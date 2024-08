- La policía en la piscina al aire libre en Berlín-Steglitz

Hubo otra intervención policial en una piscina pública de Berlín. Varios oficiales de policía fueron enviados a la piscina pública del Insulaner en Steglitz el jueves por la tarde. Según un oficial en el lugar, fueron alertados debido a informes de una disputa. Como precaución, se envió un contingente más grande. Se informes que dos hombres recibieron una prohibición - la policía esperó a que salieran de la piscina. La situación se resolvió relativamente rápido.

El mes pasado, la piscina pública de Gropiusstadt fue cerrada temprano debido a una disputa entre hombres jóvenes. De lo contrario, ha estado relativamente tranquilo este año, Perhaps due to the unpredictable weather in June and July. The pool operators expressed satisfaction with an interim review in mid-July.

En los últimos años, ha habido ocasionales intervenciones policiales en piscinas abarrotadas en días calurosos debido a disturbios causados por hombres jóvenes o peleas entre bañistas. Los operadores de la piscina introdujeron controles de identidad, desplegaron más personal de seguridad, instalaron cámaras en algunas entradas y aplicaron prohibiciones más estrictamente. La policía también se posicionó con más frecuencia frente a la Columbiabad en Neukölln, la piscina de verano de Pankow y la piscina pública del Insulaner, donde ocurrieron la mayoría de los incidentes.

