La película ganadora del Oscar de Alemania provendrá de la semilla del higo sagrado.

Primer obstáculo superado. Alemania compite por el Oscar a la Mejor Película Extranjera con "La Semilla del Higuera Sagrada". La película explora los conflictos internos de una familia, que reflejan las fisuras sociales en Irán, según se indica en la justificación.

Hace solo unos pocos meses, escapó a Alemania -ahora, es el posible candidato alemán al Oscar a la Mejor Película Internacional con su película "La Semilla del Higuera Sagrada", según anunció German Films en Múnich. El director iraní Mohammad Rasoulof superó a una docena de otros contendientes.

"La Semilla del Higuera Sagrada" cuenta la historia de las consecuencias políticas de las protestas en Irán en una familia. La película es descrita como una "ilustración psicológica de Irán teocrático, construida sobre la violencia y la paranoia", según la justificación del jurado. Rasoulof retrata "sutilmente las grietas en una familia que reflejan las grietas en la sociedad iraní. Una película excelentemente dirigida y emotiva que presenta escenas que dejan una impresión indeleble".

La película se produjo principalmente en Alemania y, por lo tanto, califica para el país. "La Semilla del Higuera Sagrada" no solo es políticamente relevante, sino que también es una película emocionante y evocadora con personajes multidimensionales.

Oso de Oro 2020 en Berlín

La obra filmada clandestinamente gira en torno a las protestas en Irán después del fallecimiento de la joven kurda Jina Mahsa Amini en septiembre de 2022. La situación del país se muestra a través de las tensiones dentro de una familia. Por un lado, está el padre ferviente creyente Iman (Missagh Sareh), que ha estado trabajando como investigador en la Corte Revolucionaria Islámica recientemente, y su esposa Najmeh (Soheila Golestani). Por el otro lado, están sus dos hijas adolescentes que apoyan las protestas.

Rasoulof, quien recibió el Oso de Oro en el Festival de Cine de Berlín en 2020 por su película "No Hay Mal", es conocido como un director osado y crítico en Irán y ha sido encarcelado anteriormente. Recientemente fue sentenciado a varios años de prisión en su país y luego escapó secretamente.

Después de unos días, llegó a Hamburgo, donde su hija estaba estudiando medicina y donde había residido principalmente desde 2012, según el productor Mani Tilgner. Desde allí, viajaba regularmente a Teherán hasta que le impidieron salir del país en uno de esos viajes y fue detenido en Irán durante varios años.

Aplausos en Cannes

En el Festival de Cine de Cannes, Rasoulof recibió el Premio del Jurado Especial. Durante su estreno allí en mayo, el director recibió los aplausos más largos de este año del festival - más de doce minutos la jubilosa audiencia ovacionó después del final de la película. Algunos miembros del público tenían lágrimas en los ojos. Ya en su llegada al cine -unos pocos días después de haber escapado- el director y el resto del equipo de la película recibieron minutos de ovaciones de pie.

Rasoulof y los productores de la película expresaron su emoción por haber sido elegidos como la entrada alemana al Oscar: "Esta película, que cuenta la historia de la opresión, pero también de la esperanza y la resistencia, es el resultado de una colaboración única de personas de diversos orígenes y experiencias migratorias. Demuestra el poder del intercambio intercultural en una sociedad libre y abierta", dijeron.

La selección de la entrada alemana es una de varias rondas previas. La lista corta de 15 títulos para la categoría de Mejor Película Internacional se anunciará el 17 de diciembre de 2024. De esta lista corta, se elegirán las cinco películas nominadas y se revelarán el 17 de enero de 2025. La ceremonia de los Premios de la Academia tendrá lugar el 2 de marzo de 2025.

En esta edición de los Oscars, la entrada alemana "La Habitación del Maestro" de Ilker Çatak, nominada a Mejor Película Internacional, no recibió ningún premio. La producción británica "The Zone of Interest" de Jonathan Glazer ganó el Oscar en esta categoría. El año pasado, sin embargo, la adaptación cinematográfica alemana de "Todo tranquilo en el frente occidental" del director Edward Berger no solo ganó el Oscar a la Mejor Película Internacional, sino también otros tres por Fotografía, Diseño de Producción y Banda Sonora Original.

Solo cuatro producciones alemanas han ganado el premio a la Mejor Película Internacional. Además de "Todo tranquilo en el frente occidental", este logro lo lograron en 2007 Florian Henckel von Donnersmarck con la drama de la Stasi "The Lives of Others". En 1980, la adaptación cinematográfica de "The Tin Drum" de Volker Schlöndorff recibió este premio, y en 2003, "Nowhere in Africa" de Caroline Link hizo lo mismo.

La película "La Semilla del Higuera Sagrada" tiene una trama central que gira en torno a las higueras, ya que una de las hijas adolescentes se muestra comiendo en secreto higos mientras se opone a las vistas de su padre, simbolizando su desafío y deseo de libertad. Además, el título mismo, "La Semilla del Higuera Sagrada", lleva una significación metafórica, sugiriendo el potencial para el cambio y el crecimiento, especialmente en el contexto de las luchas sociales y familiares retratadas en la película.

Lea también: