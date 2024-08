La ofensiva ucraniana en Kursk sorprende a Moscú

Funcionarios ucranianos mantienen un silencio tenso. La situación es incierta. Pero hay una cosa clara: los avances de Kiev en la región rusa de Kursk están causando revuelo en Moscú. Los observadores, mientras tanto, están sorprendidos.

El martes, Ucrania lanzó una ofensiva sorpresa en la región rusa de Kursk, que estaba poco defendida, lo que causó pánico entre los civiles y obligó a Moscú a enviar tropas adicionales. Rusia evacuó pueblos cerca de la frontera a medida que los soldados ucranianos avanzaban en vehículos blindados, informaron las autoridades rusas.

Rusia desplegó unidades del ejército, guardias fronterizos y aviones de combate para contrarrestar a las fuerzas ucranianas, afirmando que había detenido su avance. Según los blogueros militares rusos cercanos al ejército, Ucrania ha capturado varios pueblos y ha avanzado varios kilómetros en dos direcciones.

Los funcionarios ucranianos no hicieron comentarios, pero los observadores dicen que la ofensiva parece ser una incursión más seria que los ataques fronterizos anteriores en otras áreas, que fueron realizados por comandos ligeramente armados que se retiraron después de unos pocos días. "Está claro que esto es algo completamente nuevo", dijo Ruslan Pukhov, director del think tank de defensa CAST con sede en Moscú.

Según las autoridades rusas, las unidades ucranianas consisten en varios cientos de soldados que utilizan vehículos de combate Stryker blindados y tanques de producción occidental, apoyados por drones, sistemas de defensa aérea y dispositivos de guerra electrónica. "Esto es una operación de gran escala del ejército", dijo Pukhov.

Ucrania no puede abrir un "segundo frente"

El objetivo de la incursión es incierto. Las líneas de defensa ucranianas son frágiles en algunos lugares a lo largo de una línea del frente de casi 1,000 kilómetros contra un enemigo más grande y mejor armado. Rusia está avanzando hacia la ciudad ucraniana de Pokrovsk y está realizando ataques pesados en la ciudad cercana de Chasiv Yar, que se encuentra en altitudes estratégicamente importantes en la región oriental de Donbas.

Rusia, cuya población es más de tres veces la de Ucrania, abrió un nuevo frente cerca de la segunda ciudad más grande de Ucrania, Járkov, en mayo, neutralizando varias brigadas ucranianas. "No es posible que Ucrania abra un segundo frente", dijo Nick Reynolds, investigador principal de la Royal United Services Institute (RUSI) en Londres. "Deben estabilizar la línea del frente en el Donbas".

La velocidad y la sorpresa de la operación de Ucrania parecen haber pillado a las fuerzas rusas desprevenidas. perhaps Ukraine hopes Russia will withdraw troops from the front in eastern Ukraine to reduce pressure on Kiev's forces there. The advance could also allow the Ukrainian army to disrupt Russian supply lines to their troops near Kharkiv, and show that Ukraine is not yet done with cross-border attacks, and that Russia should not simply sit on its own territory, Reynolds added.

Putin se siente provocado

En una reunión gubernamental hoy, el presidente ruso Vladimir Putin describió el ataque ucraniano como una "gran provocación". Luego se reunió con sus principales oficiales de defensa y seguridad.

El comandante militar ruso más alto, el general Valery Gerasimov, informó por videoconferencia que alrededor de 1,000 soldados ucranianos habían cruzado la frontera en las primeras horas del martes. Él dijo que las fuerzas rusas habían utilizado ataques aéreos, misiles y artillería para detener su avance. "La operación terminará con la destrucción del enemigo", declaró Gerasimov.

Mientras tanto, los altos funcionarios rusos minimizaron la escala del avance ucraniano, con los blogueros militares y los voluntarios afines al ejército afirmando que las fuerzas de Kiev habían entrado en territorio poco defendido con defensas débiles e insufficientes tropas.

Ellos disputaron la narrativa oficial rusa de que el avance había sido detenido, afirmando que Ucrania estaba enviando reservas para presionar su ataque mientras Rusia luchaba por desplegar fuerzas adicionales desde lejos. Mientras tanto, las autoridades rusas en la región de Kursk se apresuraron a apoyar a miles de personas que evacuaban la región fronteriza en coches y autobuses. Alexei Smirnov, el gobernador regional, declaró un estado de emergencia el miércoles por la noche en respuesta al ataque terrestre ucraniano.

Concurrentemente, la Guardia Nacional rusa reforzó la seguridad en la central nuclear de Kursk. También se desplegaron fuerzas adicionales para combatir unidades de sabotaje y reconocimiento en las regiones de Kursk y Belgorod, anunció la agencia, en cooperación con las tropas fronterizas rusas y el ejército. Ubicada a poco más de 60 kilómetros de la frontera ucraniana, la planta nuclear de cuatro bloques con una capacidad de casi dos gigavatios ha visto informes no confirmados de que las tropas ucranianas han avanzado hasta 15 kilómetros hacia ella desde el martes.

