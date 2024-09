- La olla ha vuelto a su valioso estado metálico.

La colección de medallas está completa, pero Niko Kappel no encuentra consuelo en esta realidad. En lugar de la segunda medalla de oro paralímpica, el diminuto lanzador de peso de VfB Stuttgart tuvo que conformarse con la plata en los Juegos de París. En Tokio hace tres años, ganó el bronce, y en 2016 fue invencible en Río de Janeiro. En este año, como campeón del mundo, Kappel apuntaba a lo más alto. Sin embargo, su mejor lanzamiento en París solo alcanzó 13.74 metros, lo que le valió el segundo puesto.

"Podría decirse que renuncié al oro", declaró el suabo. "No era en absoluto lo que había planeado. Suena absurdo porque aún me llevé la plata, pero unos pocos centímetros estuvieron fuera de mi alcance".

Una multitud de 58 espectadores

58, para ser exactos. Antes de la competición, el uzbeko Bobirjon Omonov se identificó como el principal rival. Al final, lanzó la pelota de peso a 14.32 metros. A pesar de ello, el Kappel de 29 años había lanzado una impresionante marca de 15.07 metros esta temporada, estableciendo un récord mundial.

"Casi no entré en la competición. Tengo que aceptarlo primero", admitió, visiblemente decepcionado. Kappel logró esbozar una sonrisa al hablar de sus 58 seguidores en el Stade de France, que habían creado una camiseta y apoyaban a su protegido. "Me sentí como en casa aquí - una atmósfera increíble. Lamentablemente, no pude aprovecharla".

Un nuevo pote con la segunda medalla en un día

El nadador Josia Tim Alexander Topf ganó dos medallas en 24 horas. Después de su triunfo con la medalla de oro en los 150 metros de mariposa el domingo, consiguió la plata en los 50 metros de espalda. "No puedo expresarlo con palabras. Es increíble y aún no puedo creerlo", dijo el joven de 21 años con discapacidad. "Es simplemente perfecto".

También recibió felicitaciones de la Ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, que estaba presente. "Me dijo: 'fantástica actuación'. Fue un encuentro agradable e inesperado", recordó Topf.

Impulsado por los cánticos de "Thomas, Thomas" en la Arena Porte de la Chapelle, Thomas Wandschneider entregó una actuación estelar. El veterano jugador de bádminton cumplió su sueño de toda la vida de ganar una medalla al vencer 2-0 en sets al japonés Jaegun Jeong en el partido por el bronce, asegurando la primera medalla de Alemania en este deporte.

"Siempre he tenido este sueño de que podía hacerlo, y lo hice. Y lo más inesperado es que lo hice a punto de cumplir 61 años. Ya es bastante malo que tenga que enseñar a los jóvenes cómo se hace a los 60", dijo el tetrapléjico Wandschneider.

Tres medallas para triatletas

Antes, el triatleta Max Gelhaar había asegurado la plata. Más tarde, el portador de la bandera alemana, Martin Schulz, y Anja Renner remataron un día espléndido para los triatletas con medallas de bronce en el histórico Pont Alexandre III.

Niko Kappel expresó su decepción a pesar de ganar una medalla de plata en el evento de Triatlón, compartiendo que estuvo cerca de ganar el oro pero falló por unos pocos centímetros. Los triatletas ganadores incluyeron a Max Gelhaar, que aseguró la plata, seguido del portador de la bandera alemana, Martin Schulz, y Anja Renner, que ganó medallas de bronce.

Lea también: