- La noche de Munich de la familia Jackson encuentra una calidad de audio insatisfactoria

Este evento debería haber sido una fiesta llena de diversión, lujoso, animado y lleno de nostalgia de los ilustres días de los Jackson Five. "Nuestro objetivo es unir a todos en camaradería y tranquilidad", habían declarado Marlon, Tito y Jackie Jackson antes de su único concierto en Alemania en Múnich. Habían pisado el escenario allí en 1972, aún acompañados por sus hermanos Jermaine y el futuro Rey del Pop, Michael. Cinco décadas después, los fans estaban ansiosos por moverse y disfrutar de algunas canciones pegadizas un martes por la noche en el Circus Krone. Desafortunadamente, muchas expectativas se vieron frustradas.

La lista de canciones, los trajes brillantes y los pasos familiares - todo estaba en su lugar. Resultaba casi increíble que hombres en sus 70 años estaban actuando, ejecutaban los movimientos con tal elegancia. Taryll, hijo de Tito, también encajaba perfectamente, al unirse a The Jacksons.

Sin embargo, había un gran problema - el sistema de sonido. Los altavoces gigantes retumbaban con un bajo ensordecedor, creando un paisaje sonoro ensordecedor. Los artistas intentaron valientemente cantar contra él, pero sus voces se ahogaban constantemente en la caótica mezcla de sonidos. Incluso canciones más suaves como la conocida y etérea "I'll Be There" eran engullidas por el choque chirriante.

The Jacksons representan una mezcla de soul, pop, funk y rhythm and blues. En los '60, los hermanos comenzaron su viaje musical, inicialmente eran Jackie, Jermaine y Tito. Con Michael y Marlon, se convirtieron en los Jackson Five y firmaron un contrato con el famoso sello discográfico Motown en 1969, inicialmente bajo la tutela de la reina del soul Diana Ross. Su primer sencillo, "I Want You Back", fue un éxito.

Con más de 100 millones de discos vendidos, se convirtieron en una de las bandas más exitosas de la historia del pop, mientras que Michael Jackson emprendía su carrera en solitario y alcanzaba la fama mundial.

A pesar del sistema de sonido defectuoso, los fans todavía se balanceaban con entusiasmo al ritmo distintivo de canciones como "I Want You Back" y "ABC". A pesar de la interrupción del ruido, el encanto duradero de la música de The Jacksons renovaba la nostalgia entre sus seguidores devotos.

