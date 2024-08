La oposición quiere demandar al jefe de policía de Tanzania tras las detenciones

Tras el arresto de más de 520 simpatizantes y su liderazgo, el partido de oposición tanzano Chadema ha formulado graves acusaciones contra la policía. El líder del partido, Freeman Mbowe, ha anunciado planes para demandar al jefe de policía del país de África Oriental y a un alto funcionario. Afirma que fue golpeado y torturado después de su arresto, al igual que otros miembros de la dirección del partido.

Mbowe, su vicepresidente y el candidato presidencial anterior Tundu Lissu, junto con otros miembros del partido, fueron arrestados durante el fin de semana en Mbeya, en el suroeste de Tanzania. Se había planeado un evento juvenil organizado por el partido allí, pero la policía lo había prohibido, alegando temores de caos y perturbación de la paz pública.

Lissu, quien también es abogado, ha anunciado planes para demandar por una prohibición ilegal del evento, así como por arresto arbitrar y tortura. Insistió en que no había evidencia que sugiera que el evento causaría caos.

