La petición de Ucrania impulsa a la acción: Proposición para reducir el límite de edad máxima a 50 años

14:34 Rusia: Once Individuos, Incluyendo Dos Menores, Sufren Lesiones en Ataques Ucranianos en la Región de BelgorodOnce individuos, incluyendo dos menores de edad, resultaron heridos en los ataques ucranianos en la región rusa de Belgorod y su capital. El gobernador Vyacheslav Gladkov lo anunció a través de Telegram. Se reportó que un kindergarten resultó dañado. Gladkov compartió imágenes del edificio del kindergarten derrumbado y otros escombros y estructuras dañadas en la región. Las autoridades locales decidieron cerrar temporalmente varias escuelas y kindergartens en la región debido a los ataques. El 2 de septiembre marca el primer día de escuela después del receso de verano en algunas regiones de Ucrania y Rusia.

14:10 Zelensky: Ataques con Misiles Rusos Dañan Grave Mezquita y Centro Cultural Islámico en KyivEn el ataque con misiles rusos a Kyiv durante la noche (ver entradas 05:39, 06:20 y 09:29), una mezquita y un centro cultural islámico adyacente resultaron gravemente dañados. En una publicación en X, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky condenó a Rusia por su falta de respeto por los valores espirituales y humanos, así como por cualquier religión o creencia. Él dijo que la campaña destructiva de Rusia contra el pueblo ucraniano continúa, con el objetivo de destruir todas las comunidades y incluso los lugares sagrados de culto. El jefe de la comunidad local, Vadym Dashevski, le dijo a Reuters que la mezquita fue atacada cobardemente.

13:39 Imágenes Detalladas Muestran Amplios Ataques con Drones contra MoscúUcrania llevó a cabo un ataque con drones a gran escala, alcanzando objetivos en y alrededor de Moscú. Se produjo una explosión en una refinería situada a 16 kilómetros del Kremlin. También fueron alcanzadas dos centrales eléctricas. Según informes rusos, se interceptaron más de 150 drones ucranianos.

12:58 Polonia Considera Derribar Drones y Aviones Rusos que Se Acercan a sus FronterasEl ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, cree que Polonia tiene el derecho de derribar drones rusos y otros aviones que migran desde el espacio aéreo ucraniano antes de entrar en el espacio aéreo polaco. Sikorski expresó esta opinión al periódico británico "Financial Times" (FT). Sikorski se opone a la postura oficial de la OTAN, que ve el riesgo de escalar el conflicto a través de un posible compromiso directo con las fuerzas rusas como demasiado grande. La OTAN ha rechazado hasta ahora el derribo de drones y misiles rusos sobre Ucrania, así como la solicitud de Kyiv de establecer una zona de no vuelo sobre el país. Sikorski le dijo al FT: "Creo que si los aviones hostiles se acercan a nuestro espacio aéreo, esto representaría un acto legítimo de defensa propia. Desde el momento en que entran, el riesgo de lesiones debido a los escombros se vuelve significativo".

12:12 Munz: Respuesta Rusa a las Victorias Electorales de AfD y BSW, así como al Mayor Ataque con Drones sobre MoscúLos resultados de las elecciones estatales en Turingia y Sajonia han llamado la atención en Rusia. El corresponsal de NTV Rainer Munz informa sobre las reacciones a las victorias electorales de AfD y BSW y discute cómo Moscú está manejando lo que podría ser el mayor ataque con drones jamás lanzado contra la capital rusa.

11:40 Putin Eloga el Rápido Avance de las Tropas Rusas en la Ocupación de Nuevos Territorios UcranianosEl presidente ruso Vladimir Putin elogió la velocidad con la que sus tropas han estado ocupando nuevos territorios en la vecina Ucrania. Les dijo a los estudiantes que Ucrania había intentado frustrar el avance de las tropas rusas en la región de Donbass con una contraofensiva en la región de Kursk, pero sin éxito. Putin dijo, según agencias de noticias rusas, que en lugar de 200 o 300 metros, se trata de varios kilómetros cuadrados de progreso. Él enfatizó que el ritmo actual de la ofensiva en la región de Donbass no se ha visto en mucho tiempo. Putin visitó brevemente la república siberiana de Tuva de camino a Mongolia para enseñar una nueva asignatura introducida después del inicio de la guerra, "Conversaciones sobre lo Importante". La lección, impregnada de propaganda, tiene como objetivo acercar a los niños a la postura política del Kremlin. Putin ha asumido con frecuencia el papel de maestro en el primer día de escuela en los últimos años. Durante una lección pública, reiteró su afirmación de que la guerra que inició serve para proteger su propio país.

11:07 Ucrania Derriba 22 de 35 Misiles Rusos y Destruye 20 de 23 Ataques con Drones UcranianosLa fuerza aérea ucraniana afirma haber derribado 22 de 35 misiles rusos y destruido 20 de 23 ataques con drones ucranianos. Se derribaron nueve misiles balísticos y 13 misiles crucero sobre Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Mykolaiv y Zaporizhzhia.

10:36 Imágenes Muestran el Ataque con Misiles Rusos al Centro Comercial y de Eventos de KharkivLos ataques con misiles rusos en Kharkiv han estado en curso durante varios días. Según informes ucranianos, al menos 10 misiles fueron lanzados contra la ciudad el domingo, golpeando un centro comercial y de eventos. Many people were injured.

10:01 El Recuento de lesionados en el Ataque con Misiles Rusos en Sumy Ha AumentadoEl recuento de lesionados en el ataque con misiles rusos en la ciudad de Sumy en el nordeste de Ucrania ha aumentado. Según actualizaciones recientes del Ministerio del Interior de Ucrania, 18 personas, incluyendo seis menores de edad, habrían resultado heridas. El ministerio informó anteriormente que al menos 13 civiles, incluyendo cuatro niños, resultaron heridos en el ataque. El ataque con misiles rusos golpeó un centro de rehabilitación social y psicológica para niños y un orfanato en Sumy. La situación de seguridad en la región de Sumy ha empeorado aún más después del inicio de la incursión transfronteriza en la región rusa vecina de Kursk el 6 de agosto. La ciudad de Sumy, hogar de más de 250,000 personas, está ubicada a unos 350 kilómetros al este de Kyiv.

09:29 Ucrania: Dos heridos en ataque con misiles de Rusia a KyivRusia ha vuelto a atacar Kyiv, la capital ucraniana, con misiles (consulte incidentes anteriores a las 05:39 y 06:20). Al menos dos personas resultaron heridas debido a escombros de misiles derribados, según informaron las autoridades locales. Se han encendido incendios y se han dañado propiedades e infraestructura. Se mantuvo una alerta aérea nacional durante casi dos horas hasta la mañana temprana.

08:57 ISW: Mayoría de rusos apoya la guerra en UcraniaEl apoyo a la participación militar rusa en Ucrania sigue siendo fuerte entre la población rusa, incluso después de la invasión ucraniana de la región rusa de Kursk. Según el último informe del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), que se basa en datos del centro de sondeos independiente ruso Levada Center. El número de rusos que apoyan la guerra en Ucrania ha aumentado en agosto, con aproximadamente el 78 % de los encuestados a favor, en comparación con el 75 % en julio y el 77 % en junio. La población rusa no parece cansada de la guerra, lo que da a Kremlin flexibilidad para librar una guerra de desgaste prolongada contra Ucrania, según los analistas del ISW.

08:11 Ucrania revela detalles sobre las bajas rusasEl Estado Mayor ucraniano ha publicado nuevas cifras de bajas rusas en Ucrania. Según sus datos, Rusia ha perdido unos 617.600 soldados en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022, con una pérdida diaria de 1.300. Un informe de Kyiv también indica que se han destruido nueve tanques, diez sistemas de artillería, un sistema de cohetes de artillería medianos y 30 drones. En total, Rusia ha perdido, según las cifras ucranianas, 8.601 tanques, 17.646 sistemas de artillería, 368 aviones, 328 helicópteros, drones, 28 barcos y un submarino. Las estimaciones internacionales sitúan estas pérdidas en un nivel inferior, pero también son valores mínimos.

07:29 Gobernador: Saporizhzhia bajo ataque ruso 171 veces en 24 horasLas fuerzas rusas han atacado la región ucraniana de Saporizhzhia un total de 171 veces en las últimas 24 horas, según un mensaje de Telegram del gobernador militar de Saporizhzhia, Ivan Fedorov. Se llevaron a cabo cuatro ataques aéreos rusos en los asentamientos de Lobkove, Pjatschatki y Nowoandriivka, con el uso de 95 drones.

07:03 Equipos de rescate rescatan a un hombre vivo de los escombros en KharkivEquipos de rescate han logrado rescatar con vida a un hombre de los escombros de un centro de eventos derrumbado en Kharkiv, Ucrania, después de un ataque aéreo ruso, según informó Reuters. El superviviente dijo que se encontraba "bien" poco después de ser rescatado. Más de 40 personas, incluidas cinco niños, resultaron heridas en los ataques con misiles rusos en Kharkiv, según informes oficiales. Varios misiles impactaron en un centro comercial y un centro de eventos por la tarde del domingo.

06:20 Devastación: ataque aéreo masivo de Rusia a KyivRusia ha lanzado oleadas de drones, más de diez misiles de crucero y numerosos misiles balísticos contra Kyiv y possibly otras ciudades, según informó la fuerza aérea ucraniana. Las explosiones en Kyiv han obligado a muchos residentes a buscar refugio en shelters antiaéreos. El alcalde Vitali Klitschko informes que los servicios de emergencia han sido llamados a los distritos de Holosiyivskyi y Solomianskyi. Klitschko comparte en Telegram sobre varios incendios. El jefe de la administración militar de Kyiv, Serhiy Popko, también informes incendios en el distrito de Shevchenkivskyi, donde una persona resultó herida por escombros caídos. "Responderemos. El enemigo lo sentirá", escribe el jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andriy Yermak, en Telegram.

05:39 Kyiv atacada de nuevo: ataque con cohetes rusosLa capital ucraniana Kyiv ha sido atacada de nuevo por un ataque con cohetes rusos, según informes militares ucranianos. Las defensas están repeliendo el ataque, como se anunció por representantes militares ucranianos a través de Telegram. Testigos oculares en Kyiv informan sobre varias explosiones fuertes, lo que indica el uso de sistemas de defensa aérea. Still no se conoce el número exacto de cohetes lanzados y la magnitud de cualquier posible daño.

04:46 Putin: Nuevo gasoducto a China está a tiempoLos preparativos para la construcción de un nuevo gasoducto ruso a través de Mongolia a China están avanzando según lo esperado, según el presidente Vladimir Putin. Se aprobó un estudio de viabilidad en enero de 2022 y se realizaron investigaciones técnicas necesarias, dijo Putin en una entrevista con el periódico mongol Onoodor, según se informó en el sitio web del Kremlin. El gasoducto previsto "Power of Siberia 2" debería transportar 50.000 millones de metros cúbicos de gas natural desde la región rusa de Yamal a China a través de Mongolia anualmente.

03:34 Rusos bombardean orfanato en Sumy - 13 heridosLas tropas rusas han atacado un centro de rehabilitación y orfanato en Sumy con cohetes. Según Ukrainska Pravda, 13 personas resultaron heridas, incluidas dos niños. El edificio se encuentra en una zona residencial, según informó el periódico citando la administración militar local.

02:26 Encuesta: Polonia Apoya Abatir Drones Rusos que Infringen su Espacio AéreoSegún una encuesta realizada por el periódico polaco "Rzeczpospolita", aproximadamente el 60% de los ciudadanos polacos cree que su ejército debería derribar drones rusos que violen el espacio aéreo polaco durante los ataques a Ucrania. La encuesta se refiere a un objeto aéreo no identificado, presumiblemente un drone autodestructivo de la serie Shahed, que sobrevoló Polonia durante media hora el 26 de agosto antes de desaparecer. El brigadier general polaco Tomasz Drewniak expresó sus pensamientos a Radio RMF24 de que Rusia podría estar probando el sistema de defensa aérea de Polonia al enviar drones a su espacio aéreo.

00:26 Una Víctima en Belgorod: Una Persona Temida Muerta por Bombardeo UcranianoEl gobernador de la región rusa de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, informa sobre una víctima en el pueblo de Shagarovka cerca de la frontera, debido a los ataques ucranianos. Tres personas resultaron heridas en ataques al pueblo de Shebekino. Al menos otro pueblo ha sufrido aparentemente por el bombardeo ucraniano.

23:08 Rusia Afirma Derrotar 158 Ataques de Drones UcranianosRusia alega que ha repelido "masivos" ataques de drones por parte de Ucrania en la capital Moscú y 14 otras regiones, con un total de 158 objetos aéreos interceptados, según el servicio en línea de Telegram del Ministerio de Defensa. Diez drones habrían objetivo Moscú.

22:24 Bombardeo Aéreo en Járkov: Número de Heridos Aumenta a 47El número de víctimas en el enorme bombardeo ruso en Járkov ha aumentado a 47, incluyendo siete niños, según el servicio de emergencia del estado ucraniano en Telegram. Varios edificios civiles, incluyendo un centro comercial, fueron alcanzados, como se muestra en fotos de agencias de noticias.

21:52 Helicóptero Ucraniano se Crashea Durante Entrenamiento: Dos Pilotos MuertosDos pilotos murieron en un accidente de helicóptero en la Universidad Nacional de la Fuerza Aérea Ivan Kozhedub de Járkov en Ucrania. La agencia de noticias del estado ucraniano Ukrinform informa que el helicóptero, un Mi-2, estaba en una misión de entrenamiento. Esta información fue compartida en la página de Facebook de la universidad, informada por Ukrinform. "La universidad ha sufrido una pérdida irreparable - la tripulación de dos personas ha perecido", dijo la página de Facebook de la universidad. Los investigadores, especialistas y representantes del Ministerio de Defensa actualmente están examinando el lugar del accidente. La causa del accidente remains desconocida.

21:06 Empresa de Energía Ucraniana Anuncia Cortes de LuzDebido a los intensos ataques rusos a la red eléctrica de Ucrania, habrá varios cortes de luz el lunes. La empresa de energía ucraniana Ukrenergo anunció esto, como se informó por Ukrinform. El suministro de energía a las instalaciones críticas no se verá restringido. Sin embargo, Ukrenergo advierte que podría haber cambios en la medida de las restricciones.

