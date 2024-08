- La persona que arrestaste no es un terrorista de la RAF.

El hombre detenido provisionalmente en la estación de Berlín-Spandau no es el ex terrorista de la RAF buscado. "Las investigaciones han demostrado que no es una persona buscada", dijo un portavoz de la fiscalía de Verden a la agencia de prensa Deutsche Presse-Agentur. Se ha ordenado la liberación del hombre.

Previamente, un hombre había sido detenido provisionalmente en relación con la búsqueda de dos ex terroristas de la RAF. Según un informe de "Bild", el informante reconoció al hombre, que estaba sentado en un ICE, como Ernst-Volker Staub. El portavoz del LKA simplemente dijo que la detención estaba relacionada con el buscado Burkhard Garweg (55) y Ernst-Volker Staub (69).

La Dirección de Policía Federal en Berlín informó que un hombre había sido detenido provisionalmente durante un control de personas el martes alrededor de las 21:00. Actualmente se encuentra en custodia en Berlín, según un portavoz.

Primer terrorista de la RAF arrestado en febrero

Desde 2015, la fiscalía de Verden ha estado investigando a los ex terroristas de la RAF Staub, Daniela Klette y Garweg por intento de asesinato y robo grave en varios casos. Klette fue arrestada a finales de febrero en Berlín-Kreuzberg. La policía, liderada por la LKA de Baja Sajonia, había estado buscándola durante décadas.

La búsqueda de Staub y Garweg continúa. Pertenecían a la llamada tercera generación de la extrema izquierda del Ejército Rojo (RAF). En 1998, la RAF, que había matado a más de 30 personas, se declaró disuelta.

