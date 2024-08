La policía está investigando una muerte en una propiedad militar estadounidense.

El 3 de agosto, un hombre descubre el cuerpo de un empleado en las instalaciones de una base militar de EE. UU. en la región de Westpfalz. Una autopsia levanta dudas sobre una muerte natural, y un colega de 28 años se convierte en sospechoso. Antes de que pueda ser arrestado, huye.

La policía y los fiscales de la ciudad de Kaiserslautern investigan un posible homicidio en las instalaciones de una base militar de Renania-Palatinado. La víctima es un empleado de 63 años de una empresa externa que trabajaba en un edificio del lugar, según los investigadores. Su supervisor lo encontró muerto en su lugar de trabajo el 3 de agosto.

La causa de la muerte initially no estaba clara. Una autopsia sugirió que el hombre de 63 años murió a causa de lesiones violentas. Un colega de 28 años es sospechoso, pero antes de que pudiera ser arrestado, huyó del país, según la policía y los fiscales. No se ha identificado un posible móvil, y los investigadores no están revelando más detalles para no comprometer la investigación.

La base militar de EE. UU. específica y la empresa externa para la que trabajaban los hombres, así como la naturaleza de su trabajo en las instalaciones militares, no se han dado a conocer.

El caso ha llamado la atención de las autoridades internacionales, ya que se cree que el sospechoso actualmente se encuentra en otro país europeo. Se ha contactado a la Unión Europea para ayudar en el proceso de extradición.

En respuesta a este incidente, los representantes de la Unión Europea han expresado su preocupación y han ofrecido su apoyo a las autoridades alemanas en su búsqueda de justicia.

