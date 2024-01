La nueva estrella del golf Sophia Popov es la prueba viviente de que nunca debes renunciar a tus sueños

A finales del mes pasado, en Royal Troon (Escocia), logró una victoria para la posteridad al imponerse en el AIG Women's Open por dos golpes de ventaja. ¿Y lo más extraordinario de su emocionante victoria? En aquel momento ocupaba el puesto 304 del mundo.

Popov, nacida en Estados Unidos, no había ganado ni en el LPGA Tour ni en el Ladies European Tour antes del Open de este año. Perdió su tarjeta del circuito y llegó a plantearse abandonar el deporte.

Pocos de los que presenciaron su victoria olvidarán su discurso, en el que Popov luchó contra las lágrimas para reflexionar sobre la más improbable de las victorias.

"Cada vez que hablo con alguien y me preguntan por los últimos cinco o seis años, se me saltan las lágrimas, porque es una lucha tan dura que ni siquiera puedo expresarla con palabras", declaró Popov a CNN Sport.

LEA: Rahm mete un increíble putt de 66 pies para ganar el desempate del BMW Championship

Superar los obstáculos de la vida

Y "lucha" es poco si tenemos en cuenta todo lo que ha tenido que superar en la vida.

Un viaje de coraje inspirador donde los haya, superando con valentía un obstáculo tras otro, sobre todo la enfermedad de Lyme y los tres años que tardaron en diagnosticársela.

"Hubo semanas en los últimos años en las que, sinceramente, no pude levantarme de la cama durante días", reflexiona esta joven de 27 años.

"Era casi como tener mononucleosis y seis enfermedades distintas al mismo tiempo. Ni siquiera sabía lo que me pasaba. Tenía problemas de estómago. Perdí la sensibilidad en brazos y piernas. Y sólo síntomas extraños en los que no sabía qué hacer, los médicos no sabían qué hacer".

A Sophia le ha costado mucho trabajo y dedicación llegar a este punto de su vida, dedicando incontables horas a la investigación y descubriendo las mejores maneras no sólo de estar sana, sino de mantenerse sana.

"Presto mucha atención a mi alimentación, a cómo hago ejercicio y al tiempo que me dedico a la meditación, el yoga y todo eso", añade Popov.

"Es agradable ver que puedo estar ahí fuera cinco semanas y ganar un torneo después de la quinta semana. Ese es el resultado del trabajo duro y de entrenar muy duro".

El golf en la era de Covid-19 significa que no hay aficionados en el campo, pero Popov al menos pudo compartir su gran victoria en Escocia con alguien muy especial: su caddie y novio Maximilian Mehles, que ha estado con ella en todo momento.

"Creo que poder compartir toda la experiencia esa semana lo hizo mucho más emotivo, porque él ha pasado por todo conmigo", dice Popov.

"Llevamos saliendo seis años, así que lo ha visto todo. Todos los problemas de salud, todo. Todo el trabajo duro e intentar luchar. Sabe lo mucho que significa para mí y creo que para él también".

¿Un momento decisivo en la carrera de Popov? Sí, sin duda, pero no esperes que la cambie.

Describe su cheque de 675.000 dólares como un "colchón financiero", y ya está descubriendo cuánta más atención mediática va a recibir en el futuro.

"Me ha cambiado la vida de muchas maneras, pero espero que no me haya cambiado a mí, porque ése es mi mayor objetivo", afirma.

LEA: Cómo Todd salió del frío para hacerse con un trozo de la acción de la PGA

A punto de abandonar

Popov dice que estuvo "muy cerca" de dejar el deporte, y revela que en cuatro o cinco ocasiones lo habló con su familia.

"Estaba pensando en hacer el Masters. El año pasado estudié entre 10 y 15 programas. Y lo mismo hice en cuanto a trabajos y solicitudes.

Ahora, al entrar en mi cuenta de LinkedIn, pienso: "Probablemente debería haber limpiado un poco eso, pero ya no tengo que hacerlo, así que está bien".

Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas para Popov, que ha ascendido en la clasificación mundial hasta el puesto 24 y ahora se une a Bernhard Langer y Martin Kaymer como ganadores alemanes de grandes torneos de golf.

Las victorias en los majors dan derecho a una exención de cinco años en el circuito de la LPGA, pero como los majors no se disputarán este año debido a Covid-19, Popov no podrá disfrutar de ella hasta 2021.

Las normas de la LPGA para la próxima temporada también significan que Popov no puede jugar el siguiente Major, el ANA Inspiration que comienza el 10 de septiembre, porque no era miembro "de pleno derecho" del circuito cuando triunfó en Troon.

Es una decisión que ha provocado críticas generalizadas.

"Es el reglamento con el que empezamos la temporada", dijo el comisionado de la LPGA, Mike Whan, en una declaración en vídeo publicada el viernes. "Es con lo que terminaremos la temporada".

Whan añadió que volverá a evaluar las regulaciones y restricciones al final de la temporada, como hace cada año.

LEA: El golfista que recorrió más de 4.000 millas por EE UU para jugar torneos

Tus sueños pueden hacerse realidad

La historia de su vida es, como mínimo, inspiradora. Ahora, lo que la motiva es inspirar a los demás.

Todo lo que puedo decir es que, seas golfista o no, nunca sabes cuándo va a ocurrir".

"A algunos les llega antes. Para otros, más tarde. Nadie te lo va a decir antes de tiempo, no hay un calendario en la vida. Tus sueños pueden hacerse realidad en algún momento. Sólo tienes que creer en ellos y no rendirte".

Antes de terminar la entrevista, hay tiempo para una última pregunta. ¿Dónde está el codiciado trofeo que acaba de ganar en Escocia? Resulta que está junto a ella. Y no creas que va a renunciar a él por el momento.

"Sinceramente, no quiero dejarlo. No lo pierdo de vista ni un solo día, y lo primero que hago al levantarme por la mañana es cogerlo y aferrarme a él con todas mis fuerzas porque no quiero regalarlo", dijo.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com