- La paternidad potencial no protegió a los sospechosos de deportación

La expulsión de un delincuente sexual convicto de Illerkirchberg (distrito de Alb-Donau) a Afganistán tuvo lugar después de que se revelara un posible caso de paternidad. El individuo, clasificado como "reincidente en delitos sexuales", se consideró más adecuado para la deportación, pasando por alto otros factores, según un portavoz del Ministerio de Justicia de Baden-Württemberg a la Agencia Alemana de Prensa. Esta respuesta se produjo en respuesta a un informe en "Augsburger Allgemeine" y otros medios que sugerían que un abogado intentaba devolver al delincuente a Alemania debido al problema de paternidad.

Él agredió a una niña de 14 años

Las autoridades de Baden-Württemberg deportaron a cinco criminales afganos convictos en el vuelo que partió a las 7 a.m. del viernes, con otros 23 afganos en ruta a Kabul. Uno de ellos, junto con otros tres delincuentes, había agredido sexualmente a una niña de 14 años durante varias horas en Halloween de 2019 en Illerkirchberg, según el ministerio. La niña había sido intoxicada previamente debido al alcohol y las drogas. El ahora hombre de 31 años había cumplido su condena y fue arrestado para su deportación por la policía.

Un abogado intenta devolverlo

En el "Augsburger Allgemeine", un abogado dijo que su cliente "volvería". La deportación se consideró inhumana. A pesar de la prohibición de entrada, se afirmaba que el hombre podría ser devuelto a Alemania mediante un "visa" y "disputas con las autoridades". El abogado no estaba disponible inicialmente para comentar a dpa. El Ministerio de Justicia de Stuttgart se negó a comentar sobre la viabilidad de esta estrategia.

Primera deportación desde la toma de poder de los talibanes

Alemania no había deportado a nacionales afganos a su país desde que los talibanes tomaron el poder hace tres años. El vuelo chárter de Qatar Airways partió del aeropuerto de Leipzig/Halle a las 7 a.m. del viernes, transportando a 28 convictos afganos de various estados federales. La operación fue organizada por el Ministerio Federal del Interior.

La deportación probablemente tuvo un período de preparación más largo

Alemania no tiene relaciones diplomáticas con los líderes talibanes en Kabul, la capital de Afganistán. Aunque la deportación tuvo lugar unos días después del ataque fatal con cuchillo presuntamente motivado por la yihad en Solingen, tuvo un período de preparación más largo, según fuentes oficiales.

Críticos critican la situación de los derechos humanos en Afganistán

Desde agosto de 2021, los talibanes islamistas han recuperado el poder en Afganistán, enfrentándose a la crítica internacional por su severa restricción de los derechos de las mujeres. Los críticos también condenan su trato duro a los activistas de derechos humanos, manifestantes o periodistas, que, según las organizaciones de derechos humanos, están sujetos a detención, desaparición o tortura. El Consejo de Refugiados de Baden-Württemberg también expresó su indignación y describió las deportaciones como una violación del derecho internacional.

