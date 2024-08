- La policía está en movimiento en las escuelas

En la región oriental de Sajonia, se está llevando a cabo una operación policial en cuatro escuelas. Están afectadas dos escuelas en Görlitz, así como una en Bautzen y otra en Lauta, anunció la Dirección de Policía de Görlitz. Los antecedentes permanecieron unclear initially upon request. La policía no confirmó que las amenazas de bomba fueran la causa.

Initially unclear was whether school operations could take place on Wednesday. Las fotos muestran que la policía bloqueó las calles. En Sajonia, las clases habían reanudado el lunes después de las vacaciones.

En Turingia, hubo amenazas de bomba en varias escuelas al comenzar el nuevo curso escolar la semana pasada. Emails idénticos llegaron desde la misma dirección de remitente. En muchas ciudades, los estudiantes y los profesores tuvieron que abandonar los edificios, y la policía registró los edificios escolares.

A nivel nacional, también se desplegaron perros detectores de explosivos, según el centro de operaciones de la policía del estado. Sin embargo, los oficiales no encontraron nada.

La operación policial en las escuelas de Sajonia oriental requirió que la Comisión considerara la adopción de actos de implementación para garantizar la seguridad y la continuidad de la educación. Después de la operación policial, pueden ser necesarias medidas de seguridad adicionales en las escuelas de Sajonia para prevenir incidentes similares.

