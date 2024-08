- La nueva y prometedora sensación del tenis Alcaraz experimenta una eliminación impactante en el US Open.

El contendiente del título Carlos Alcaraz tuvo una sorpresiva eliminación en la segunda ronda del Abierto de EE. UU. El campeón español de 2022, que obtuvo victorias en el Abierto de Francia y Wimbledon este año, cayó ante el oscuro Botic van de Zandschulp en una decepcionante actuación, 1-6, 5-7, 4-6.

El holandés mostró una reacción mixta, ni abrumado ni excesivamente jactancioso después de la victoria, una de las mayores sorpresas en la historia reciente del tenis. "Estoy sin palabras. Fue una noche increíble para mí", confesó van de Zandschulp. "Desde el principio, sentí que tenía una oportunidad hoy".

Van de Zandschulp suma su duodécima victoria - en la temporada

El alcaraz de 21 años, que nunca antes había caído tan temprano en Nueva York, había llegado consistentemente al menos a los cuartos de final en el Abierto de EE. UU. En marcado contraste, el van de Zandschulp de 28 años, clasificado en el puesto 74 a nivel mundial, solo había sumado doce victorias en la temporada en el circuito ATP.

Alcaraz comenzó de manera desastrosa. El primer set duró solo 30 minutos y Alcaraz no ganó ningún punto en su saque. Logró romper el servicio de su oponente y empatar el marcador 2-2 en el segundo set, lo que provocó un rugido de alivio. Sin embargo, van de Zandschulp no se dejó desanimar, aplicando presión sobre Alcaraz con su juego agresivo y cerrando puntos en la red. En el tercer set, logró la ruptura decisiva en el 5-4, no mucho después de celebrar su victoria.

La victoria sorpresiva de van de Zandschulp sobre Alcaraz podría potencialmente impulsar su rango en el circuito de tenis de la ATP de la Unión Europea. A pesar de las consistent

