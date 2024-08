- La policía detiene a cuatro sospechosos de robo de autos de Francia

Policía Alemana Detiene a Cuatro Sospechosos de Robo de Coches de Francia en Colonia

La policía de Colonia detuvo a cuatro sospechosos de robar coches, incluyendo menores, de Francia. Dos de 16 años, uno de 17 y uno de 20 años fueron detenidos provisionalmente el jueves por la noche, informó la policía. Además, se incautaron dos coches. Uno de ellos fue reportado como robado en Francia ese mismo día.

La policía neerlandesa había informado a sus colegas de Colonia sobre los movimientos de los sospechosos. Un coche robado y un "vehículo de apoyo" cruzaron la frontera germano-neerlandesa y se dirigían hacia Colonia por la A4. Cada vehículo contenía dos personas. Cuando los vehículos fueron avistados en Alemania, comenzó una persecución.

En un semáforo en Colonia, los oficiales finalmente intervinieron. Mientras dos jóvenes en un coche se rindieron sin resistencia, la situación en el segundo coche fue más compleja. Según la policía, el conductor de 16 años inicialmente embistió a dos vehículos detenidos en el semáforo antes de intentar huir. Sin embargo, el SUV heavily damaged remained stranded, and the driver and passenger were apprehended.

Además de cinco teléfonos móviles, los investigadores también incautaron pequeñas cantidades de sedantes y una "linterna electroshock". Este tipo de arma prohibida se asemeja a una linterna regular pero puede ser utilizada como una pistola táser con un interruptor adicional.

