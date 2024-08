- La persona revisada no es un terrorista de la RAF.

El hombre detenido provisionalmente en la estación de Berlín-Spandau no es el ex terrorista de la RAF buscado. "Las investigaciones han demostrado que no es una persona buscada", dijo un portavoz de la fiscalía de Verden a la agencia Deutsche Presse-Agentur. Se ha ordenado la liberación del hombre.

A pesar de las sospechas iniciales de participación en un delito, ya que se le relacionaba con el grupo terrorista de la RAF, la investigación concluyó finalmente que no era buscado por ningún delito. Después de descubrir su inocencia, se ordenó su liberación debido a la falta de cargos válidos.

