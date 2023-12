La oleada de Omicrono no ha tocado techo en todo el país y "las próximas semanas serán duras", según el cirujano general de EE.UU.

"Hay partes del país -Nueva York, en particular, y otras partes del noreste- en las que estamos empezando a ver un estancamiento y, en algunos casos, una disminución temprana de los casos", declaró Murthy a la CNN el domingo.

"El reto es que todo el país no se está moviendo al mismo ritmo", dijo. "La ola Omicron empezó más tarde en otras partes del país, así que no deberíamos esperar un pico nacional en los próximos días. Las próximas semanas serán duras".

Una media de más de 750.000 nuevas infecciones por Covid-19 se registraron cada día durante la semana pasada, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Eso significa que los estadounidenses en el trabajo, la escuela y otros lugares se enfrentan a un mayor riesgo de exposición que no tiene parangón durante la pandemia.

El número de estadounidenses que mueren cada día por Covid-19 ha aumentado en los últimos días, con 1.796 muertes por Covid-19 registradas el domingo, según datos de la JHU.

Y 156.000 personas fueron hospitalizadas con Covid-19 hasta el domingo, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU..

La avalancha de pacientes con Covid-19 significa que algunos hospitales se están quedando sin espacio para tratar a otros pacientes en las unidades de cuidados intensivos.

"Espero que estas cifras aumenten considerablemente", declaró el domingo a Fox News el Dr. Ashish Jha, decano de la Facultad de Salud Pública de la Universidad Brown.

"El problema es que nos estamos quedando sin personal sanitario, no tenemos personal. Así que eso va a ser un reto durante muchas semanas".

Intentar mantener las escuelas abiertas con más seguridad

Mientras EE.UU. lucha contra la cepa más contagiosa de nuevo coronavirus hasta la fecha, algunos distritos escolares luchan por mantener las aulas abiertas, mientras que otros han añadido más medidas de seguridad para evitar que se vuelva a la enseñanza a distancia.

Las escuelas públicas de Chicago reanudaron la enseñanza presencial la semana pasada tras comprometerse a aumentar las pruebas Covid-19, así como a proporcionar mascarillas KN95 de mayor calidad.

Los expertos en salud afirman que los estadounidenses disponen ahora de más herramientas para ayudar a que las escuelas permanezcan abiertas que en cualquier otro momento de la pandemia.

Una de esas herramientas son las mascarillas. En Virginia, al menos dos distritos escolares seguirán exigiendo mascarillas a pesar de que el recién elegido gobernador del estado firmó una orden ejecutiva por la que se establece que los padres deben decidir si sus hijos llevan mascarillas en la escuela.

Cuidado con las estafas de las pruebas Covid-19, advierten las autoridades estatales

A partir del miércoles, los estadounidenses podrán solicitar pruebas gratuitas de Covid-19 a través de un sitio web federal: covidtests.gov.

Se dispondrá de mil millones de pruebas, y cada hogar estará limitado inicialmente a cuatro pruebas.

Según Murthy, ya se han enviado 50 millones de pruebas a centros de salud comunitarios. Y las personas con seguro privado ya pueden hacerse hasta ocho pruebas al mes por persona.

Sin embargo, la actual falta de disponibilidad de pruebas en algunas zonas ha dado lugar a que los estafadores se aprovechen de los necesitados.

Los fiscales generales de Oregón, Nuevo México e Illinois advirtieron a los consumidores de la existencia de sitios "emergentes" de pruebas Covid-19 que podrían dar resultados falsos o sustraer información personal.

Hay que tener "cuidado con los sitios emergentes de pruebas que cobran de su bolsillo, no muestran logotipos, no revelan el laboratorio que realiza la prueba, no están afiliados a una organización conocida o solicitan información confidencial, como el número de la seguridad social, que no es necesaria para el seguro", declaró la fiscal general de Oregón, Ellen Rosenblum .

Investigador: "El fin del aislamiento al quinto día debe incluir una prueba rápida de antígenos negativa

Las directrices actuales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indican que las personas infectadas por el virus Covid-19 pueden dejar de estar aisladas al cabo de cinco días si no presentan síntomas, y que deben llevar mascarilla cuando estén en contacto con otras personas durante al menos cinco días más.

Los CDC dijeron que lo mejorpara alguien con acceso a una prueba es utilizarla hacia el final de su periodo de aislamiento de cinco días. Sin embargo, los CDC no indicaron que fuera necesario obtener un resultado negativo para finalizar el aislamiento a los cinco días.

Pero un nuevo estudio sobre la infecciosidad de la variante Omicron descubrió que muchas personas seguían siendo supuestamente contagiosas cinco días después de que se detectaran inicialmente sus infecciones, lo que sugiere que puede ser necesario un enfoque más cauteloso.

Los investigadores analizaron 10.324 resultados de pruebas Covid-19 de 537 jugadores de la NBA y otras personas afiliadas a la liga, y hallaron 97 casos confirmados y sospechosos de Omicron.

Entre las 27 personas que dieron positivo uno o menos días después de una prueba anterior negativa, el 52% seguían considerándose infecciosas cinco días después de detectarse la infección, según el estudio.

Y entre las 70 personas que dieron positivo dos o más días después de una prueba previa negativa, el 39% seguían considerándose infecciosas cinco días después de detectarse la infección.

"El fin del aislamiento al quinto día debe incluir una prueba rápida de antígenos negativa", afirmó uno de los investigadores del estudio, Nathan Grubaugh, de la Escuela de Salud Pública de Yale. "De lo contrario, el aislamiento debe prolongarse".

John Bonifield, Eva McKend, Ryan Nobles, Laura Ly, Artemis Moshtaghian, Niah Humphrey y Meagon Whitehead, de CNN, contribuyeron a este informe.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com