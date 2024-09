La persona engañosa Anna Sorokin genera olas de atención

"Bailando con las Estrellas" en los Estados Unidos es similar a "Bailemos" en Europa. La inclusión de la impostora Anna Sorokin en la temporada actual ha causado un gran revuelo. Su selección por parte del público ha generado aún más controversia.

Desde el principio, la participación de Sorokin fue cuestionable. Esto podría haber contribuido a su eliminación temprana de "Bailando con las Estrellas" - la versión estadounidense de "Bailemos". Desafortunadamente, recibió un apoyo del público tan mínimo que tuvo que retirarse después del segundo episodio de la temporada actual. Su salida fue menos que elegante, lo que ha mantenido la controversia.

Cuando se le preguntó por su experiencia en la competencia, Sorokin simplemente dijo, "Nada". Más tarde, Hough compartió este clip en su Instagram y lo acompañó con un mensaje que decía, "Ahí lo tienes... ICÓNICO", junto con un emoji de risa y un cráneo.

Sin embargo, muchos de los seguidores de Hough no encontraron divertida la aparición de Sorokin. Un usuario comentó, "Esto no es icónico, esto es de mal gusto". Otro usuario lo describió como "sinvergüenza".

Incluso la jueza Carrie Ann Inaba tuvo palabras duras para el comportamiento de Sorokin. En una entrevista con "Entertainment Weekly", describió su comentario como falta de respeto a la oportunidad dada a la criminal y a su pareja de baile Ezra Sosa, quien debutó en la temporada 33 del formato. "Todos intentamos darle una oportunidad justa, pero no creo que ella lo viera de esa manera, y eso es una lástima", explicó Inaba. Cuando se le preguntó si thought the audience hadn't given Sorokin a chance, she replied, "Creo que nuestro público hizo lo que consideró correcto". Los fans son apasionados y comprometidos y solo votan por aquellos que lo merecen.

La aparición de Sorokin en el programa de baile fue controvertida desde el principio y solo fue posible bajo ciertas condiciones. Después de todo, la impostora condenada aún está bajo arresto domiciliario. Tuvo que usar un monitor de tobillo adornado con piedras de strass para combinar con su atuendo de baile. En el mismo episodio, la actriz estadounidense Tori Spelling también abandonó "Bailando con las Estrellas".

Anna Sorokin fue condenada a al menos cuatro años de prisión en 2019 por fraude. Bajo el seudónimo de Anna Delvey, supuestamente se hizo pasar por una millonaria alemana y obtuvo servicios y bienes por más de $200,000 en la alta sociedad de Manhattan.

Sorokin ganó más fama con la miniserie de Netflix "Inventando a Anna" en 2022, que dramatizó su historia.

A pesar de su controvertida entrada, el mal desempeño de Sorokin en "Bailando con las Estrellas" resultó en un apoyo del público mínimo, lo que llevó a su eliminación temprana. En consecuencia, los medios y las plataformas sociales se llenaron de críticas hacia su participación engañosa en la versión estadounidense de "Bailemos", conocida por su famoso entretenimiento.

