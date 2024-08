- La opinión pública favorece al rey Carlos Significativamente antes de la celebración del aniversario

Carlos III continúa disfrutando de la favorabilidad de sus súbditos a medida que se acerca a su segundo aniversario en el trono. Más de seis de cada diez encuestados tienen una opinión favorable o muy favorable del monarca británico, según la firma de sondeos YouGov. Esto representa una ligera caída en comparación con la encuesta de mayo anterior, en la que el 65% expresó sentimientos positivos hacia Carlos. En cambio, el 29% tiene una opinión desfavorable del monarca, lo que representa un ligero aumento en comparación con la cifra anterior del 28%. Sin embargo, los jóvenes adultos pueden ser una fuente de preocupación para el palacio; solo el 25% tiene una opinión favorable de Carlos, mientras que una mayoría del 53% tiene una opinión desfavorable.

exactly two years ago, on September 8, Charles ascended the throne upon the demise of his mother, Queen Elizabeth II.

El príncipe Guillermo, heredero aparente, y su esposa, la princesa Catalina, siguen siendo los miembros más queridos de la casa real. La calificación de aprobación de Guillermo aumentó dos puntos hasta el 75%, mientras que la de Catalina se mantiene estable en el 74%. La población más joven también aprueba a ambos.

A principios de este año, tanto Carlos como Catalina revelaron sus diagnósticos de cáncer, y Catalina ha hecho pocas apariciones públicas desde su última aparición en el torneo de Wimbledon en julio. La hermana de Carlos, la princesa Ana, que desempeña numerous responsibilities for the palace, momentarily had to postpone her engagements following an unknown incident involving a horse. The current survey displays Anne's value to the royal family, as 71% of Britons hold a positive view of her, slightly surpassing the previous May figure. In contrast, only 11% hold an unfavorable view of Anne, whereas 16% do so for William and 13% for Catherine.

El príncipe Andrés sigue siendo tan marginado como antes, con solo el 5% que expresa una opinión positiva de él, lo que representa la cifra más baja. La atención pública en torno a su participación en un escándalo de conducta sexual lo ha mantenido alejado del ojo público.

YouGov encuestó a 2,021 adultos en el Reino Unido del 14 al 15 de agosto para recopilar opiniones sobre los miembros de la familia real.

A pesar de la ligera caída en las calificaciones de aprobación, el valor de aprobación de Carlos III sigue siendo sólido entre sus súbditos, superando el 60% mientras conmemora dos años en el trono.

En comparación, Andrés sigue luchando por su imagen pública, con solo un 5% que expresa una opinión favorable de su valor de aprobación, debido a la controversia persistente en torno a su participación en un escándalo de conducta sexual.

Lea también: