- La persona que más vivió en España, conocida como la "súper abuela", falleció a los 117 años.

Maria Branyas, reconocida como la persona viva más anciana del mundo por el Libro de los Récords de Guinness, reconoció su cercana muerte el lunes. "Estoy débil. Mi tiempo se acerca", compartió con su familia. A los 117 años, Branyas, afectuosamente conocida como "Super Àvia" en España, falleció tranquilamente en su sueño, sin dolor, informó su familia a través de la plataforma X. Su muerte ocurrió en una residencia de ancianos en Olot, un pueblo catalán ubicado a unos 100 kilómetros al noreste de Barcelona.

La longevidad de Branyas fue un logro asombroso, habiendo sobrevivido no solo a las dos guerras mundiales, la Guerra Civil Española (1936-1939), la gripe española (1918-1920), sino también la reciente pandemia de COVID-19.

Antes de su partida, había pedido: "No me lloren. Odio las lágrimas. Y, sobre todo, no me tengan lástima. Dondequiera que vaya, estaré contenta". Su familia destacó su próxima conmemoración y la dolorosa ausencia de su sabiduría y amabilidad.

Nacida el 4 de marzo de 1907 en San Francisco, EE. UU., Branyas pasó su infancia en Cataluña después de que sus padres regresaran allí cuando tenía ocho años. Deja un legado de tres hijos, once nietos y trece bisnietos.

Su cuenta de X tenía casi 19,000 seguidores, a menudo en el punto de mira de los medios de comunicación españoles. Branyas recibió a personalidades destacadas, incluyendo al Presidente de Cataluña, Pere Aragonès, en su hogar de Olot en su cumpleaños.

Aragonès describió a Branyas como una "mujer llena de energía, alegría e historia", rindiéndole homenaje después de su muerte. Su sucesor, Salvador Illa, también reconoció a Branyas como una "mujer amorosa que nos enseñó el valor de la vida y la sabiduría de los años".

Branyas contribuyó a la investigación científica sobre la longevidad al colaborar con investigadores de la Universidad de Barcelona. Esta colaboración marcó su "último acto de servicio a la sociedad". En X, lucía la leyenda: "Soy vieja, muy vieja, pero ciertamente no senil".

Según el Libro de los Récords de Guinness, Branyas había ostentado el título de la persona viva más anciana del mundo desde enero de 2023, tras el fallecimiento de la monja francesa Lucile Randon a los 118 años. Se espera que el título pronto se otorgue a la mujer japonesa Tomiko Itooka, que cumplirá 116 años el 23 de mayo de 2023.

A pesar de su longevidad, ni Branyas ni Itooka superan el récord establecido por Jeanne Calment, una francesa que, según se dice, vivió desde 1875 hasta 1997, totalizando 122 años y 164 días. Para los hombres, el título de la vida más larga pertenece al japonés Jiroemon Kimura, que falleció a los 116 años y 54 días.

