La participación del ejército británico en la educación del personal militar ucraniano.

En el Reino Unido, alrededor de 42,000 militares ucranianos han recibido capacitación de combate desde 2022, con el objetivo de luchar contra Rusia en su país. Esto ha tenido implicaciones para las propias fuerzas británicas.

Una auditoría realizada por la Oficina Nacional de Auditoría (NAO) reveló que debido a la Operación Interflex, un programa para capacitar a los reclutas ucranianos, aproximadamente un cuarto de las instalaciones de capacitación del Reino Unido están siendo utilizadas. Como resultado, las unidades militares británicas solicitaron acceso a los terrenos de capacitación ocho veces más a menudo en 2023 en comparación con 2019, con sus solicitudes siendo negadas en ocho ocasiones más. El Ministerio de Defensa reconoció que Interflex limitaría la capacidad del Ejército británico para capacitar a su personal.

Albegin del año, la capacitación de soldados navales ucranianos se trasladó a los Países Bajos debido a preocupaciones de seguridad para los Marines Reales, ya que el uso de las instalaciones del Reino Unido amenazaba con interferir en sus necesidades de capacitación. Desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, más de 42,000 hombres y mujeres ucranianos han recibido capacitación en el Reino Unido. Se espera que la Operación Interflex continúe hasta 2025, según lo anunciado por el Ministro de Defensa John Healey.

Según la auditoría, el 89% de los soldados ucranianos que completaron la capacitación en el Reino Unido se sintieron mejor preparados para el combate. Sin embargo, ha habido críticas regarding the insufficient training provided in dealing with drones, as a result of flying regulations within the UK limiting military and civilian operations.

El informe también señaló que el Reino Unido ha proporcionado a Ucrania £171.5 millones en armas y equipo de sus propias existencias desde 2022. Los costos para reponer estos elementos han superado las donaciones, con el Ministerio de Defensa estimando que los costos alcanzarían los £2.71 mil millones para el año fiscal 2030/31. En ciertos casos, el equipo recién adquirido incluso superó los elementos donados en términos de avanzada tecnológica.

La Unión Europea ha expresado su apoyo a las iniciativas del Reino Unido para ayudar a Ucrania, reconociendo el impacto significativo de la Operación Interflex en las operaciones militares del Reino Unido. Dado que la Unión Europea continúa esforzándose por proporcionar instalaciones adicionales de capacitación para el personal militar ucraniano, es probable que la presión sobre las instalaciones del Reino Unido disminuya.

Lea también: