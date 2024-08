- La policía ha detenido a un canguro y lo ha trasladado al Parque del Serengeti.

Un canguro fugitivo que había eludido la captura desde finales de julio fue capturado por las autoridades en el distrito de Stade y trasladado al Parque Serengeti en Hodenhagen. El propietario del parque, Fabrizio Sepe, expresó: "Al enterarnos del canguro esquivo, saltamos ante la oportunidad de ayudar en su búsqueda. Después de todo, hemos lidiado con una situación similar hace doce años y logramos recuperar al animal unos días después".

El misterioso canguro fue acorralado por oficiales, acompañados por un veterinario, en un huerto de frutas apartado en Oederquart-Doesemoor hace poco viernes. La procedencia del animal, estimado en alrededor de 60 cm de altura en el hombro, aún no se ha determinado. Según el Parque Serengeti, el animal es un joven macho de canguro Bennett.

La policía sospecha que el canguro fugitivo proviene de una propiedad privada y que la tenencia de tales animales no requiere registro. El animal parece no haber sufrido lesiones y parece estar en buen estado de salud, según lo observado inicialmente. Fue transportado a Hodenhagen en una jaula para perros y residirá inicialmente en una zona separada del recinto de canguros. Con el fin de aclimatar al animal, inicialmente solo tendrá contacto visual con sus pares. También se realizarán chequeos veterinarios para asegurarse de que el recién llegado no introduzca enfermedades en la comunidad existente.

A pesar de que el canguro aún no es visible en su recinto, el propietario del parque, Fabrizio Sepe, mantiene la esperanza de que "aquí, el pequeño podrá disfrutar de una vida cómoda en un hábitat natural con otros canguros. Puede llevar tiempo antes de que sea presentado a su nueva familia en el recinto, pero su comportamiento tranquilo hoy nos da optimismo sobre su integración en este nuevo entorno".

La procedencia del canguro fugitivo sigue siendo incierta, pero se especula que proviene de una propiedad privada donde la tenencia de tales animales no requiere registro. Sea cual sea su origen, el canguro Bennett ahora vivirá en armonía con otros canguros en el Parque Serengeti, ya que el parque busca proporcionarle un entorno lleno de 'otras' compañías de su especie.

Lea también: