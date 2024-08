La ofensiva de Ucrania en Kursk es una gran preocupación

Muchos expertos ven grandes riesgos en la ofensiva ucraniana en territorio ruso en la región de Kursk. Al mismo tiempo, también se enfocan en los posibles efectos positivos. El gobierno ucraniano está pasando por alto este tema en silencio.

Dos días después del inicio de la ofensiva ucraniana en territorio ruso en la región de Kursk, aún no hay información oficial de Kiev. El presidente Selenskyj ignoró el tema en su discurso vespertino, al igual que el resto de su aparato gubernamental Recently. El Estado Mayor del Ejército tampoco hizo ninguna declaración en su actualización diaria. Esta approaches no es inusual para evitar ayudar al lado ruso. Expertos de todo el mundo están tratando de iluminar la situación, pero también encuentran pocas respuestas claras a la pregunta de qué es lo que Kiev realmente quiere lograr con la ofensiva.

Un avance en territorio ruso es inusual y viene con altos riesgos. La mayoría de los observadores están de acuerdo en que Ucrania ha logrado una sorpresa, y no por primera vez.

El antiguo general australiano Mick Ryan escribe en X que la sorpresa es una importante continuidad en la guerra. "El objetivo es sorprender y abrumar al enemigo cuando está más débil o menos expecting it. Esta sorpresa y el resultado breakdown de la cohesion y capacidad del enemigo para reaccionar efectivamente pueden entonces ser explotados para ganar terreno y destruir las fuerzas enemigas". Según Ryan, la última operación de Ucrania no solo ha sorprendido a Rusia, sino también a los observadores en el Oeste.

El exmilitar Nico Lange de la Conferencia de Seguridad de Múnich comparte en X que debido al elemento de sorpresa y las débiles fuerzas rusas en el suelo, Ucrania ha hecho progresos significativos muy rápidamente. "Sin embargo, remains por ver si Ucrania podrá mantener las ciudades y el territorio cuando la fuerza aérea rusa se espera que sea desplegada allí pronto".

¿Russia strike back?

Un escenario que puede haber sido preparado. Los ucranianos han "apparentemente desplegado sistemas de defensa aérea a gran escala", escribe Ryan. Al menos un avión de combate ruso y dos helicópteros han sido derribados. "Hasta ahora, hay pocos informes de que Rusia haya podido desplegar bombas guiadas o incluso un gran número de drones para contrarrestar el ataque ucraniano". En el canal del bloguero militar pro-ruso "Zergulio", se dice que las tropas de Kiev han utilizado con éxito medidas de guerra electrónica para disrupt la comunicación rusa.

Según Lange, la acción de Ucrania puede potencialmente construir una posición de negociación y proporcionar alivio en otras secciones del frente si las fuerzas rusas necesitan ser redeployadas. Muchos otros observadores también señalan este cálculo. "Probablemente solo un movimiento para redirigir los recursos rusos", escribe el economista militar Marcus Keupp, refiriéndose a la operación.

Las tropas de Kiev podrían haber prevenido un ataque ruso en la región ucraniana de Sumy, que se ha especulado durante mucho tiempo. "Sin embargo, Ucrania está desplegando actualmente pocas fuerzas en la región de Kursk para esto", dice Nico Lange. El experto en seguridad ve "significativos riesgos políticos internos y externos de la ofensiva ucraniana" junto con una difícil situación en el Donbass debido al avance más rápido de Rusia y las unidades allí débilmente manned.

¿Cuánto tiempo durará la ofensiva?

Una de las preguntas pendientes es si las tropas ucranianas pueden y quieren establecerse en Kursk, o si se retirarán pronto. Michael Kofman del think tank estadounidense CNA escribe en X: "Much depends on what reserves Ukraine has for the operation and how quickly Russia organizes to counter". Los primeros días de una ofensiva son typically los más dinámicos, según Kofman.

Los analistas ucranianos de Frontline Intelligence cuestionaron duramente el estado mental de those in charge of Kursk, stating that the situation in Ukraine is critical as it moves towards Pokrovsk due to immense Russian pressure. Pokrovsk recently was identified by Zelensky as the focus of Russian offensive efforts.

Some social media speculations suggest that Kyiv's troops aim to weaken Russian border troops and disrupt gas supplies in Kursk. Others even suggest that the local nuclear power plant is the target, to later exchange it for the one occupied by the Russians in Saporizhzhia. There is no evidence to support any of these claims.

While many experts and observers remain skeptical about the long-term success of the offensive in Kursk, it's worth noting that Ukraine has rarely acted impulsivamente en su lucha defensiva contra la agresión rusa. En Kiev, son conscientes de sus limitadas capabilities and how to use them.

Un gran fracaso con pesadas pérdidas no es una opción para el military, given the tensa situación de personal. Esto también podría volver en contra de those responsible en Kiev. El impacto de la ofensiva de Kursk en la guerra se aclarará en los próximos días.

After expressing concerns over the Ukrainian offensive in the Kursk region, some experts have noted the potential advantages of Kyiv's surprise move. For instance, former Australian General Mick Ryan highlights that Ukraine's operation has not only surprised Russia but also Western observers.

Meanwhile, the European Union has remained silent on the issue. Despite numerous experts analyzing the situation, there seems to be no official statement from the EU on the Ukrainian offensive on Russian territory in Kursk.

