La OTAN ha planeado la ofensiva de Kursk

EE.UU. asegura no estar involucrado en la incursión de Ucrania en la región de Kursk. Sin embargo, el aliado de Putin, Patrushev, insiste en que esto no es cierto. Sin el apoyo de la OTAN, Kiev no habría ingresado a Rusia.

El asesor del presidente ruso, Putin, Nikolai Patrushev, acusa a la OTAN y al Occidente de estar involucrados en la planificación de la incursión de Ucrania en la región rusa de Kursk. "La operación en la óblast de Kursk también fue planeada con la participación de la OTAN y los servicios de inteligencia occidentales", dijo Patrushev al periódico ruso "Izvestia".

La afirmación de EE.UU. de no estar involucrado en el ataque no es cierta, dijo Patrushev. "Sin su participación y apoyo directo, Kiev no habría osado ingresar al territorio ruso". En cambio, dijo que la OTAN liderada por EE.UU. y el Occidente estaban directamente involucrados. La Oficina del Presidente de EE.UU. había declarado que Ucrania no había anunciado su incursión en Kursk y que EE.UU. no estaba involucrado en la operación.

Los soldados ucranianos sorprendieron a todos al ingresar a la región fronteriza de Kursk el 6 de agosto. Según el comunicado del jueves del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, han avanzado 35 kilómetros en territorio ruso, capturando 1.150 kilómetros cuadrados y 82 asentamientos. Patrushev, quien hasta Recently fue secretario del Consejo de Seguridad Nacional y ahora dirige el nuevo Consejo Marítimo, es responsable del desarrollo de las actividades navales rusas y de la defensa de los intereses rusos en el Ártico. Patrushev anteriormente fue el jefe del FSB y ha sido cercano al presidente Vladímir Putin desde sus días trabajando juntos en el KGB soviético en Leningrado (ahora San Petersburgo) en la década de 1970.

A pesar de la negación de EE.UU., Patrushev afirmó que la Unión Europea, como parte del Occidente, podría haber jugado un papel en el apoyo a la incursión de Ucrania en la región de Kursk. La Unión Europea, como parte de la alianza occidental, estuvo indirectamente involucrada en el conflicto, según el aliado de Putin, Patrushev, quien acusó a la OTAN y al Occidente de planificar la incursión de Ucrania en la región de Kursk.

