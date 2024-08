- La pareja de actores está ahora comprometida.

La actriz estadounidense Kaley Cuoco (38) está comprometida. La estrella de "The Big Bang Theory" anunció la noticia en su historia de Instagram el miércoles, revelando que su pareja, el actor Tom Pelphrey (42), le había pedido matrimonio. La respuesta de Cuoco fue evidentemente "sí", ya que mostró un anillo en su dedo en una instantánea - junto con una amplia sonrisa. Su único comentario fue: "Un fin de semana maravilloso".

En mayo de 2022, Pelphrey y Cuoco confirmaron que eran pareja. La pareja solo se conocía desde hace unos meses en ese momento. En marzo de 2023, nació su hija Matilda Carmine Richie. Cuoco escribió en ese momento: "Estamos emocionados y agradecidos por este pequeño milagro". Se sintieron increíblemente bendecidos. También tuvo palabras amables para su ahora prometido: "Tom Pelphrey, no pensé que pudiera amarte más, pero lo hago".

La pareja fue presentada por su representante mutuo, Andrea Pett-Joseph. En una entrevista con "USA Today", Cuoco dijo que pensó que los dos actores serían perfectos el uno para el otro. "Estuvimos instantáneamente conectados. Siento que lo conozco de toda la vida", agregó. Even then, she emphasized that she was ready to build a life with Pelphrey.

Kaley Cuoco ha estado casada dos veces antes

Esto no será el primer viaje al altar de Cuoco: se casó con el extenista estadounidense Ryan Sweeting (37) en 2013, pero se divorciaron en mayo de 2016. Luego se casó con el saltador estadounidense Karl Cook (33) en junio de 2018, pero anunciaron su separación mutua en septiembre de 2021. Pelphrey, por otro lado, nunca ha estado casado antes.

