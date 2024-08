Detención en Berlín - La persona verificada no es un ex terrorista de la RAF

Hombre detenido provisionalmente en la estación de Berlín-Spandau no es un ex terrorista de la RAF buscado. "Las comprobaciones han demostrado que no es una persona buscada", dijo un portavoz de la fiscalía de Verden a la agencia Deutsche Presse-Agentur. Se ha ordenado la liberación del hombre. Como es un transeúnte inocente, no se proporcionarán detalles.

Según la Oficina de Policía Criminal del Estado de Baja Sajonia, el hombre fue detenido tras una denuncia de la ciudadanía. Un portavoz dijo que la detención provisional estaba relacionada con los sospechosos buscados Burkhard Garweg (55) y Ernst-Volker Staub (69). Se realizó una comparación de ADN, según la información de dpa.

En los últimos meses, varias personas han sido comprobadas que fueron confundidas con Garweg o Staub. Recientemente, hubo una gran operación policial en Berlín a mediados de julio debido a esto. Los testigos habían contactado a la policía, creyendo que habían visto a Staub en un barco de pasajeros en el Spree. Resultó ser una falsa alarma después de que se comprobaron las identidades.

La fiscalía de Verden ha estado investigando a Staub, Garweg y Daniela Klette desde 2015 por intento de asesinato y robo grave intentado y consumado en varios casos. Klette fue arrestada en Berlín-Kreuzberg a finales de febrero de este año. Está en prisión preventiva. La policía, liderada por la Oficina de Policía Criminal del Estado de Baja Sajonia, había estado buscando a Klette durante décadas.

La búsqueda de Staub y Garweg continúa. Formaban parte de la llamada tercera generación de la extrema izquierda del Ejército Rojo (RAF). En 1998, la RAF, que había matado a más de 30 personas, se declaró disuelta.

