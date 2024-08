La OTAN refuerza las medidas de seguridad en el aeródromo de Geilenkirchen.

NATO Fortalece Seguridad en Base Alemana por Peligro Potencial

La OTAN ha reforzado las medidas de seguridad en la base aérea de Geilenkirchen, en Renania del Norte-Westfalia, debido a una posible amenaza. Todo el personal no esencial ha sido enviado a casa, según anunció un portavoz de la base. La decisión se tomó a partir de información de inteligencia que sugería un posible peligro. "No hay razón para preocuparse, esto es solo una acción preventiva para garantizar que podamos continuar con nuestras tareas cruciales", afirmó el portavoz. La policía confirmó su presencia. No se compartieron más detalles, como el número de fuerzas desplegadas.

22:07 Ucrania Ataca Instalación Rusa en Kursk

El ejército ucraniano informa sobre otro ataque a las tropas rusas en la región de Kursk. Empleando bombas de guía precisas de EE. UU., atacaron un punto de apoyo ruso por la tarde, según el comandante de las fuerzas aéreas, Mykola Oleshchuk. "Un centro de comando de drones, una unidad de guerra electrónica, equipo, armas y hasta 40 militares rusos resultaron afectados", mencionó Oleshchuk junto a un video que supuestamente muestra el ataque.

21:43 Primera Reunión de Seguimiento de la Cumbre de Paz de Suiza

Según informes ucranianos, ha tenido lugar una primera reunión de seguimiento de la cumbre de paz en Suiza de junio. Representantes de más de 40 países y organizaciones participaron en la sesión virtual. Están programadas más reuniones de grupos de trabajo.

21:08 Habeck Aboga por el Empleo de Refugiados Ucranianos en Alemania

El ministro de Economía de Alemania, Robert Habeck, aboga por que más refugiados ucranianos en Alemania encuentren trabajo. Si bien los problemas familiares, la enfermedad, los traumas de la guerra o la atención infantil necesaria podrían obstaculizar el empleo, el político verde expresó a Welt TV que "en general, es mejor para todos trabajar - es mejor para las personas, para su integración y para el sistema social". Habeck mostró escepticismo ante las declaraciones del presidente del gobierno de Brandeburgo y político del SPD, Dietmar Woidke, quien cuestionó la distribución de ingresos básicos a los refugiados ucranianos, atribuyéndolo a "campañas electorales duras en el este de Alemania y no del todo pensadas".

20:28 Ejército Ucraniano Anuncia Ofensiva en la Región de Járkov: Avance de Dos Kilómetros

El ejército ucraniano ha anunciado un avance en la región de Járkov. Sus tropas han penetrado casi dos kilómetros en la zona de la línea del frente, según la 3.ª Brigada de Asalto Independiente del ejército ucraniano. El objetivo principal de la operación fue debilitar el potencial ofensivo del 20.º Ejército de la Federación Rusa, que el ejército ucraniano afirma haber logrado. El alcance del contraataque informado sigue sin claridad. La brigada también informó que el lado ruso ha perdido 300 soldados en los últimos cuatro días, y una cantidad significativa de equipo y armas han sido destruidos o dañados.

20:00 Agencia de Inteligencia Afirma que Interrumpe la Transmisión de Televisión Rusa

La inteligencia militar ucraniana (HUR) asegura haber interrumpido la transmisión de varios canales de televisión rusos y haberla reemplazado por un video sobre la guerra en Ucrania. "HUR ha 'hackeado' la televisión rusa y ha hecho visible la realidad de la guerra para la población", informó una fuente de la agencia de inteligencia al periódico "Kyiv Post" y a la agencia de noticias RBC Ucrania. El video se repitió tres veces durante el prime time del día anterior. Los canales afectados incluyeron Pervouralsk, Evraziya 360 y Pervyj Kanal TV. Como resultado, nueve canales suspendieron temporalmente su programación.

19:16 Lituania Informa sobre Disminución de Tropas Terrestres Rusas en Kaliningrado

El comandante de las fuerzas armadas de Lituania, Raimundas Vaikšnoras, informó al portal de noticias "Delfi" que ha habido una disminución en el número de tropas terrestres rusas estacionadas en el enclave ruso de Kaliningrado, situado entre Polonia y Lituania en el mar Báltico. Lo atribuye a la ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk. Desde el inicio de la guerra contra Ucrania, se ha observado que una cantidad significativa de equipo y personal ha sido reasignado desde Kaliningrado. Los soldados han regresado después de la rotación, pero ahora se nota una disminución, especialmente entre las tropas terrestres.

18:40 "¿De qué Sirven los Armenios?" - Lukashenko Desata Protestas

Los comentarios del líder bielorruso Alexander Lukashenko sobre Armenia han desatado protestas. Manifestantes apedrearon la embajada bielorrusa en la capital armenia, Ereván, el miércoles y exigieron la partida del embajador, según los medios ucranianos. Antes, Lukashenko había criticado la postura prooccidental de Armenia en la televisión estatal rusa, diciendo: "¿De qué sirven los armenios? A nadie le importan. Que desarrollen su economía y se apoyen en sus propios recursos. ¿Quién es Macron? Mañana, cuando Macron se vaya, todos olvidarán a los armenios". La relación entre Armenia y Rusia, su aliado de larga data, se ha vuelto cada vez más tensa desde que Azerbaiyán tomó la región de Nagorno-Karabaj en un estallido militar en septiembre, poniendo fin a tres décadas de gobierno separatista armenio.

18:03 Ucrania Informa sobre Muertos en Ataque con Bombas Guiadas

Dos personas murieron en la región de Sumy, cerca de la región rusa de Kursk, en un ataque con dos bombas guiadas, informó la oficina del fiscal ucraniano. Los objetivos de las bombas rusas eran componentes de la infraestructura. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, había visitado Sumy antes ese día y dijo que desde que partes de Kursk habían sido capturadas, los ataques a Sumy habían disminuido.

En el puerto ruso de Kavkaz, ubicado en la región de Krasnodar al este de Crimea, se informa que un ferry portacontenedores está ardiendo. Este incidente sigue a las acusaciones de un asalto ucraniano. Diversos medios de noticias rusos han distribuido imágenes y videos que muestran el incendio y las columnas de humo espeso. Las Fuerzas Armadas ucranianas también han difundido dicho contenido en las redes sociales, con la leyenda "Neptuno visita el puerto de Kavkaz" en su canal de Telegram. Informes no confirmados de canales de Telegram rusos sugieren que el barco podría haber sido alcanzado por un misil anti-buque Neptune de origen ucraniano. Sin embargo, el alcance oficial del arma es de 300 kilómetros, con zonas de combate situadas más lejos. Este puerto importante es frecuentemente utilizado por Moscú para suministrar a sus tropas que luchan contra Ucrania.

Actualización a las 18:39: Según el centro de crisis de la región de Krasnodar, el ferry lamentablemente ha hundido después del incendio. Se informa que estaba cargado con 30 tanques de combustible. Más información aquí.

16:41 Rusia Informa Avances Cerca de Pokrovsk, Ucrania Reporta Éxitos en Kursk

El ejército ruso informes haber capturado otro pueblo cerca de la ciudad de Pokrovsk en el este de Ucrania, avanzando sus fuerzas aproximadamente 10 kilómetros de la ciudad, un importante centro logístico. Anteriormente, el presidente ucraniano Zelenskij anunció su intención de reforzar las tropas en el área de Pokrovsk. Ahora, anuncia éxitos en la región de Kursk de Rusia, tomando otro pueblo y capturando más soldados rusos. Según estos informes, las tropas ucranianas controlan 94 pueblos y más de mil kilómetros cuadrados de tierra en Kursk. Sin embargo, estos informes no han sido confirmados de forma independiente.

16:12 Ucrania Niega Intento de Asalto a la Planta de Energía Nuclear: Rusia Podría Montar "Provocación Nuclear"

Ucrania niega la afirmación del presidente ruso Vladimir Putin de que las fuerzas ucranianas intentaron un ataque a la planta de energía nuclear de Kursk la noche anterior. "Esto es una flagrante mentira", afirma Andrii Kovalenko, jefe del departamento de contramedidas de desinformación del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania. Esta falsedad sigue a las afirmaciones anteriores de Rusia de que Ucrania está planeando una "provocación nuclear" en las plantas de energía nuclear de Kursk y Zaporizhzhia. En cambio, todas las señales apuntan a que Rusia podría llevar a cabo esta provocación, según Kovalenko. Él considera que el "riesgo de una provocación nuclear por parte de Rusia" es significativo, dada la implicación de Putin.

15:46 Niveles de Almacenamiento de Gas de la UE en el 90%

Dos meses antes de la fecha límite, las instalaciones de almacenamiento de gas de la UE han alcanzado una tasa de llenado del 90%. La UE declara estar preparada para el invierno próximo. Después del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, los 27 estados miembros acordaron en verano de 2022 que los almacenes de gas de la UE deberían estar a una capacidad media del 90% para noviembre. Según los datos del portal Gas Infrastructure Europe, hay disparidades entre los países: España registra una tasa de llenado del 100%, mientras que Letonia está alrededor del 69%. El almacenamiento alemán está al 93,6% de su capacidad. La UE busca reducir su dependencia del gas natural ruso, importando más gas natural licuado (GNL) de EE. UU. y gas natural de Noruega en su lugar.

15:21 Putin Acusa a Ucrania de Intento de Asalto a la Planta de Energía Nuclear

El presidente ruso Vladimir Putin culpa a Ucrania de un intento de ataque a la planta de energía nuclear en Kursk. "El enemigo intentó atacar la instalación nuclear la noche anterior", informes Putin sin ofrecer pruebas. "La Agencia Internacional de Energía Atómica ha sido notificada", añade durante una reunión televisada del gabinete. La Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) había expresado anteriormente su preocupación por el posible impacto de los combates en la planta de energía y había instado a "todas las partes a ejercer la máxima contención". Más información aquí.

14:50 Visita del Jefe de la AIEA a la Planta de Energía Nuclear de Kursk Programada

El jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), Rafael Grossi, está programado para visitar la planta de energía nuclear rusa en Kursk la próxima semana. Un portavoz de la AIEA confirma esta visita programada "la próxima semana". A principios de agosto, el ejército ucraniano ejecutó una ofensiva sorpresa a gran escala en la región rusa de Kursk. Poco después, la corporación estatal de energía nuclear rusa Rosatom advirtió sobre una amenaza a la planta de energía nuclear de los ataques ucranianos, que se encuentra a unos 100 kilómetros de la frontera ucraniana.

14:21 Rusia: 115,000 Personas Evacuadas

Más de 115,000 personas han sido evacuadas de las regiones rusas en peligro cerca de la frontera con Ucrania, informes el vicepresidente ruso Denis Manturov. Habla de la evaluación de los daños a la agricultura y la industria causados por la ofensiva ucraniana durante una reunión con el presidente Vladimir Putin y los administradores de alto rango. "Les he convocado aquí para discutir los últimos desarrollos en las regiones fronterizas de Rusia", comienza Putin la reunión.

14:00 Tusk Apoya el Papel de Mediación de India en el Conflicto de Ucrania

El primer ministro polaco Donald Tusk apoya el papel de mediación de India en el conflicto de Ucrania como ventajoso. "Me complace que el primer ministro haya reafirmado su disposición a contribuir personalmente a una resolución rápida, justa y pacífica de la guerra", comenta en Varsovia después de las discusiones con Modi. La propuesta de mediación de Modi es particularmente significativa ya que está planeando una visita a Kyiv para reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. India mantiene la neutralidad en la invasión de Rusia a Ucrania y no apoya las sanciones occidentales contra Moscú. Más información aquí.

13:40 "No parece una 'restricción' la operación de Kursk" Según el canciller alemán Olaf Scholz, el avance ucraniano en territorio ruso es una "operación espacial y temporalmente limitada". Sin embargo, según la corresponsal de ntv Nadja Kriewald, no hay indicios que respalden esta opinión en este momento. De hecho, en su último informe desde Sumy, en el este de Ucrania, afirma que "es justo lo contrario".

13:20 Varios aviones rusos destruidos en ataques a Sawaslejka Se informa que varios aviones rusos fueron destruidos durante los ataques ucranianos a la base aérea de Sawaslejka. Según informó el medio público Suspilne, citando información de los servicios de inteligencia, el 16 de agosto se destruyeron un interceptor supersónico MiG-31K y dos aviones de transporte estratégico Il-76, y aproximadamente cinco aviones, presuntamente MiG-31K/I, resultaron dañados. En un ataque del 13 de agosto, se alcanzó un depósito de combustible y lubricantes, y otro MiG-31K/I resultó dañado.

13:06 Agencia de seguridad rusa investiga a periodistas de CNN La agencia de seguridad interior rusa FSB ha abierto investigaciones contra periodistas extranjeros que informan desde Kursk, una región bajo control ucraniano. Se han presentado cargos contra un periodista de CNN y dos Periodistas ucranianas por supuestamente cruzar ilegalmente la frontera estatal, según informó la FSB. Según sus afirmaciones, los periodistas filmaron en la ciudad de Sudcha, actualmente bajo control ucraniano. La FSB ha declarado que emitirá pronto órdenes de detención internacionales. Estos periodistas podrían enfrentar hasta cinco años de prisión en Rusia. Recientemente, un periodista estadounidense, Evan Gershkovich, fue liberado en un canje de prisioneros después de ser sentenciado a 16 años en un campo de trabajo por supuesta espionaje. Saber más aquí.

12:34 Zelensky en la región fronteriza: "Fondo de intercambio" ampliado El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitó la región fronteriza de Sumy, en el noreste de Ucrania, desde donde las fuerzas ucranianas han avanzado en territorio ruso durante más de dos semanas. Anunció la captura de otro lugar en la región de Kursk y el aumento del "fondo de intercambio", refiriéndose a la captura de soldados rusos con el fin de un posible canje de prisioneros con los detenidos ucranianos en custodia rusa. Zelensky mencionó que, tras la ofensiva de Kursk, han disminuido los ataques en Sumy y las muertes civiles en la zona. Compartió un video en las redes sociales, en el que aparece con el comandante en jefe de las tropas ucranianas, Oleksandr Syrskyi, discutiendo el refuerzo de tropas en el este de Ucrania, donde Rusia continúa su avance.

12:06 Drones sospechosos de monitorear infraestructura crítica en Brunsbüttel Según el periódico "Bild", drones rusos están siendo sospechosos de vigilancia en el mayor parque industrial de Schleswig-Holstein. El periódico ha informado de avistamientos repetidos de drones sobre la central nuclear desactivada y el terminal de GNL en Brunsbüttel en los últimos días. La fiscalía de Flensburg está investigando, sospechando de espionaje con intención de sabotear. Según la policía, la zona de prohibición de vuelo se ha violado repetidamente y se ha detectado un objeto desconocido, posiblemente un drone militar. "Bild" sugiere además que estos drones podrían estar afiliados a agentes rusos, posiblemente lanzados desde barcos en el Mar del Norte. Saber más aquí.

11:40 Embajada de EE. UU. en Kyiv advierte de futuros ataques La Embajada de Estados Unidos en Kyiv ha emitido una advertencia sobre el aumento del riesgo de ataques aéreos en los próximos días antes del Día de la Independencia de Ucrania el 24 de agosto. La página web de la embajada advierte de un aumento del riesgo de que Rusia pueda llevar a cabo ataques con drones o misiles en los próximos días y durante el fin de semana. Ucrania celebra su independencia de la Unión Soviética en esta fecha, que ha cobrado más importancia desde el inicio del conflicto en Ucrania hace más de dos años y medio. Recientemente, soldados ucranianos penetraron inesperadamente en territorio ruso en la región fronteriza de Kursk. El presidente ruso Vladimir Putin condenó esto como una provocación y amenazó con una respuesta retaliatoria.

11:13 Base militar en llamas en Volgograd Se ha producido un incendio en una base militar cerca de Marinovka en la región rusa del sur de Volgograd. Los residentes informaron de detonaciones. Las autoridades rusas culpan a los ataques con drones ucranianos del incendio, pero no se han informado de bajas.

10:41 Rusia ahora depende de refugios prefabricados en Kursk Según las autoridades locales, se están construyendo refugios prefabricados de concreto para la población en Kursk, una región fronteriza rusa. El gobernador regional Alexei Smirnov explicó en Telegram que, bajo su instrucción, la administración de la ciudad de Kursk ha designado lugares centrales para la instalación de refugios portátiles prefabricados. Se están construyendo refugios en lugares muy poblados, incluyendo paradas de autobús. Smirnov publicó una foto de un camión de transporte entregando uno de los bloques, y también se están installing refugios en dos ubicaciones adicionales, una de las cuales es Kursk, donde se encuentra la central nuclear de la región de Kursk. Rusia ha acusado a Ucrania de planear un ataque a la planta, una acusación que Ucrania niega.

09:42 Varios ataques con drones en múltiples regiones de RusiaEl ejército ruso está lidiando con varios ataques aéreos ucranianos en la región occidental del país, según informes del gobierno. Según el gobernador de la región de Volgograd, Andrei Bocharov, en Telegram, "la mayoría de los drones fueron neutralizados" durante un ataque cerca de Marinovka (informado a las 07:30). En la región fronteriza de Kursk, el gobernador Alexei Smirnov informes que "dos misiles ucranianos y un drone fueron eliminados por la defensa aérea rusa". En la región más al sur de Rostov, el gobernador Vasily Golubev revela que "un ataque con cinco drones fue frustrado". También se informes que drones fueron destruidos en las regiones rusas de Voronezh y Bryansk.

09:09 El ministro de Defensa de Ucrania busca la aprobación de armas de largo alcanceEl ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, se reunió con una delegación bipartidista de la Cámara de Representantes de EE. UU. en Kyiv. Según el ministerio en Kyiv, el representante republicano Rob Wittman y el representante demócrata David Trone discutieron la situación en el frente y la política de EE. UU. sobre armas de largo alcance contra objetivos rusos con Umerov. "Enfatizamos la necesidad de recibir inmediatamente la aprobación de nuestros aliados para utilizar plenamente las armas de largo alcance contra objetivos en Rusia", dijo Umerov. "Se trata de proteger nuestras ciudades y pueblos tranquilos".

08:36 Hamill y Snyder lanzan una campaña de recaudación de fondos para robots desminadoresEl actor estadounidense Mark Hamill, famoso por su papel de Luke Skywalker en "Star Wars", está recaudando fondos para robots de detección de minas para Ucrania. Juntos con el experto en Europa Oriental Timothy Snyder, buscan recaudar $441,000 a través de la campaña "Terreno Seguro". Estos robots pueden limpiar minas, incluso en áreas difíciles de alcanzar, desde una distancia segura para los operadores. "Uno de los peores atrocidades que Rusia ha cometido en Ucrania es la dispersión de millones de minas", dice Snyder. "He visitado áreas desocupadas cerca del frente, donde la gente está arriesgando sus vidas para ayudar a otros a regresar a sus granjas y hogares. Con estos robots, se pueden limpiar las minas y salvar vidas". Ucrania está muy contaminada con minas, su eliminación podría tardar décadas.

08:01 El Kremlin prepara a los rusos para una "nueva realidad"El ataque ucraniano a Kursk plantea problemas para la propaganda de Moscú. Aunque las regiones están lejos, una fuente cercana al Kremlin informó al portal independiente ruso Meduza, con sede en Riga, "Pero incluso la intrusión en el territorio ruso y el control sobre los pueblos es un nuevo y muy unpleasant event". Para aliviar las tensiones, que se han vuelto más graves que antes de la invasión de Kursk, el Kremlin está tratando de preparar a los rusos para vivir en una "nueva realidad" y una "nueva normalidad". El mensaje es: El enemigo ha ingresado al territorio ruso, están al borde de la derrota, pero la recuperación del territorio llevará tiempo, y los rusos deben esperar. Al mismo tiempo, se anima a los locales a "convertir la negatividad y el shock en una dirección positiva" - es decir, recolectando ayuda para la región de Kursk - todos los funcionarios entrevistados por Meduza están seguros de que la lucha en la región de Kursk podría durar varios meses. Una fuente cercana al gobierno especifica que esta estimación es "bastante optimista - si todo sale bien".

Más sobre esto aquí**

07:30 Gobernador ruso confirma incendio en instalaciones militaresLas autoridades rusas confirmaron que una instalaciones militares en la parte sur de la región de Volgograd había sufrido un incendio después de un ataque con drone ucraniano. El gobernador de la región, Andrei Bocharov, anunció en Telegram que el drone había impactado en la instalaciones. No se informes de víctimas. Bocharov no especificó qué instalaciones militares habían sido afectadas. Sin embargo, aclaró que Marinovka había sido el objetivo del ataque, donde Rusia mantiene una base aérea.

06:56 Antiguo asesor de seguridad: Putin manipula a TrumpSegún el antiguo asesor de seguridad de EE. UU., el general Herbert Raymond McMaster, el líder ruso Vladimir Putin logró manipular al entonces presidente de EE. UU. Donald Trump. Esto se revela en el libro de McMaster "At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House", según informes del "Guardian". "Putin, un ex

here.

05:44 Klingbeil: Alemania se prepara para proporcionar ayuda adicional a Ucrania si es necesarioEl líder del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), Lars Klingbeil, ha prometido un apoyo adicional para Ucrania. Si resulta imposible liberar los miles de millones planeados de los activos congelados de Rusia para Ucrania, Alemania proporcionará más fondos, dijo Klingbeil en un podcast con el deputy editor-in-chief de "Bild", Paul Ronzheimer. "No podemos llegar a un punto en el que digamos 'eso es todo, no más dinero para Ucrania'", señaló Klingbeil. "Si eso happens, obviamente estamos obligados a buscar fuentes de financiación dentro de Alemania. Tenemos una responsabilidad hacia Ucrania. Se deben encontrar soluciones y las encontraremos."

04:27 Ucrania discute ataques con drones en objetivos rusosEl servicio de inteligencia militar ucraniano HUR ha hablado sobre los objetivos de los ataques con drones de la noche anterior en Rusia. Estaban dirigidos al aeropuerto de Moscú Ostafyevo, la base aérea de Millerovo en la región de Rostov y un centro de comunicaciones por radio, dijo el director de HUR, Kyrylo Budanow, al sitio de noticias militares "The War Zone". Alrededor de 50 drones estuvieron involucrados. Se está evaluando la magnitud de cualquier daño. Las autoridades rusas afirmaron haber derribado 45 drones sobre el territorio ruso por la mañana.

03:09 Rusia planea proteger a los trabajadores de las urnas con chalecos antibalas en KurskEn preparación para las elecciones regionales anticipadas en la región rusa disputada de Kursk, Rusia planea proporcionar a los trabajadores de las urnas chalecos antibalas y cascos. Además, se establecerán estaciones de votación adicionales en otras partes del país para las personas que han huido de la región, dijo Tatjana Malachova, jefa de la comisión electoral regional, según agencias de noticias rusas. La región se encuentra bajo estado de emergencia. Las elecciones para gobernadores y parlamentos regionales están programadas en muchas regiones de Rusia del 6 al 8 de septiembre.

01:34 Fico acusa a las democracias occidentales de ejercer presión sobre los líderes disidentesEl primer ministro eslovaco Robert Fico critica lo que él ve como presión sobre los líderes de política exterior que se desvían del consenso. Afirma que aquellos que desafían el statu quo en importantes cuestiones de política exterior son "arbitrariamente puestos bajo presión y amenazados con la isolate" por las democracias occidentales. En el aniversario de la invasión de Moscú en 1968, Fico compara la supresión de la "Primavera de Praga" por las tropas del Pacto de Varsovia con lo que él ve como la presión actual en Europa. Fico se ha opuesto a la ayuda militar de la UE para Ucrania y ha sido acusado de ser pro-ruso por su postura.

00:12 Ucrania informa sobre 46 ataques rusos cerca de Pokrovsk en un díaUcrania informa sobre la repeler 44 de 46 ataques rusos a lo largo de la línea del frente cerca de la ciudad de Pokrovsk en el este de Ucrania. La lucha sigue en curso en dos secciones más a las 9 PM CET. Los ataques resultaron en la muerte o herida de 238 soldados rusos. No hay información sobre las pérdidas ucranianas. Rusia aún no ha comentado la situación.

23:09 Rusia afirma haber frustrado una incursión ucraniana en BryanskRusia afirma haber frustrado una incursión de "saboteadores" ucranianos en la región rusa de Bryansk, adyacente a Kursk. El gobernador de Bryansk, Alexander Bogomaz, dice que la incursión del "grupo de reconocimiento-sabotaje ucraniano" fue detenida por fuerzas de la seguridad rusa FSB y unidades del ejército ruso. Informa que el enemigo fue atacado por fuego de armas y que la situación ahora está bajo control.

22:15 Zelensky espera la rápida entrega de la ayuda prometida a UcraniaEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expresa su esperanza por la pronta entrega del paquete de ayuda de miles de millones de dólares prometido por el Oeste, con una parte significativa procedente de los activos estatales congelados de Rusia. Si bien se han hecho numerous statements políticos por parte de los partners de Ucrania, Zelensky llama a un "mecanismo real" para entregar la ayuda. Insiste en que Ucrania necesita los fondos de los activos estatales congelados de Rusia para defenderse contra la agresión rusa. Los siete principales países industrializados del mundo (G7) acordaron un nuevo paquete de ayuda financiera para Kiev en su cumbre de junio, con un préstamo de 50 mil millones de dólares asegurado por los ingresos de intereses de los activos rusos congelados.

21:52 Putin elogia los fuertes lazos económicos con ChinaEl presidente ruso Vladimir Putin elogia la relación en fortalecimiento con China, diciendo que "nuestras relaciones comerciales están desarrollándose bien" y que "ambos gobiernos prestan gran atención a las relaciones comerciales y económicas, que están dando frutos". También menciona que China y Rusia tienen "planes y proyectos a gran escala en los ámbitos económico y humanitario". El premier chino Li Qiang es citado por el Kremlin como diciendo que las relaciones China-Rusia "están en un nivel sin precedentes". La asociación estratégica entre Rusia y China se ha profundizado desde la invasión rusa de Ucrania, con China convirtiéndose en el principal socio comercial de Rusia debido a las sanciones occidentales.

21:20 Se niega el liberación: el antiguo viceministro de Defensa ruso remain en custodiaEl antiguo viceministro de Defensa ruso, Dmitri Bulgakov, acusado de corrupción, seguirá remain en custodia. Su solicitud de liberación condicional y su apelación contra su detención han sido rechazadas, según la agencia de noticias estatal TASS. Bulgakov estaba a cargo de la adquisición de materiales para las fuerzas armadas rusas antes de su despido. El tribunal de Moscú también ha ordenado la detención de dos supuestos cómplices de Bulgakov. Su empresa supuestamente obtuvo nueve contratos de Bulgakov entre 2022 y 2024. Los daños se estiman en alrededor de 50 millones de rublos (aproximadamente 500,000 euros), según intermediarios.

21:00: Ucrania reforza tropas en PokrovskSegún el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Ucrania está fortaleciendo su presencia militar en la región disputada de Pokrovsk, en el este del país. Durante una transmisión en vivo, reveló su conocimiento de las estrategias de las tropas rusas en la zona. Además, Zelensky destacó el progreso ucraniano en Kursk, una región rusa, que continúa según él. Señaló su control sobre áreas específicas, pero no ofreció más información.

20:41: Varios ucranianos en Hungría enfrentan desalojo de hogares de refugiadosEn Hungría, donde se implementó un decreto que niega la protección general de refugiados a los ucranianos, muchos corren el riesgo de perder sus hogares. Los informes indican que los refugios privados para refugiados han comenzado a desalojar a ucranianos, según la organización benéfica Ayuda a la Migración. En Kocs, al norte de Budapest, alrededor de 120 refugiados, en su mayoría mujeres y niños romaníes procedentes de Transcarpacia, una región occidental de Ucrania con una importante minoría húngara, deben abandonar una posada bajo escolta policial.

Puede explorar eventos anteriores aquí.

here.

aquí.Según el texto proporcionado, aquí hay dos oraciones que contienen las palabras "La Comisión" y siguen del texto inicial:

La comisión de la OTAN ha estado monitoreando de cerca la situación que se agrava en Ucrania y su impacto en la seguridad de sus miembros. Debido a la amenaza potencial, La Comisión ha recomendado fortalecer los controles fronterizos y aumentar la vigilancia en los territorios de la OTAN.

Lea también: