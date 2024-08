La perspectiva de J.D. Vance como se muestra en "Hillbilly Elegy"

En 2016, J.D. Vance, procedente de humildes beginnings, se convirtió en un intérprete y crítico popular de Trump a través de sus memorias. Actualmente, sirve como candidato a la vicepresidencia de un candidato a la presidencia de EE. UU. y su libro está experimentando un renacimiento. ¿Este resurgimiento está justificado?

Este año, las memorias de J.D. Vance de 2016 han vendido 650,000 copias en EE. UU., según el editor HarperCollins. En Alemania, "Elegy Hillbilly" actualmente ocupa el primer lugar en la lista de superventas Spiegel.

Hace ocho años, "Elegy Hillbilly" era exactly the book in the right time. Donald Trump estaba en el apogeo de su campaña y una gran parte del público de EE. UU. buscaba respuestas al enigma de cómo Trump, un individuo descaradamente jactancioso y escandaloso, había logrado ascender a tales alturas. Vance ofreció una explicación para el éxito de Trump detallando las precarias condiciones de vida de la clase baja blanca de EE. UU. "Elegy Hillbilly" se convirtió en un superventas, transformando a Vance de una figura desconocida en un observador de "basura blanca".

Los hillbillies de América

Dado el contexto social que Vance describió, su ascenso es sorprendentemente poco probable. Procedente de la región de los Apalaches de Kentucky, su familia es criticada y marginada en la sociedad estadounidense como "hillbillies" o personas de las montañas. "Elegy Hillbilly" pinta un retrato de una sociedad marcada por el alcohol, la violencia y la fascinación por las armas, que sostiene su propio sistema de valores: la familia es lo más importante, incluso en medio del desorden.

Vance nació en 1984 en Middletown, Ohio, una ciudad situada en el "Cinturón de la Fábrica" de EE. UU., que atrae a muchos residentes antiguos de los Apalaches debido a los trabajos bien remunerados en la minería y la industria pesada que prometen movilidad ascendente. Su abuelo trabaja en la mina, proporcionando a su familia un estilo de vida aparentemente privilegiado. Sin embargo, el modo de vida de los hillbillies persiste dentro de la familia: los problemas se resuelven a través de la violencia o la oblivión en el alcohol.

El declive de la industria en la década de 1970 y más allá arrastra a los trabajadores del "Cinturón de la Fábrica" al desánimo. El crecimiento de Vance se caracterizó por el desempleo, el crimen y la resignación. Su padre abandona a la familia temprano y su madre, una alcohólica y adicta a las drogas, suele dejar a los partenaires violentos, volviéndose violenta hacia Vance y su hermana.

Un ascenso meteórico

A pesar de las dificultades aparentemente insuperables, Vance logra escapar de la pobreza. En gran medida, gracias a su abuela, que le ofrece refugio y anima sus estudios académicos. Después de graduarse, se alista en los Marines, luego estudia en la Universidad Estatal de Ohio y, finalmente, asiste a la Escuela de Derecho de Yale. En el momento de la publicación del libro, trabaja en un empleo bien remunerado en una firma de inversión fundada por el millonario libertario Peter Thiel. En ese momento, era un feroz oponente de Donald Trump, incluso comparándolo con Adolf Hitler.

El éxito del libro se debe en gran medida al enfoque de Vance en los pobres blancos a menudo ignorados del Midwest estadounidense. Para comprender las raíces del descontento y la aceptación del populismo de derecha, "Elegy Hillbilly" ofrece una visión. Ninguno de los protagonistas tiene fe en los demócratas, el "partido de la clase trabajadora", y a pesar de su comportamiento duro, Vance logra revelar un aspecto entrañable en todos ellos, fomentando una sentimentalidad social. La violencia no se glorifica pero a veces se entiende: así son los hillbillies.

Desconfianza de la élite

También comparten una desconfianza hacia la clase política y los medios de comunicación, lo que los hace más susceptibles a las teorías conspirativas, según Vance. Sostiene sus argumentos con numerosos estudios, explicando cómo surge la segregación social o por qué los traumas transgeneracionales dificultan que los niños de familias desaventajadas escapen de la pobreza.

Sin embargo, el libro no ofrece un análisis completo de la sociedad. Vance reconoce la enorme desigualdad social en EE. UU., pero a veces culpa a las víctimas de ella. "Ha surgido un movimiento entre los estadounidenses de clase trabajadora blanca que culpa a la sociedad y al gobierno de todos sus problemas", afirma en el libro. Muchos hillbillies simplemente son perezosos y están cómodos viviendo de la asistencia social.

La narrativa del pobre holgazán que se lleva trozos de la tarta del pobre trabajador encuentra eco en ciertos círculos políticos, pero una comprensión real de la desigualdad es diferente. Pero encaja con el tema general del libro, que promueve el Sueño Americano, con Vance como su personificación. Es el hombre hecho a sí mismo que, gracias a su ambición y un poco de suerte, ha ascendido de la pobreza al

A pesar de que la esencia de la obra sigue siendo la misma, ahora parece brillar bajo una luz diferente. No se puede evitar buscar rastros del Vance moderno en la versión anterior de él. ¿Es posible que Vance se oponga a los divorcios como resultado de la falta de una figura paterna debido a la vida amorosa tumultuosa de su madre? ¿O perhaps Vance se transformó en un católico devoto y opositor público del aborto, culpando a la falta de influencia de la iglesia por los problemas en su entorno?

Estas teorías podrían tener algún peso, pero simplifican la psicología de manera excesiva. No proporcionan una comprensión completa de los impulsos políticos de Vance. La parte más reveladora del libro ocurre cuando Vance está matriculado en la escuela de derecho de la prestigiosa Universidad de Yale. En este entorno, adopta meticulosamente las reglas de la clase elite, esforzándose por integrarse. Además de la ambición y la suerte, el progreso social también requiere una flexibilidad considerable - una cualidad que el político Vance ya ha demostrado.

