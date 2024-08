- La perspectiva de Khedira sobre su salida temporal de Goshen: "Una catástrofe"

La inesperada salida del futbolista alemán Robin Gosens el día del partido ha causado revuelo en el 1. FC Union Berlin. Como lo expresó el capitán Rani Khedira en DAZN, "Es un desastre sangriento". La decisión de traspasarlo al AC Florencia de la Serie A italiana se anunció de improvisto justo antes del partido en casa contra el FC St. Pauli (1-0), en los últimos momentos de la ventana de traspasos alemana.

"Recuerda, somos atletas, pero también seres humanos", suplicó Khedira. Gosens estaba visiblemente afectado, "al borde de las lágrimas", "completamente destrozado". Según Khedira, parecía decidido a quedarse con el equipo en el almuerzo, incluso prometiéndolo jugar en el partido. Pero dos horas después, después de su siesta, llegó la noticia de que después de todo se marcharía.

"Una situación sangrientamente difícil para el equipo"

En cuanto a la oportunidad, esto no podría haber sido peor. "Si tienes que hacer algo así el día del partido, me parece raro", dijo Khedira. "O lo haces después del partido, o claramente antes del partido. Pero no el mismo día del partido. Eso ya es sangrientamente difícil para un equipo".

No fue hasta unos minutos antes del partido contra el recién ascendido St. Pauli que la noticia del despedida de Gosens del club se hizo pública por el director general Horst Heldt. "Hasta las 16:10, estaba bajo la impresión de que Robin estaría en el campo hoy y jugando. Luego llegó la noticia y tuvimos que actuar", explicó la secuencia de eventos la tarde del viernes.

"Fue un día malditamente extraño", dijo el entrenador Bo Svensson, "dar un jugador tres horas y media antes del partido. 'Sí, puedes decir, son profesionales, tienen que lidiar con ello'. Pero tener que cambiar el plan de juego 'en menos de minutos', eso, hombre, no es fácil".

"Este giro repentino de los acontecimientos nos ha puesto en otra situación desafiante. 'La partida de Gosens fue inesperada, otro golpe para el equipo en un período crucial".

