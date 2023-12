La NFL se enfrenta a un intenso escrutinio sobre los protocolos de conmoción cerebral

La saga en torno al mariscal de campo de los Miami Dolphins, Tua Tagovailoa, que terminó con él siendo llevado al hospital después de sufrir una conmoción cerebral en un incidente de aspecto aterrador, ha planteado una serie de preguntas sobre el manejo de las lesiones en la cabeza.

Ahora se está llevando a cabo una investigación sobre el manejo de la aparente lesión en la cabeza de Tagovailoa, mientras que el consultor de neurotrauma no afiliado que participó en la primera evaluación de conmoción cerebral del mariscal de campo, al parecer, ya no trabaja con la Asociación de Jugadores de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFLPA).

El director médico de la NFL, el Dr. Allen Sills, dijo el viernes al corresponsal médico jefe de CNN, el Dr. Sanjay Gupta, que "haremos esto bien".

Tagovailoa se perderá el próximo partido del equipo contra los New York Jets el domingo.

"Es demasiado pronto para dar un plazo definitivo", dijo el entrenador en jefe de los Dolphins, Mike McDaniel. "Puedo decir cómodamente que estará fuera para este partido contra los Jets. Pero cualquier cosa más allá de eso, de nuevo, estamos centrados en asegurarnos de que está en óptimas condiciones de salud y luego cruzar ese puente por lo que es un poco pronto para plazos definitivos más allá de eso."

McDaniel agregó que Tagovailoa estaba actualmente dentro de las instalaciones del equipo y ha tenido "un par de buenos días".

"Sólo está tratando de seguir con el procedimiento y protocolo adecuados para que se sienta al 100%", dijo McDaniel. "Sé que va a ser diligente con él y si hay obviamente cualquier cosa que le está dando problemas en términos de luces y esas cosas, vamos a cerrar eso".

El comienzo del escrutinio

Todo comenzó el domingo 25 de septiembre, en la victoria de los Dolphins por 21-19 sobre los Buffalo Bills.

Tagovailoa quedó fuera del partido brevemente en el segundo cuarto después de que un golpe del linebacker de los Bills, Matt Milano, obligara a la parte posterior del casco del QB de los Dolphins a golpear el césped.

El quarterback, de 24 años, se levantó tambaleándose y fue llevado a los vestuarios para una revisión de conmoción cerebral. Milano fue sancionado con una penalización por agresión al pasador.

Los Dolphins anunciaron inicialmente que Tagovailoa era cuestionable para volver al juego con una lesión en la cabeza, pero regresó al campo en el tercer cuarto y terminó el juego lanzando para 186 yardas y un touchdown.

Tagovailoa dijo a los periodistas después del partido que se cayó de espaldas antes de que su cabeza golpeara el césped, lo que le provocó un bloqueo en la espalda y el consiguiente tropiezo. Añadió que fue evaluado por una conmoción cerebral, pero finalmente fue absuelto.

McDaniel, el entrenador de los Dolphins, aludió a una lesión en la espalda después del partido, diciendo que la espalda de Tagovailoa se "dobló" en una jugada anterior, pero el golpe "aflojó su espalda" causando que sus piernas se tambalearan. McDaniel añadió que Tagovailoa le dijo que su espalda era como "Gumby", en referencia al clásico personaje animado de color verde.

Cuatro días más tarde, Tagovailoa saltó al campo en el partido que enfrentó a los Dolphins con los Cincinnati Bengals en el Thursday Night Football.

Tagovailoa fue derribado por el defensa de los Bengals Josh Tupou en el segundo cuarto y permaneció inmóvil en el campo durante varios minutos.

Toda la línea lateral de los Dolphins entró en el campo mientras lo colocaban en una camilla. Los aficionados de los Bengals presentes en el Paycor Stadium de Cincinnati mostraron su respeto mientras Tagovailoa era retirado del campo.

El vídeo mostró que los antebrazos de Tagovailoa estaban flexionados y sus dedos contorsionados, una señal que Gupta, neurocirujano, dijo que es una "respuesta de esgrima" y puede estar vinculada a una lesión cerebral. Gupta preguntó a Sills, que también es neurocirujano, lo preocupado que estaba tras ver el vídeo.

"Bueno, por supuesto, estoy preocupado al igual que usted como neurocirujano, y cualquier persona con una lesión significativa y signos neurológicos como ese", dijo Sills.

"La preocupación inmediata es... asegurarnos de que en el momento en que hacemos todo lo que podemos para proporcionar la atención más experta y oportuna... asegurar la vía aérea, asegurarnos de que no hay una lesión en la columna vertebral y así sucesivamente.

"Me preocupa esa lesión y todas las lesiones".

Tagovailoa fue autorizado a regresar a Miami después de visitar el hospital, y McDaniel dijo a los periodistas el viernes que su mariscal de campo estaba de "buen humor."

Pero Chris Nowinski, que es cofundador y CEO de la Concussion Legacy Foundation, ha dicho a la NFL que debe "hacerlo mejor."

"Esto es más grande que los protocolos", tuiteó Nowinski. "Una conmoción cerebral puede cambiar una vida. Para mí, es algo personal. No podemos dejar que otros niños crezcan sin sus padres". La CNN ha ofrecido a la NFL el derecho de réplica al tuit de Nowinski.

El receptor abierto de los Minnesota Vikings, Adam Thielen, dijo que la liga tiene el deber de "proteger" a los quarterbacks cuando son golpeados en la cabeza.

"Obviamente, esos definitivamente tienen que ser llamados porque tenemos que proteger a nuestros mariscales de campo en esta liga", dijo Thielen cuando se le preguntó acerca de los golpes en el casco del mariscal de campo de los Vikings, Kirk Cousins. "Son enormes y muy importantes para el éxito de esta liga y para estos equipos, tener un buen producto en el campo. Hay que proteger a esos chicos".

La NFL y la NFLPA emitieron un comunicado conjunto en el que afirmaban que ambas partes estaban de acuerdo en que era necesario actualizar los protocolos, en particular en lo que respecta a los incidentes de "inestabilidad motriz gruesa".

Sills dijo a Gupta que la revisión en curso incluye a los jugadores, la NFL y la NFLPA, así como a entrenadores, médicos y expertos independientes.

"Seremos muy transparentes y muy abiertos sobre lo que aprendimos de ello y cuál es exactamente la secuencia de los acontecimientos", añadió Sills.

Gupta señaló el domingo que Tagovailoa tuvo problemas para caminar después de que su casco golpeara el césped en el partido contra los Bills - una potencial señal de "no ir", lo que significa que un jugador no debería y no volvería al campo.

Sills dijo que tal "inestabilidad motora gruesa" es una señal de "no ir" si se determina que es por una causa neurológica.

El golpe de los Bills todavía está bajo revisión, dijo, y "eso es muy difícil de juzgar sólo por el vídeo." Sills recalcó que la decisión sobre si un jugador puede volver a un partido nunca la toma una sola persona, sino un grupo de médicos, incluido un experto neurológico independiente.

El domingo, dos quarterbacks abandonaron los partidos como consecuencia del protocolo de conmociones cerebrales: Tyrod Taylor, de los New York Giants, y Brian Hoyer, de los New England Patriots.

El entrenador de los Baltimore Ravens, John Harbaugh, ha calificado los hechos de "asombrosos", mientras que el presidente de la NFLPA, JC Tretter, se mostró "indignado" por lo sucedido.

"Hasta que tengamos un método objetivo y validado para diagnosticar lesiones cerebrales, tenemos que hacer todo lo posible, incluida la modificación de los protocolos, para reducir aún más el potencial de error humano", dijo JC Tretter en un comunicado en Twitter.

"Un fallo en el criterio médico es un fallo de los protocolos cuando se trata del bienestar de nuestros jugadores".

¿Qué es el protocolo de conmociones cerebrales de la NFL?

Un jugador entra en el protocolo de conmoción cerebral si han recibido un golpe en la cabeza y exhibe o informa de síntomas o signos sugestivos de una conmoción cerebral o stinger (una lesión de pellizco del nervio) o el entrenador atlético del equipo, stand ATC spotter, médico del equipo, oficial de juego, entrenador, compañero de equipo, sideline Unaffiliated Neurotrauma Consultant (UNC) o stand UNC inicia el protocolo.

El jugador es retirado a la línea de banda o estabilizado en el campo y sometido a pruebas.

El médico del equipo y el UNC realizan un estudio en la línea de banda que incluye la evaluación de aspectos como los signos de "no ir" (pérdida de conciencia, inestabilidad motora gruesa, confusión, amnesia), la historia del suceso, los signos/síntomas de conmoción cerebral, la revisión del vídeo, así como un examen neurológico específico que incluye un examen de la columna cervical, la evaluación del habla, la observación de la marcha y los movimientos oculares y un examen pupilar.

Si cualquier elemento de las pruebas se considera positivo, no concluyente o sospechoso de conmoción cerebral, el jugador es escoltado a los vestuarios para una evaluación adicional que incluye el SCAT completo de la NFL y un examen neurológico completo.

Si el resultado es anormal, el jugador no puede volver a jugar y permanece en el vestuario, donde es evaluado periódicamente por el equipo médico.

Todos los jugadores de la NFL a los que se les diagnostica una conmoción cerebral deben seguir un proceso de cinco pasos antes de recibir el visto bueno para entrenar o participar en un partido.

¿Por qué son importantes las conmociones cerebrales en la NFL?

Las conmociones cerebrales y su prevención se han convertido en un tema importante en los últimos años debido a su conexión con enfermedades cerebrales más adelante en la vida.

En 2017, un estudio publicado en la revista médica JAMA (Journal of the American Medical Association) descubrió que la encefalopatía traumática crónica, conocida como CTE, se encontró en el 99% de los cerebros de jugadores de la NFL fallecidos que fueron donados a la investigación científica.

Esta enfermedad neurodegenerativa del cerebro puede afectar a personas que han estado expuestas a traumatismos repetidos en la cabeza. La enfermedad se caracteriza patológicamente por una acumulación de proteína tau anormal en el cerebro que puede inutilizar las vías neuronales y provocar diversos síntomas clínicos. Entre ellos, pérdida de memoria, confusión, alteración del juicio, agresividad, depresión, ansiedad, problemas de control de los impulsos y, a veces, comportamiento suicida.

Solo se puede diagnosticar formalmente con una autopsia, y la mayoría de los casos, aunque no todos, se han visto en veteranos o personas que practicaron deportes de contacto, particularmente fútbol americano.

Un estudio de 2018 descubrió que la ETC puede comenzar temprano y sin ningún signo de conmoción cerebral. El doctor Lee Goldstein, uno de los autores del estudio publicado en la revista Brain, y sus colegas de la Universidad de Boston evaluaron los cerebros de cuatro atletas fallecidos, de 17 y 18 años. Los cuatro habían muerto entre un día y cuatro meses después de recibir algún tipo de traumatismo craneal relacionado con el deporte y tenían antecedentes de haber jugado al fútbol americano.

A principios de este año, el ex jugador de la NFL Demaryius Thomas murió repentinamente a los 33 años. Meses después, la familia de Thomas declaró que padecía una ETC en estadio 2 cuando falleció.

También en los últimos años, Vincent Jackson, que murió a los 38 años, y Phillip Adams -que disparó mortalmente a seis personas antes de quitarse la vida- fueron diagnosticados póstumamente con ETC.

Un estudio realizado en 2021 reveló también que los jugadores de la NFL tienen unas cuatro veces más probabilidades de morir de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, que el público en general.

La ELA es una enfermedad neurodegenerativa que se diagnostica con mayor frecuencia en hombres blancos de edad avanzada. Aún se desconocen sus causas fundamentales, y la mayoría de los casos se consideran esporádicos.

Los investigadores plantearon la hipótesis de una relación entre los traumatismos craneoencefálicos y la ELA debido a un vínculo similar detectado entre el fútbol americano y la enfermedad neurodegenerativa ETC. Investigaciones anteriores han señalado que la ETC y la ELA pueden tener algunos efectos similares en el cerebro.

Jamie Gumbrecht, David Close y Homero de la Fuente, de CNN, contribuyeron a este reportaje.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com