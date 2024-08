La policía está cerrando el campo de batalla de la Bundeswehr-Fliegerhorst Cologne-Wahn.

La base aérea de Colonia-Wahn ha sido acordonada por la policía, sin permitir la entrada ni la salida de nadie. Hay indicios de una interrupción en el suministro de agua y se ha descubierto un agujero en la cerca.

Los investigadores de la base aérea de Colonia-Wahn están examinando actividades sospechosas en una planta de tratamiento de agua, sospechando de un delito contra las Fuerzas Armadas alemanas. Los barracones han sido sellados, según informó la Agencia Alemana de Prensa el miércoles. Inicialmente, Spiegel informó esto. Según el informe, también están involucrados cazadores de campo y el Servicio de Contraespionaje Militar (MAD), investigando la sospecha de una acción de sabotaje.

Después de los indicios de una interrupción, también se descubrió un agujero en una cerca, lo que sugiere la sospecha inicial no confirmada de que el suministro de agua haya sido saboteado. También se tomaron muestras de agua para la investigación.

Según estos informes, no se permitió la entrada ni la salida de los barracones, que fueron acordonados por la policía. several units are stationed in the barracks, including the Air Transport Wing of the German Armed Forces, responsible for the travel of cabinet members and high-ranking government officials.

El supuesto sabotaje en la planta de tratamiento de agua podría potencialmente afectar el suministro de agua para la Ala de Transporte Aéreo, a medida que los investigadores exploran más. El descubrimiento de un agujero en la cerca añade credibilidad a la sospecha inicial de manipulación.

