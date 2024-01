La NFL se queda con un solo entrenador negro tras comprometerse a mejorar la diversidad

Los Texans se fueron 4-13 durante la única temporada de Culley al timón, todo sin el mariscal de campo estrella Deshaun Watson, quien no jugó esta temporada en medio de 22 acusaciones de mala conducta sexual.

"Hoy temprano, me reuní con David Culley y Tim Kelly para informarles que nos moveremos en una dirección diferente en los puestos de entrenador en jefe y coordinador ofensivo", dijo el gerente general de los Texans, Nick Caserio.

"Llegué a esta decisión difícil pero necesaria después de revisar nuestra operación de fútbol. Aunque un cambio después de una temporada es inusual, teníamos diferencias filosóficas sobre la dirección a largo plazo y la visión de nuestro programa de cara al futuro."

Culley es el segundo entrenador negro en ser despedido esta semana, después de que los Miami Dolphins relevaran de sus funciones a Brian Flores. Eso deja a Mike Tomlin, de Pittsburgh, como el único entrenador negro que queda, junto con otros dos de color: Robert Saleh, de los New York Jets, y Ron Rivera, de Washington, según el Instituto para la Diversidad y la Ética en el Deporte de la Universidad de Florida Central.

Esto, en una liga de 32 equipos en la que la mayoría de los jugadores son de color, centra la atención en las seis vacantes actuales de entrenadores principales de la NFL, dado que la liga lleva años recibiendo presiones públicas para que aumente la diversidad en sus puestos directivos.

El propio comisionado de la NFL, Roger Goodell, criticó la ronda de contrataciones del año pasado, cuando se contrató a dos entrenadores de minorías, Culley y Saleh, de un total de siete vacantes. Goodell dijo el año pasado que eso "no es lo que esperamos para el futuro".

"Queremos que nuestros clubes de la NFL sean diversos", dijo Goodell en febrero. "El entrenador principal es importante. Tuvimos dos entrenadores de minorías contratados, pero no era lo que esperábamos."

El despido de Culley también se produce dos días después de que otro alto cargo de la NFL -el vicepresidente ejecutivo de operaciones de fútbol americano Troy Vincent- dijera al Washington Post que veía un doble rasero cuando se trataba de equipos de la NFL o universitarios que despedían a entrenadores negros tras breves mandatos o temporadas ganadoras.

Vincent, que es negro, mencionó a Tony Dungy, a quien los Buccaneers despidieron tras la temporada 2001 con un récord de 54-42 en temporada regular durante seis temporadas, incluyendo temporadas ganadoras en sus tres últimos años. También se refirió a Jim Caldwell, a quien los Lions dejaron ir justo después de la temporada regular de 2017 después de tres temporadas ganadoras en cuatro años, para un club que solo tuvo una campaña ganadora en los 13 años anteriores.

Vincent también mencionó a Steve Wilks, a quien los Cardinals despidieron hace unos años después de solo una temporada, aunque con un récord de 3-13.

"Hay un doble rasero", dijo Vincent al Post. "No creo que sea algo de lo que debamos huir. Pero todo eso forma parte de algunas de las cosas que tenemos que arreglar en el sistema".

Queremos que todo el mundo se responsabilice de por qué a uno, digamos, se le concede el beneficio de la duda para poder construir o recibir golpes y magulladuras en este proceso de dar la vuelta a una franquicia, mientras que a otros no se les concede esa libertad". ... Lo vemos a nivel universitario. Y lo hemos visto en la historia a nivel (profesional)".

Además de los Texans y los Dolphins, los equipos con vacantes de entrenador jefe son los Bears, los Broncos, los Giants y los Vikings.

La Regla Rooney pretende aumentar la diversidad de candidatos

La NFL ha dicho que ha intentado aumentar la diversidad en sus filas de entrenadores principales, tras años de críticas.

En 2003, la liga adoptó la Regla Rooney, que obliga a los equipos a entrevistar al menos a un candidato "diverso" para las vacantes de entrenador principal. En 2009, la Regla Rooney se amplió para incluir los puestos de director general y otros puestos equivalentes en los despachos. En 2020, la liga amplió la norma para exigir entrevistas adicionales.

Y a finales de ese año, la NFL aprobó una resolución que recompensaría a los equipos con selecciones adicionales en el draft por desarrollar entrenadores de minorías.

Culley y Flores fueron dos de los cinco entrenadores negros contratados a tiempo completo en los últimos cinco años, según el instituto. Los otros fueron Anthony Lynn (Chargers, 2017-2020); Vance Joseph (Broncos, 2017-2018); y Wilks (Cardinals, 2018).

Otros seis habían sido contratados a tiempo completo desde 2010: Hue Jackson (Raiders, 2011, y Browns, 2016-2018); Leslie Frazier (Vikings, 2011-2013); Romeo Crennell (Chiefs, 2012-2013, tras entrenar a los Browns la década anterior); Lovie Smith (Buccaneers, 2014-2016, tras entrenar a los Bears); Caldwell (Lions 2014-2017, tras entrenar a los Colts); y Todd Bowles (Jets, 2015-2018).

De los jugadores de la liga esta temporada, el 58% eran negros y casi el 10% se identificaban con dos o más razas, mientras que el 25% eran blancos, según el instituto.

Culley dice que 'amó cada minuto'

Culley, de 66 años, era su primer trabajo como entrenador jefe, tras haber pasado más de 27 años como asistente en la NFL y 16 como asistente universitario. Fue contratado el año pasado por los Baltimore Ravens, donde pasó dos años como ayudante del entrenador jefe, coordinador del juego de pases y entrenador de receptores.

La tarea de Culley en el puesto de los Texans parecía cuesta arriba desde que fue contratado.

Watson había solicitado un intercambio con el equipo antes de que Culley fuera contratado, y el liniero defensivo estrella y pilar de la organización, J.J. Watt, fue liberado apenas unas semanas después.

Pero a pesar de la confusión en la que se encontraba el equipo, Culley logró reunir a sus jugadores y los Texans parecieron jugar por encima de sus posibilidades.

"Apreciamos al entrenador Culley por ayudarnos a navegar a través de una temporada difícil, pero es mi responsabilidad tomar las decisiones que considero mejores para nuestra organización", dijo Caserio. "La búsqueda del próximo entrenador de los Houston Texans comenzará inmediatamente".

En un comunicado emitido anunciando su despido, Culley dijo que "amó cada minuto" de ser entrenador en jefe de los Texans.

"Agradezco a los jugadores y entrenadores por mantener el rumbo conmigo a través de los altibajos de nuestra temporada", dijo.

"Estoy decepcionado por no haber ganado más partidos y por no tener la oportunidad de mejorar las lecciones que he aprendido, pero entiendo perfectamente que esto es un negocio de resultados y que no hice lo suficiente. Quiero dar las gracias a la familia McNair y a Nick Caserio por darme esta oportunidad, estoy eternamente agradecido por la experiencia.

"Deseo lo mejor a este equipo y a esta organización, están construyendo un programa especial y creo sinceramente que el futuro es brillante para los aficionados de los Texans".

Culley es el sexto entrenador en jefe en ser despedido tras la conclusión de la temporada 2021, después de que Flores fuera despedido de los Dolphins, Mike Zimmer de los Minnesota Vikings, Vic Fangio de los Denver Broncos, Joe Judge de los New York Giants y Matt Nagy de los Chicago Bears.

Corrección: Esta historia ha sido actualizada con el nombre correcto del equipo de Minnesota de la NFL.

Leah Asmelash de CNN ha contribuido a este reportaje.

