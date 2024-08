- La pareja de RTL actualmente tiene el mejor logro del mundo en este campo.

Es son las 6:45 PM. Por última vez, las noticias con Ulrike von der Groeben y conmigo. Aquí desde nuestro fantástico estudio. Me alegra que estén aquí: con estas palabras, Peter Kloeppel (65) comenzó su última presentación del programa informativo "RTL Aktuell" un viernes por la noche (23 de agosto). También fue la última emisión para su colega Ulrike von der Groeben (67) como presentadora deportiva. Fue un emotivo adiós con muchas sorpresas para ambos.

Sorpresa para la pareja de presentadores

Mientras Kloeppel y von der Groeben parecían estar preparándose para marcharse después de un breve adiós, la estación tenía otros planes. Varias veces durante la transmisión, la estación mostró el mensaje "Sorpresa para Ulrike y Peter próximamente".

Después del parte meteorológico de Christian Haeckl (60), tuvo lugar el primer emotivo adiós: "He disfrutado mucho trabajando contigo, gracias por los últimos 30 años. Desde lo más profundo de mi corazón, me despido por última vez", dijo Haeckl. "Te echaremos de menos", respondió Kloeppel, antes de que él y Ulrike von der Groeben se dirigieran personalmente al público una vez más.

"Después de 32 años maravillosos juntos y casi 40 años en la casa de RTL, ambos nos despedimos hoy de este estudio y este programa", dijo Peter Kloeppel, pareciendo un poco emocionado. Von der Groeben agregó: "Nos despedimos de las noticias que han moldeado nuestras vidas como casi nada más. Fue un honor, una responsabilidad y siempre un placer estar aquí para ustedes, en los días buenos y malos".

Peter Kloeppel también agradeció a los espectadores del programa al final. "Nada de esto habría sido posible sin ustedes. Por lo tanto, nos inclinamos en gratitud ante ustedes", dijo el presentador, antes de que el dúo hiciera exactly that. Von der Groeben deseó a sus sucesores: "Diviertanse en el trabajo, como lo hicimos nosotros".

Frauke Ludowig recibe a Peter Kloeppel y Ulrike von der Groeben en el estudio

Cuando Kloeppel está a punto de concluir con las palabras "Todo lo que nos queda por decir es: Cuídense, sean leales a nuestro programa y estén bien informados", comienza la sorpresa prometida: la colega Frauke Ludowig (60) entra en el estudio y realiza una breve entrevista con el dúo. Los dos se sienten "aliviados" de haber terminado su último programa, pero también un poco sorprendidos: "No esperaba que fuéramos a estar más tiempo. Pensé que tendría una copa ahora", admite Peter Kloeppel.

Luego viene la sorpresa - en forma de una retrospectiva detallada de numerosos momentos especiales desde que el dúo presentó su primer programa el 6 de abril de 1992. Además, muchos compañeros y colegas de RTL del dúo envían sus saludos. También llegaron deseos de la política - de Friedrich Merz (68), Ursula von der Leyen (65), Karl Lauterbach (61) y incluso el Canciller Federal Olaf Scholz (66). Günther Jauch (68) prometió ofrecerle al dúo el "du" en su próxima reunión.

Récord mundial para el dúo de presentadores

A continuación, los dos reflexionan con Ludowig sobre su tiempo compartido. Los dos nunca habían discutido en todos esos años y generalmente estaban en la misma onda.

Esta buena relación también puede ser la razón de la siguiente sorpresa para Kloeppel y von der Groeben: una entrada en el "Libro Guinness de los Récords Mundiales". Los dos son el "Duo de Presentadores Nacionales con Mayor Antigüedad" con más de 32 años, anuncia solemnemente un juez del "Libro Guinness de los Récords Mundiales" en el estudio.

Canción especial

Incluso entonces, las sorpresas no han terminado: Frauke Ludowig luego guía a los dos a una habitación llena de colegas emocionados y animados, así como de las familias de ambos. La esposa de Kloeppel, Carol, tiene que secarse las lágrimas varias veces.

Con el presentador del tiempo Christian Haeckl al piano, todo el equipo se une en canto, interpretando el Schlager "Niemals geht man so ganz" de Tommy Engel (74), Trude Herr (1927-1991) y Wolfgang Niedecken (73).

Última emisión después de 32 años juntos

Peter Kloeppel y Ulrike von der Groeben anunciaron a mediados de marzo de 2024 que ambos colgarían sus trabajos en agosto. Ambos habían sido parte del equipo de "RTL Aktuell" durante más de 30 años: Kloeppel desde 1990 como corresponsal de EE. UU. y desde 1992 como presentador principal de las noticias, von der Groeben desde 1989 como editora y presentadora deportiva del programa.

