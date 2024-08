La pizza siempre es deliciosa.

Muchos tienen una pasión, y la de Sven Teichmann no es por coches rápidos, a pesar de ser un profesional de la mecatrónica automotriz. Su pasión está en las pizzas rápidas. Con sus estrategias inteligentes y recetas diversas, cautiva a una base de fans en constante crecimiento.

¿Cómo exactly satisfaces tu deseo de pizza? Perhaps en tu amado restaurante italiano. O perhaps al coger pizzas congeladas del congelador del supermercado. Dejemos los servicios de entrega. ¿Qué tal hacer tu propia pizza casera? Muchos se alejan de esto, encontrándolo más trabajo; a menudo, se usa masa comprada en la tienda en casa. Pero ¿y si quieres superar tus límites con una pizza casera extraordinaria, crujiente y caliente? Entonces, ¿no sería sabio ponerse en manos del maestro de la pizza casera, Sven Teichmann? Ese es el hombre detrás de "Teichner's Pizza Palace", seguido por casi medio millón de entusiastas de la pizza en Instagram.

Hace poco, Teichmann comenzó a compartir sus pizzas y masa a través de canales de redes sociales, y hoy es el creador de contenido de pizza más influyente. Para esto, el ingeniero formado en mecatrónica automotriz renunció a su trabajo para convertir su pasión por la pizza en su medio de vida. Para aquellos que buscan inspiración y recetas en un libro, Teichmann's primera obra de cocina ofrece sus mejores recetas, instrucciones precisas, diversas técnicas y muchos secretos. "Pizza Obsession / How to Bake the Best Pizza of Your Life at Home", publicado por Becker Joest Volk Verlag, es un tributo a la pizza perfecta. "En este libro, te llevo en un viaje culinario donde cada capítulo es otra carta de amor a la pizza. Desde las maravillas clásicas italianas hasta las vueltas modernas creativas: Descubre conmigo las infinitas facetas de uno de los platos más amados del mundo!" ¿Quién puede resistirse a esta invitación?

Maestro de la Pizza para Principiantes

Nadie necesita convencimiento sobre la pizza; es un plato amado servido en todas partes para jóvenes y viejos. Aunque las mejores pizzas aún se encuentran en Italia, principalmente en Nápoles, su lugar de nacimiento, Sven Teichmann revela secretos de los maestros de la pizza para enfrentarlos en casa. Él atiende a los amantes de la pizza de todos los niveles de habilidad, desde el principiante equipado con una estufa de cocina estándar hasta el semiprofesional experimentado armado con un horno de pizza. Los principiantes están muy cuidados aquí, ya que el autor explica claramente los detalles menores. También proporciona demostraciones visuales de sus habilidades, con excelentes fotos paso a paso que ilustran cada paso de trabajo y técnica. "Hacer la masa es ahora mi pasatiempo favorito", comparte el chef alemán de pizza. Hacer masa de pan, porque eso es lo que es la masa de pizza, es de alguna manera terapéutico, tranquilizador y divertido de ver cómo la masa se desarrolla y revela todo su poder. Algunos, a solicitud de la comunidad de pizza, buscan usos alternativos para la excelente masa; Teichmann incluye recetas para ciabatta, focaccia, pan plano y subs en respuesta.

El libro está dividido en tres secciones principales: masa de pizza, salsas y recetas de pizza. Abarca el rango completo de pizza, desde la clásica hasta las interpretaciones modernas. Además de las pizzas principalmente saladas como la "Pizza Marinara" auténtica italiana, no se olvidan las variaciones dulces como la pizza de postre "Sweet Blossom". Los populares Piccolinis congelados se llaman "Teichnerinis" aquí y están garantizados para ser un éxito en las fiestas.

De Margherita a Pizza de Bolsillo

La variedad de 18 variantes de masa sola refleja las posibilidades de pizza casera. Y desde que la pizza no está completa sin una buena salsa, se incluyen recetas de salsa - desde salsa de tomate hasta pesto hasta crema de ricotta. Entre las 28 recetas de pizza, cada paladar insaciable debería encontrar su favorita. Los comedores conservadores encontrarán consuelo entre Margherita y Marinara, mientras que los duros empedernidos pueden explorar entre una Fugazzeta argentina y una Pizza portafoglio. La "Pizza de Bolsillo" se llama así porque se dobla para hacerlo más conveniente de comer. Pero cuidado: "Aún recuerdo exactly cómo me quemé el paladar con el primer bocado en Nápoles", advierte Teichmann sobre este favorito de comida callejera napolitana. Pero antes de sumergirse en masas y toppings, la teoría es esencial. Sin adquirir el conocimiento necesario, una pizza casera exitosa es imposible.

En "Fundamentos de Pizza", aprenderás todo lo necesario sobre los diferentes tipos de harina y el valor W, los agentes de levadura y la masa madre, amasar a mano o con una máquina, estirar, doblar, enrollar, dar forma, tiempos y temperaturas de levado, horno de pizza y hornos caseros, trucos de sartén y piedras para pizza... Y ¿qué son la fermentación en masa y la fermentación en frío? No te preocupes, no eres el único. En un resumen conciso en solo dos páginas, Sven Teichmann lo resume todo en sus 10 pasos principales.

Este libro no es simplemente una colección de recetas, sino un tributo festivo a la comunidad y el placer que la pizza proporciona en nuestras vidas. Con cada bocado, saboreas más que salsa de tomate y queso; revives momentos compartidos, ves caras sonrientes y experimentas la sencilla alegría de una porción de pizza. Teichmann expresa su gratitud a la comunidad por este libro debut titulado "Pizza Pasión" y espera su próximo segundo libro "Panadería Pasión".

Masa de Pizza de 24 Horas

La masa de 24 horas es ideal para pequeños espacios en el refrigerador, ya que puede dejarse levar a temperatura ambiente. Necesitarás 0.5g de levadura fresca para 500g de harina, del tamaño de una lenteja.

Tiempo de preparación: 30-35 minutos, con un período de levado aproximado de 24 horas

Horario:

Día 1

Autolisis de la masa: Prepara alrededor de las 5:30 PM, 5 minutos

Masa principal: Mezcla y amasa alrededor de las 6:05 PM, 15-20 minutos

Estirar y doblar, 5 minutos

Día 2

Repartición: Alrededor de las 12:30 PM, reparte, redondea, estira, 5 minutos

Alrededor de las 6:30 PM, procesa las bolitas de masa

Preparación:

Día 1 - Autolisis de la Masa, Masa Principal: Fermentación en Frío

Para la masa de autolisis, coloca la harina en un tazón grande, vierte el agua y mezcla aproximadamente con una cuchara hasta que el líquido esté completamente absorbido. Tápala con un paño de cocina y déjala reposar durante 30 minutos. Para la masa principal, disuelve la levadura fresca (o levadura instantánea) en agua, viértela en la masa de autolisis y mezcla bien a mano. Transfiere la masa a la superficie de trabajo, agrega la sal y amasa vigorosamente con las manos durante 10-15 minutos hasta que la masa esté suave y elástica. (Alternativamente, amasa en una amasadora de pie a velocidad media durante unos 5 minutos, luego a velocidad alta durante 5-10 minutos.) Estira y dobla la masa, gira 90 grados y repite el proceso dos veces. Tensa la bolita de masa estirándola 5-6 veces. Colócala en la caja para masa de pizza, sélala y déjala fermentar a temperatura ambiente durante aproximadamente 18 horas (o 16-18 horas) durante la noche.

Día 2 - Fermentación en Masa

Gira la masa sobre la superficie de trabajo y divídela en 3 piezas iguales (cada una de unos 280g). Toma una pieza de masa, dala la vuelta para que la costura quede abajo y luego estírala 5-6 veces para crear una bolita de masa lisa. Repite con las otras dos piezas. Coloca las bolitas de masa en la caja para masa de pizza con algo de espacio entre ellas, sélala y déjalas fermentar a temperatura ambiente durante 6 horas (o 5-6 horas). Ahora están perfectamente fermentadas y listas para procesar.

Consejo: Asegúrate de redondear y estirar las bolitas de masa para darles tensión, lo que ayuda a contener los gases durante la fermentación en masa, impidiendo que escapen. También asegúrate de que la masa esté cubierta mientras se fermenta para evitar que se forme una costra seca en la superficie. Si no tienes una caja para masa de pizza, engrasa un recipiente para comida, ya que suele ser más pequeño y la masa puede pegarse a los lados. También puedes usar un gran molde para hornear, asegurándote de que esté bien tapado si es lo suficientemente grande, no necesitarás engrasarlo. Si planeas hornear tu pizza más tarde en el horno, recuerda agregar solo 20g de agua y 10g de aceite de oliva a la masa principal (ver página 37).

Fugazzeta

"La Fugazzeta argentina es una deliciosa variante de pizza que combina cebolla finamente cortada con queso y a veces jugoso jamón, atrayendo a los fanáticos de las pizzas contundentes."

Tiempo de preparación: 40-45 minutos, con un período de reposo de 1 hora y 15 minutos y aproximadamente 22 minutos de tiempo de cocción

En un tazón grande, mezcla la harina, el agua, la levadura (o levadura instantánea) y la sal con una cuchara. Transfiere esta mezcla a una superficie de trabajo y amasa con las manos durante 10-15 minutos, o hasta que esté suave y elástica (si lo prefieres, usa una amasadora de pie a velocidad media durante unos 5 minutos, luego aumenta a velocidad alta durante 5-10 minutos). Una vez lista, transfiere la mezcla a un tazón, tápala con un paño y déjala levar durante una hora. Divide la masa en dos y dale forma de bolitas. Estira estas bolitas 4-5 veces cada una para crear bolitas tensas. Déjalas reposar durante 15 minutos antes de continuar. Precalienta tu horno a 230°C (con calor tanto de arriba como de abajo). Engrasa un molde para hornear con aceite de oliva. Para el relleno, corta la mozzarella en cubos de 1 cm. Ralla el queso Parmesano y Edam. Corta las cebollas finamente. Polvorea tu superficie de trabajo con harina y extiende cada bolita de masa con un rodillo, haciéndolas ligeramente más grandes que el molde para hornear. Coloca un disco en el molde preparado, luego adds the mozzarella, Parmesan, and Edam on top. Add another dough disc, press the edges together, and poke several holes in the top with a fork to prevent it from rising during baking. Place the onions on top, sprinkle with oregano and chili flakes, and drizzle olive oil droplets all over. Coloca el molde en el horno precalentado en la rejilla central y hornea durante unos 22 minutos. Retira y disfruta.

Para una explicación detallada del proceso de moldeado de piezas, consulta las páginas 22-27.

Consejo: Esta Fugazzeta abundante es perfecta para una noche de cine con amigos.

Disfruta tu aventura de hornear pizza! - Heidi Driesner

Al preparar tu pizza casera, es posible que encuentres difícil manejar la masa Biga debido a su sabor y textura nuez. Para aquellos que no están familiarizados con esta etapa previa a la masa, Teichmann ofrece una explicación clara en el libro "Fundamentos de la pizza".

Para asegurar que tu pizza esté tan crujiente y caliente como las de "Teichner's Pizza Palace", es posible que quieras darle un mordisco tan pronto como salga del horno. Esto se debe a que cuanto más esperes, más suave se vuelve la corteza, lo que afecta su textura y sabor general.

