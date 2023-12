La NFL comunica a los equipos de playoffs restantes que los jugadores no vacunados ya no están sujetos a las pruebas diarias de Covid-19

Los protocolos Covid-19 actualizados por la liga y la Asociación de Jugadores de la NFL se han actualizado "para eliminar la distinción entre jugadores vacunados y no vacunados para determinar la cadencia de las pruebas", dijo la NFL en su memorando obtenido por CNN.

Esto sólo afecta a unos 12 jugadores no vacunados que no están en vacaciones de pruebas, que se refiere a cuando un individuo que da positivo no tiene que someterse a una prueba durante 90 días, dijo el portavoz de la NFL Brian McCarthy a CNN.

La NFL y la asociación de jugadores han hecho múltiples cambios esta temporada en los protocolos en respuesta a la pandemia. En un momento dado, las personas totalmente vacunadas debían someterse a la prueba semanalmente y las no vacunadas diariamente.

El 28 de diciembre, la liga comunicó que había reducido el tiempo que los jugadores que dieran positivo en las pruebas del virus podrían tener que aislarse de su equipo tras la publicación de las directrices actualizadas de los CDC.

A partir de ahora, cualquier jugador o miembro del personal que presente síntomas será sometido a pruebas de inmediato, según la última nota. Las "pruebas de vigilancia selectiva", que han estado en vigor desde el 18 de diciembre, continuarán.

"Este enfoque integral de las pruebas, basado en los síntomas, refleja nuestra reciente experiencia con la variante Omicron y se ajusta a las actuales recomendaciones de salud pública y a las mejores prácticas empleadas en la atención sanitaria, y ofrece la mejor oportunidad para identificar y tratar los casos con prontitud y evitar la propagación dentro de las instalaciones", dice el memorando.

El 15 de diciembre, la liga declaró que casi el 95% de sus jugadores estaban completamente vacunados junto con el "100%" del resto del personal de la NFL. La NFL, al igual que otras ligas deportivas, no obliga a los jugadores a vacunarse.

La temporada 2021 de la NFL está llegando a su fin, y sólo quedan los Tennessee Titans, Kansas City Chiefs, Buffalo Bills, Cincinnati Bengals, Green Bay Packers, Tampa Bay Buccaneers, Los Angeles Rams y San Francisco 49ers.

Está previsto que la Super Bowl LVI se juegue el 13 de febrero en el SoFi Stadium de Inglewood (California).

Fuente: edition.cnn.com