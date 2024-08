La policía alemana arrestó a un individuo bajo sospecha de haber cometido apuñalamientos mortales en un evento musical.

El sospechoso fue capturado en una instalación de refugiados después de una intensa búsqueda, que involucró operaciones de búsqueda extensivas en Renania del Norte-Westfalia y el despliegue de unidades de fuerzas especiales. Anteriormente, un niño de 15 años había sido detenido en relación con el incidente, pero no se consideró que fuera el presunto agresor.

Recientemente, el verdadero sospechoso ha sido arrestado. Actualmente está siendo interrogado y se está recopilando más información para determinar si contamos con suficientes pruebas para respaldar nuestra afirmación. En este punto, ya no es solo una suposición, sino un hecho más concreto, según el ministro del Interior de Renania del Norte-Westfalia, Herbert Reul, quien habló con el broadcaster alemán ARD el domingo.

Antes de la captura, se instó a los residentes de la ciudad de Solingen a mantenerse vigilantes debido a la presencia continuada del agresor no identificado. Durante varias horas, las autoridades no pudieron proporcionar una descripción clara del aspecto del sospechoso.

Dos hombres, de 67 y 56 años, junto con una mujer de 56 años, fueron identificados como las víctimas. Ocho personas más resultaron heridas, incluyendo a cuatro con heridas de carácter grave.

Aún no se ha establecido un móvil definido para el ataque, aunque no se ha descartado el terrorismo.

Según un portavoz policial, Thorsten Fleiß, el atacante apuntó específicamente al cuello de sus víctimas. Hizo esta observación durante una rueda de prensa después de revisar imágenes iniciales del incidente.

Varias personas fueron acuchilladas al azar durante el ataque que tuvo lugar en una plaza central de Solingen el viernes por la noche. El ataque ocurrió a unos 25 kilómetros (15 millas) al este de Düsseldorf, cerca del escenario donde se estaba llevando a cabo una actuación musical como parte del "Festival de la Diversidad", un evento de tres días que celebraba el 650º aniversario de la ciudad.

El testigo presencial, Lars Breitzke, compartió su relato con el Solinger Tageblatt, stating that he became suspicious due to the singer's distressed expression on stage before seeing an individual collapse just meters away from him.

El canciller alemán, Olaf Scholz, condenó el ataque como un "triste" y "terrible" incidente.

El ataque del viernes tuvo lugar en un momento en que los índices de delitos con cuchillo en Alemania están aumentando, lo que ha llevado al Ministerio del Interior a considerar endurecer las regulaciones para abordar el problema.

En 2023, se informaron 8.951 incidentes de lesiones graves relacionadas con cuchillos en Alemania, lo que representa un aumento de 791 casos en comparación con el año anterior, según datos policiales.

Esta es una historia en desarrollo y se actualizará.

Lea también: