La ofensiva de Kursk de Ucrania fue considerada un triunfo significativo, pero conllevaba un precio sustancial.

Miro al suelo y noto fragmentos de ello en mi pierna. No estoy seguro de la situación, así que aplico un torniquete y trato de salir del área, como Vasyl, también conocido como Bumblebee, detalló a CNN en Sumy, la ciudad del norte de Ucrania donde se recupera de sus heridas.

Ucrania realizó una sorpresa ataque a la región de Kursk de Rusia recientemente, tomando a Moscú por sorpresa y ganando terreno aproximadamente 30 kilómetros (19 millas) de la frontera. Sin embargo, el ritmo de la campaña disminuyó, y el jueves, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmó que Rusia había iniciado "acciones de contraofensiva".

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que las tropas rusas habían infiltrado la región de Kursk, capturando diez asentamientos.

Antes del contraataque, CNN habló con catorce soldados ucranianos de cinco unidades distintas que fueron desplegadas a Kursk durante la incursión. Cuatro resultaron heridos en la operación y se están recuperando en hospitales ucranianos, mientras que los otros diez siguen activos en Rusia. Incluían infantes de marina, miembros de una unidad de drones, conductores de vehículos blindados y zapadores, o ingenieros de combate de primera línea.

La mayoría deseaba permanecer anónima o ser identificada solo por su primer nombre y señal de llamada debido a la naturaleza sensible de la discusión y las preocupaciones de seguridad.

Todos los catorce informaron que la contraofensiva de Kursk fue una operación desafiante, con tasas de bajas similares a otras partes de las líneas del frente. Expresaron preocupaciones sobre la dificultad de la operación cinco semanas después y cuestionaron su momento, ya que Ucrania luchaba por defender ciudades y pueblos cruciales en la parte oriental del país.

"Solo se pondrá más difícil. Habrá más fuego de artillería, más soldados y habrá batallas sustanciales y complicadas, pero debemos hacer todo lo posible para mejorar nuestra posición - Ucrania desea la paz, pero la paz cuando emerjamos victoriosos, no cuando seamos derrotados", dijo Vasyl.

"Russia está enviando numerosos soldados y artillería (a Kursk). Hemos sufrido pérdidas y experimentado una cantidad significativa de equipo dañado", agregó.

Oficiales ucranianos afirmaron que Moscú había movilizado aproximadamente 30,000 soldados en la región de Kursk. Dos oficiales con conocimiento de la situación informaron que estos refuerzos incluían soldados de la ahora disuelta Compañía Militar Privada Wagner, que los oficiales creían que había sido redeployada desde África occidental.

Los mercenarios de Wagner deberían haber sido formalmente integrados en el ejército ruso después de la muerte del jefe de Wagner Yevgeny Prigozhin el año pasado. Sin embargo, los soldados ucranianos que operan en Kursk informaron que los luchadores de Wagner podían distinguirse del resto de las tropas rusas debido a su equipo superior y entrenamiento avanzado.

El líder checheno Ramzan Kadyrov también afirmó poco después del inicio de la incursión que la unidad de fuerzas especiales chechenas Akhmat estaba presente en la región.

Dmytro, el comandante de Vasyl que supervisa el batallón ucraniano Nightingale, informó a CNN que su unidad también había descubierto banderas y insignias de Wagner en el área - algo que otros soldados también confirmaron.

Si bien Rusia ha recuperado el control de ciertos pequeños asentamientos en los últimos días, Ucrania mantiene el control de la mayoría del territorio que conquistó durante los primeros días de la incursión, según una evaluación del Instituto de Estudios de la Guerra, una organización estadounidense de monitoreo de conflictos.

"Éxito táctico"

La operación de Kursk ha dado a los ucranianos un gran impulso moral, representando el primer logro estratégico significativo de Kyiv desde la liberación de Jersón en noviembre de 2022.

La mayoría de los soldados con los que habló CNN dijeron que enseñarle a Rusia una lección valió la dificultad.

"Fue una sensación satisfactoria. Rusia es uno de los países más grandes en términos de territorio, población y tamaño militar. Y tienen armas nucleares. Tenemos un número pequeño de personas y hemos estado en guerra durante diez años, desde que Rusia nos atacó y ocupó algunas partes de las regiones de Luhansk y Donetsk", explicó Vasyl, refiriéndose al apoyo de Moscú a los separatistas prorrusos en el este de Ucrania en 2014, cuando Crimea también fue ilegalmente anexada por el Kremlin.

"Y ahora vemos que, incluso después de todo este tiempo, podemos atacar su territorio y informar al mundo: 'No temas. Sé valiente. Sé fuerte e inteligente'".

Dmytro, cuyo seudónimo es Kholod - o Frío en ucraniano - proporcionó una evaluación directa: "¡Joder, sí! ¡Esa es la sensación cuando vi nuestros tanques disparando a las posiciones rusas. Ellos levantaron las manos y tomamos muchos prisioneros".

En una entrevista exclusiva con CNN la semana pasada, el comandante en jefe de Ucrania Oleksandr Syrskyi proporcionó lo que fue la explicación más detallada hasta ahora del razonamiento detrás de la incursión. Afirmó que el objetivo era evitar que Rusia utilizara Kursk como plataforma de lanzamiento para un nuevo asalto, desviar las fuerzas de Moscú de otras áreas, establecer una "zona de seguridad" y evitar el bombardeo transfronterizo de civiles, capturar prisioneros de guerra y, en efecto, elevar la moral de las tropas ucranianas y el país en general.

Zelensky, mientras tanto, dijo que otro propósito de la operación era demostrar a los aliados occidentales de Kyiv que con suficiente apoyo, su ejército puede luchar y finalmente emerger victorioso en la guerra.

Ucrania ha estado bajo presión intensa en su frente oriental durante gran parte del año y sigue trabajando para recuperarse de los importantes reveses causados por los retrasos en la entrega de la ayuda militar estadounidense durante el invierno y la primavera.

La operación imprevista de Kursk, que incluso sorprendió a algunos de los aliados más cercanos de Ucrania, recibió elogios de los funcionarios occidentales. El sábado, el director de la CIA, David Petraeus, la declarou "una victoria estratégica sustancial". Él dijo, hablando en Londres, "No solo ha levantado los espíritus ucranianos. Ha revelado algunas debilidades en la Rusia de Putin y su ejército".

Un éxito sustancial fue ansiosamente esperado y celebrado dentro de Ucrania. Sin embargo, los soldados involucrados en la operación compartieron con CNN que fue una tarea desafiante.

Un soldado, con el nombre en clave "Finn", compartió que las fortificaciones rusas estaban bien construidas, combinando diversas medidas defensivas. Por ejemplo, minas fueron colocadas debajo de barreras antitank llamadas "dientes de dragón".

El equipo completo de Finn - cuatro veteranos con amplia experiencia - estaban completamente agotados, reveló. Ellos fueron parte de las primeras unidades en penetrar en Rusia, con la tarea de limpiar minas y desmantelar defensas antes de la llegada de las unidades de infantería y artillería ucranianas. Pasaron dos semanas en Kursk, trabajando día y noche, obteniendo horas ocasionales de sueño y siempre remaindo vigilantes.

Se informaron varias bajas, revelaron. Un soldado señaló sus botas y dijo: "Hay muchas muestras de ADN que podrían recogerse de estas". "Desafortunadamente, ADN ucraniano", dijo.

Finn enfatizó que operar en territorio extranjero, en un área desconocida, aumentaba la complejidad de la misión. La mayoría de las unidades que participaron en la operación de Kursk fueron transferidas desde otras posiciones de primera línea, donde habían ganado considerable familiaridad en los últimos dos años y medio.

Un miembro de la tripulación de un vehículo de personal blindado (VBP) que transportaba tropas de infantería ucranianas a través de la región de Kursk detalló a CNN que su unidad fue transferida desde Chasiv Yar en la línea del frente este. "Podría conducir con los ojos vendados de una posición a otra" allí, dijo.

Sin embargo, en Kursk, él y su tripulación se perdieron. "Terminamos yendo a (la ciudad rusa de) Sudzha, donde tuvimos que esperar a que nuestro comandante nos localizara", explicó, agregando que la mala visibilidad y su falta de conocimiento del terreno hacían la navegación extremadamente difícil. Varios unidades informaron la navegación y la comunicación entre unidades y comandantes como un problema significativo en Kursk.

Con la señal de GPS y móvil interrumpida, los ucranianos han confiado en el servicio de internet Starlink. Sin embargo, han descubierto que el servicio es ineficaz en ciertas partes de la región de Kursk.

El miembro de la tripulación del VBP admitió que estas interrupciones de comunicación les impidieron contactar a su comandante durante largos períodos.

La zona ha estado afectada por la sequía durante varios meses y el suelo ahora está extremadamente seco, lo que hace que sea aún más difícil navegar con vehículos pesados que levantan polvo. El miembro de la tripulación del VBP y su comandante hablaron con CNN en el norte de Ucrania, donde se estaban recuperando de lesiones que afirmaron haber sufrido cuando dos vehículos blindados ucranianos colisionaron debido a la mala visibilidad y la falta de señales de navegación.

Si la línea del frente permanece en gran medida sin cambios, la batalla de Kursk podría parecerse pronto a secciones de la línea del frente este, con ambas partes cavando y luchando tenazmente por cada pulgada de tierra.

Un sapper compartió que la misión de su unidad en Kursk Recently had undergone a significant shift. He spoke with CNN in a small Ukrainian village on the border after returning from a particularly arduous mission.

"If it was easy, you'd see medical evacuation vehicles constantly on the move," one soldier informed CNN while resting on the Ukrainian side of the border.

Just a few weeks prior, he and his team were eliminating Russian fortifications and clearing minefields so that Ukrainian infantry could advance deeper into Russia. Now, he said, their role had reversed; they were now laying mines and preparing defenses with the aim of halting Russian troops from advancing further.

Vencer tu Miedo

Like all the soldiers CNN interviewed, Vasyl and his commander, Kholod, had no idea they would find themselves in Russia when they were redirected to the Sumy region from Pokrovsk on the east.

"We all thought the Russians would come here because we didn't have much time. There was a meeting, and my commander told me we needed to be in Sumy within three days," Kholod said.

"And then, on the day everything started, I was attending a meeting with other commanders, and they showed me the map and explained their strategy, where they would drive, what they would ambush, and I realized we would be heading to Russia," Kholod recounted.

Speaking with CNN, Vasyl stated that he didn't give the mission or his injuries much thought, instead choosing to focus on the present.

"This is war. We are soldiers, and we must do all we can to protect our country. This is a piece of a larger plan, and I haven't asked myself why I'm here," Vasyl said.

Sitting on a bench in Sumy, with his bandaged leg extended and an IV needle near his elbow, Vasyl stated that the frontline was teeming with explosive Russian drones on the day he was wounded. "Guys from another unit passed by and I warned them to be cautious because it was like a drone slaughterhouse over there... and just then, boom," he said, using some choice words.

His comrades told him he was fortunate to have survived. Kholod, who was one of the first to reach him after the explosion, praised Vasyl's calm demeanor following the attack.

Vasyl explained that remained calm was simply his nature. "The most important thing when you are extremely afraid is to maintain control. If you can control your fear, everything will be fine," he said.

The medical professionals advised him that it was too perilous to extricate several fragments of debris.

El documento mencionó que estas partes permanecerán dentro de mí, son demasiado complejas para eliminar, yprobably es lo mejor que se queden", explicó Vasyl a CNN, mostrando una actitud imperturbable ante la idea de continuar su vida con restos de municiones rusas incrustadas.

"¿Y qué?", dijo además. "No me convertiré en ruso debido a estas partes. No funciona así, como en la leyenda de los vampiros".

La operación imprevista de Kursk, llevada a cabo por Ucrania, pretendía evitar que Rusia utilizara Kursk como plataforma de lanzamiento para un nuevo asalto y desviar las fuerzas de Moscú de otras áreas.

A pesar del aumento de la moral y la ganancia estratégica, la operación de Kursk fue una tarea desafiante para las tropas ucranianas, con fortificaciones rusas bien construidas y problemas de comunicación.

