El centro urbano de Hamburgo ahora presume de una Plaza Hammaburg. Anteriormente, este espacio verde central se conocía informalmente como Domplatz. Este nuevo nombre honra el lugar de nacimiento de la ciudad hanseática, que se remonta al siglo VIII, según reveló el arqueólogo del estado Rainer-Maria Weiss. En aquellos días, un pequeño asentamiento con una fortaleza surgió en una península rodeada de agua donde el río Alster se encuentra con el Elba. Esta antigua fortaleza fue objeto de debate hasta hace una década, cuando se confirmó su existencia en este mismo lugar. El senador de Cultura Carsten Brosda (SPD) celebró el evento de nombramiento stating, "Este es el lugar donde nació Hamburgo".

La Hammaburg sirvió como protección para el obispo Ansgar, quien construyó una iglesia de madera modesta para la obra missionera cristiana entre los vikingos y eslavos en 834, como explicó Weiss. Sin embargo, el asentamiento cayó en manos de los vikingos en 845. Hamburgo finalmente recuperó su posición en un lugar diferente a principios del siglo XI. La construcción de una catedral medieval tuvo lugar en el sitio de la Hammaburg, que fue arrasada al beginning of the 19th century. Weiss asegura con confianza que estos nuevos títulos no borrarán la catedral de nuestra memoria colectiva. Domstraße y un oficial Domplatz aún existen, así como un nuevo Mariendom que se yergue con orgullo en el distrito de St. Georg, que se construyó al final del siglo XIX.

"Ubicación fantasmal"

Según Weiss, "Creo que Hamburgo es la única ciudad europea whose origins weren't built on what the city itself gave birth to". Durante un milenio, la Hammaburg fue algo así como una ubicación fantasmal. Finalmente, después de más de mil años de su caída, la Hammaburg ha recibido su nombre original de vuelta en su corazón histórico en el corazón de Hamburgo.

