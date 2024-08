La ofensiva de Kursk aumenta la reputación de Syrsky, ganándole el apodo de "El Carnicero"

En el conflicto en curso entre Ucrania y Rusia, Oleksandr Syrskyj desempeña un papel significativo en dos de los reveses más dolorosos de Rusia. A pesar de las numerosas bajas, sus éxitos militares le han valido una reputación negativa. Incluso circularon rumores sobre su destitución. Sin embargo, todo cambió drásticamente el 6 de agosto.

Originario de Rusia, con familiares que aún residen allí, Syrskyj ahora lidera el avance del ejército ucraniano en Kursk, una región fronteriza rusa. Esta es la mayor ofensiva extranjera en suelo ruso desde la Segunda Guerra Mundial, lo que ha renovado la esperanza de los ucranianos y ha convertido repentinamente al Syrskyj de 59 años en una figura popular. Los rumores sobre su remoción surgieron hace poco. Designado como jefe del ejército en febrero, no había gozado exactly de una buena reputación.

Pero todo cambió drásticamente el 6 de agosto cuando las tropas de Syrskyj cruzaron inesperadamente la frontera rusa, capturando más de 1250 kilómetros cuadrados de territorio enemigo y varias ciudades rusas. Después de meses de reveses militares, este ataque exitoso desató reacciones casi euforicas entre los ucranianos y colocó a Syrskyj en el centro de atención. Un alto funcionario de seguridad ucraniano lo elogió, declarando: "Su capacidad para planificar y ejecutar esta operación en circunstancias desafiantes demuestra que es una figura militar significativa".

Los familiares de Syrskyj están en Rusia

Al igual que muchos altos cargos militares ucranianos de su generación, Syrskyj fue entrenado en la Unión Soviética. Nació en 1965 en la región de Vladimir, al noreste de Moscú, y estudió en la Academia Militar Frunze de Moscú. Después de ser desplegado en Ucrania en la década de 1980, que en ese momento formaba parte de la Unión Soviética, Syrskyj decidió quedarse en Ucrania después del disolución de la URSS. Sirvió en el ejército ucraniano, amplió sus estudios en la Universidad de Defensa Nacional de Kyiv y ocupó cargos militares destacados. Treinta años después, las habilidades lingüísticas de Syrskyj no son perfectas y sus padres y hermano aún residen en Rusia.

Cuando Syrskyj asumió el mando del ejército en febrero, la agencia de noticias rusa TASS se acercó a su hermano Oleg en busca de comentarios. Oleg compartió que no tenía contacto con Syrskyj y no sabía nada de él. Se informes que la madre de Syrskyj, Ljudmila, ha apoyado publicaciones pro-rusas en las redes sociales. Un meme popular bromeó sobre la motivación de Syrskyj para atacar a Rusia siendo volver a casa. Esta última ofensiva no es su primer papel decisivo en el conflicto contra los agresores rusos: Syrskyj jugó un papel significativo en la defensa de Kyiv al comienzo de la invasión rusa en febrero de 2022, frustrando así los planes de Rusia de someter a Ucrania en cuestión de días.

"Le disgusta profundamente ese apodo"

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky honró a Syrskyj con el título de "Héroe de Ucrania", la mayor distinción militar del país, reconociendo su "valentía personal" y su "significativa contribución a la defensa de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania". En el otoño de 2022, Syrskyj infligió otro golpe humillante a Rusia al expulsarlos de la región de Kharkiv en el noreste. El analista político ucraniano Volodymyr Fesenko ve similitudes entre esta ofensiva y la actual en la región de Kursk: ambas fueron "operaciones militares rápidas, inesperadas y poco convencionales". Syrskyj mantiene una imagen baja perfil, su estilo de comunicación es directo. Mantiene su vida personal en privado. El ejército atestigua que el general está casado y tiene dos hijos. Las imágenes de Syrskyj suelen mostrarlo armado para el combate, con casco y equipo de protección, interactuando con soldados en trincheras o riendo con ellos. Después de su nombramiento, se le acusó de ser insensible a las bajas, lo que le valió el apodo de "Carnicero". "Le molesta profundamente ese apodo y es completamente injusto", asegura un funcionario ucraniano. Syrskyj está determinado a minimizar las bajas. "Es severo, pero ser comandante implica ser duro".

Las conexiones familiares de Syrskyj con Rusia se han convertido en un tema de interés, ya que sus familiares aún residen allí. A pesar de su papel destacado en el ejército ucraniano, se informes que su madre Ljudmila ha apoyado publicaciones pro-rusas en las redes sociales.

La exitosa ofensiva liderada por Syrskyj en la región de Kursk ha consolidado aún más su reputación dentro de la Unión Europea. Su victoria estratégica contra Rusia le ha valido elogios de altos cargos ucranianos, destacando su importancia como figura militar en el conflicto en curso.

Lea también: