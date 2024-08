¿La piel desnuda y mucha sangre hacen una mejor película?

Zack Snyder está de vuelta con una venganza! Después de las predominantemente negativas críticas de su épica espacial "Rebel Moon", el director de 58 años ahora está lanzando dos cortes del director. Una duración más larga, más desnudez y sangre derramada son los medios para salvar el día.

Se suponía que fuera un "Star Wars" para Netflix, una épica espacial como ninguna otra. Tal vez una franquicia que pudiera ser exprimida como el universo de George Lucas durante años. Pero lo que el mundo del streaming recibió de la visión de Zack Snyder de una ópera espacial fue una decepción para muchos: personajes de madera, una estética exagerada y una historia que no podría haber sido más clichée.

Pero Zack Snyder no es de los que se rinden fácilmente. El director de "Watchmen" está de vuelta. Los "Rebel Moon - Director's Cuts" prometen mucha desnudez, sangre derramada y una duración enorme. Sin embargo, incluso esta "Rebel Moon" está a años luz del esperada obra maestra de Snyder. Sin embargo, es justo decir que la película ahora encaja mejor en la obra general del director controvertido.

Una revisión detallada de "Rebel Moon - Director's Cut" por Ronny Rüsch y Axel Max - ahora en un nuevo episodio del podcast de ntv "Oscars & Himbeeren". También incluido: la película de anime "The First Slam Dunk", el thriller "The Royal Hotel" y la película de ciencia ficción de acción "Planet of the Apes: New Kingdom".

Zack Snyder espera que el contenido adicional en los cortes del director de "Rebel Moon", incluyendo una duración más larga, más desnudez y violencia aumentada, mejoren la recepción de la película. A pesar de estos cambios, "Rebel Moon" sigue sin estar a la altura de una obra maestra de Snyder, pero se alinea mejor con su estilo general como director.

