde hace un año y medio

Un comunicado conjunto de las clínicas, la ciudad y el distrito de Rosenheim declaró que "los incidentes en la clínica de Wasserburger" se habían reconocido y discutido públicamente durante más de un año y medio. No se proporcionaron detalles específicos de estos incidentes, pero la oficina del fiscal del distrito ahora está involucrada.

La investigación se centra en un médico que ya no trabaja en la clínica, según el comunicado. Se han revelado varios registros médicos relacionados con el departamento de obstetricia en Wasserburg. "La junta supervisora fue informada de inmediato sobre el asunto. El grupo de clínicas RoMed apoyará la investigación en la medida de lo posible", agregó el comunicado.

La oficina del fiscal del distrito espera que la investigación sea prolongada. "Dado el tamaño de los documentos asegurados, es Currently impossible to anticipate when the investigation will be concluded", dijo el representante. "Además, se espera que se requieran extensas opiniones de expertos médicos".

Lea también: